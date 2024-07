La amenaza socialistoide

No dejan de aparecer cochinadas que legalmente invalidarían la Elección de Estado y del Narco. Ambos estuvieron muy activos y realizaron muchas “proezas”, ahora ya solo le resta al Estado cuidar que sus lacayos infiltrados en las instituciones adecuadas cumplan su encomienda. El narco, es el que al parecer todavía realiza pendientes, se escucha que está amenazando a quienes, han intervenido o puedan intervenir en las impugnaciones. Así que, aunque el PRIAN Moreno y el Tribunal hayan admitido que su “dueño” vulneró de una larga lista de formas las leyes electorales, mismas que serían causales para anular la elección, todo indica que tendremos una Presidente Ilegítima, pero oficialmente válida. Y Xóchitl, la oposición y el pueblo, aterradoramente calladitos. Y aunque muchos creemos que este ha sido el peor fraude en todos sentidos y el más sangriento, en realidad eso no es lo grave, pues ya con el priismo tuvimos varios así, pero no tan crueles y descarados.

Lo aterrador es que ya anunciaron que este sexenio, que ha sido fatal, pues no aportó absolutamente nada positivo y destruyó bastante de lo bueno que había, se duplicará otros seis años más. Así que, no es que seamos aves de mal agüero, catastrofistas o “conspiranoicos”, sus amenazas son tan claras, que no dejan la menor duda de la debacle que se nos viene encima, o mejor dicho, que continuará.

Eso de la izquierda y derecha es confuso, pues frecuentemente declaran a los de izquierda de derecha y viceversa, pero analizando detenidamente, encontramos que en el fondo son lo mismo. Esa clasificación es un invento de la perniciosa Revolución Francesa. Entendemos como izquierda al sistema que pretende imponer la supremacía absoluta del Estado, el cual, consiste en un grupito de vivales que se adueñan del poder y, frecuentemente, siguen lineamientos de otros más poderosos; para oprimir, empobrecer y degradar naciones. Lo curioso es que izquierda es sinónimo de siniestra y realmente si es siniestra. Aunque estas dictaduras tienen el mismo origen, son diferentes en función de la personalidad del tirano dominante. Así la tiranía norcoreana es diferente a la venezolana, cubana y mexicana.

Bajo esta perspectiva, México está en poder de la izquierda. Se tiene información, de que la muy probable Presidente, es comunista desde su abuelo lituano, quien intervino en la creación del Partido Comunista cubano, que actualmente oprime a los isleños. Por cierto, parece que la miseria cubana ha empeorado tanto, que ya alcanzó hasta los dictadores, pues como ya no cuentan con el apoyo de la desaparecida URSS, ni puede chuparles recursos a los venezolanos y los que recibe de otros tiranos, por conceptos “curiositos”, como recibido por los supuestos “médicos cubanos”; resultan insuficientes, al grado que ni siquiera tienen recursos para reprimir las crecientes manifestaciones por hambre y ansias de libertad de la sufrida población, que ante lo apremiante de sus carencias perdió el temor a la muerte. Además, se escucha que la tiranía está tan temerosa, que no da armas a sus fuerzas represoras, por temor a que encabecen la rebelión. Por eso hay quienes creen que caerán pronto. También está por definirse si, el entusiasmo y movilización actual del pueblo venezolano logra derrotar al megafraude que les prepara Maduro. Ojalá que los patriotas actúen con la fuerza requerida para derrotar al dictador y no les falten patriotas como nos sucedió y nos sigue sucediendo en México.

La pobre posible Presidente que no la dejan ser, no solo sus ascendientes fueron activistas, ella estuvo metida en mitotes estudiantiles. Se involucró en el movimiento absurdo que impidió que la UNAM obtuviera más recursos, de aquellos estudiantes que tuvieran posibilidades económicas de, voluntariamente, dar una aportación mayor a la establecida, la cual era simbólica. Esto nos da una idea de su mentalidad distorsionada. Luego en la campaña, aparte de amenazar con continuar con el 2º piso de la 4ª Trastornación, fueron muy pocas las propuestas que presentó. En parte, porque no la dejaban y en parte, por su falta de capacidad, visión, sensibilidad y voluntad. Ya anunció más trenes cuando hay otras prioridades. De hecho, desde que la izquierda empezó a gobernar la CDMX se vio su ineptitud institucional.

Uno de los temas que más dolores ha causado a la humanidad, es el gubernamental, al grado que hay quienes piensen en el anarquismo como solución, pero, por nuestras características humanas, forzosamente requerimos gobernantes. La mejor forma de minimizar sus males, es estableciendo gobiernos lo más pequeños posible, rodeados de instituciones autónomas que los vigilen, los transparenten y les quiten ciertas tareas. (Como la fabricación de billetes). Pero la izquierda, hace justamente lo contrario, en forma tan extremosa, que no contenta con adueñarse de los bienes materiales de todos, bajo el pretexto de un igualitarismo imaginario y una falsa justicia social, se autoerige en una especie de dios absoluto. Determina a su arbitrio los derechos. Reparte los bienes, y como quien parte y “recomparte” se queda con la mayor parte, el tirano en turno y su séquito de lacayos, son los ganones. Por esto, en esos países los familiares del cabecilla, frecuentemente, aparecen en las listas de los más ricos del mundo. En algunas de estas dictaduras, criticar al gobierno, aunque se tenga razón, es delito grave. Este sistema va totalmente en contra de la naturaleza humana y la justicia, por eso, a pesar de que se les conoce como “progres”, generan miseria y sufrimiento. Como los bienes, son de todos, no son de nadie y nadie los cuida. Por eso las empresas estatales fracasan. Lo grave de esto es que, si una empresa privada no genera utilidades se clausura, mientras una estatal, se mantiene causando permanentemente perdidas y corrupción.

Pero lo más terrible, es que el insaciable y todopoderoso Estado no se concreta a lo material, sino que se mete en todo. Hasta en las creencias personales y todo con la finalidad de dominar. Un cristiano bien formado, tiene ideas propias que defiende. Eso al dictador, le incomoda. De ahí que la religión sea el opio del pueblo. En realidad, es un sistema maléfico, diseñado para nulificar al ser humano en beneficio de unos cuantos. No buscan el bienestar del pueblo. Prueba de ello es que no permiten hacer negocios. En Cuba, prohíben pescar. Así tendrían cierta independencia y eso les molesta.

Obviamente que, para encubrir toda esta maldad, fundados en puras mentiras, la presentan como un mundo igualitario maravilloso. En el cual los problemas que ellos causan, son culpa de los neoliberales, conservadores, reaccionarios o Calderón. Para empeorar, frecuentemente, o más bien, normalmente, estas dictaduras las encabezan “sociopsicópatas”, que no solo son indiferentes al sufrimiento de sus semejantes, sino que son sus causantes. Se necesita ser muy cruel para quitarles sus medicamentos a niños con cáncer y desaparecer el Seguro Popular. No es casualidad que el socialismo, para su implantación y mantenimiento sobrepase ampliamente cien millones de muertes.

Y esto es lo que nos están ofreciendo. Para que nadie estorbe sus abusos y ocurrencias, pretenden desaparecer al Poder Judicial, que es el único que los puede frenar. Ya tenemos a la probable Presidente, pero aún no sabemos quién va a mandar. Pero, sea quien sea, tendremos muchos problemas, ya que los mexicanos conscientes queremos un gobierno con políticos, de a de veras, es decir que tengan sus partes completas, (valientes, no cobardes amurallados en lujosos palacios), que sean honestos, veraces, sensibles, responsables, inteligentes, visionarios, educados, prudentes, equilibrados, transparentes, íntegros, solidarios y se rijan por valores elevados, pues en los puestos públicos, (de hecho en todos lados), queremos seres humanos de excelente calidad moral, para construir un México grandioso, razonablemente justo y con oportunidades para todos. Estamos conscientes de que esto, por la condición humana, es sumamente difícil, pero seguro que hay quienes se acerquen aceptablemente y, sobre todo, totalmente diferentes a los ruines de la 4ª Trastornación.