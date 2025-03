Holocausto estilo 4ª trastornación

El excremento no deja de fluir, pero lo que se lleva la palma y muy probablemente será el emblema del sexenio, es el hallazgo del campo de exterminio, el cual, en algunos aspectos, supera los espeluznantes campos de concentración nazis y deja más que claro, el nexo entre narco y el gobierno espurio de la 4ª Trastornación, encabezado por “Su Alteza Escondidísima” y medio coordinado por su “Calca” (con A). Fue descubierto por la Guardia Nacional, el sexenio anterior, lo mantuvieron oculto, pero, cuando las Madres Buscadoras lo detectaron tronó el cuete. Obviamente que, usando sus tradicionales estrategias cínicas y absurdas, para victimizarse y desvirtuar la realidad; trataron de minimizarlo, (poco faltó para presentarlo como un tianguis de zapatos y ropa usada) y culparon al “amado” Calderón. La “Subsubpresidenta” espuria (con A), creyó que sería tan sencillo como aventar cadáveres al Edomex. Para acabarla de defecar, buscando aparecer como blancas palomitas, estúpida e hipócritamente, invitaron a la prensa a visitar el rancho, previamente limpiado y lo más libre de toda evidencia. Ni siquiera el Fiscal se presentó y con su tradicional “amor por la transparencia”, se les notificó que no podrían preguntar nada, ya que, todos tenían estrictamente prohibido responderles. Obviamente, como acostumbran, sacaron una andanada de mentiras y se convirtieron en víctimas de un ataque de sus adversarios, pero, no movieron un dedo, para cumplir su responsabilidad. Como no hay “nada”, sospechosamente, acordonaron la zona un kilómetro a la redonda. Y todavía tienen buena cantidad de “crédulos hipnotizados”.

Su “estratagema”, resultó fatal. El hecho, de por sí, era “noticia mundial”, pero su intento de ocultarlo minimizarlo, fue tan burdo y cínico que multiplicó su potencial noticioso. Y todavía faltan por conocer algunas terribles historias vividas. Los comunistas, a pesar de tanto frentazo recibido, no logran entender la imposibilidad de tapar el sol, con un dedo, menos, agujerado. No tienen argumentos válidos para defender su perversidad e insensibilidad para el dolor del prójimo. Tenemos un caso ilustrativo. Nayib Bukele, basado en sus “Estos Datos”, acertadamente, comentó que falta voluntad política para enfrentar la violencia. Que cuando un país es dominado por el narco, es porque, su gobierno forma parte de él y que así será mientras este, en lugar de cuidar la seguridad, colabore con el crimen. Es una verdad de a kilo. Y la “Subsub” espuria (con A), tontamente salió al ruedo, (su limitada cabecita “doctoral”, no la ayuda), con su más puro fariseísmo comunista en una entrevista, replicó: “él tiene su política y nosotros tenemos la nuestra. El autoritarismo y la mano dura, ocasionan “consecuencias terribles” en los países y, ese sí, es un problema con la democracia y los Derechos Humanos. Y nosotros, al final, nuestra visión, nuestro pensamiento, por encima de todo es humanista, (¿?), teniendo una “visión humanista” y atendiendo a las causas, es una solución de largo plazo. (Tal vez para fines del milenio). Y si avanzar con la justicia, con un sistema de justicia que no solamente, sea la justicia social, (Sic), sino que también quien comete un homicidio, pues tiene que y ser detenido ser llevado a un tribunal. Con sus aires de grandeza, espetó que no tenía caso debatir con él,” (juar, juar, juar, juar, juar). Si debate con él, seguramente, sería aplastada brutalmente. Siguiendo su libreto comunista, lo calificó de autoritario y antidemocrático. (tiene más del 90% de aprobación). Usó su desgastado y ambivalente argumento de “soberanía” y otros semejantes, buscando ocultar su fracaso.

Efectivamente, su mano dura con la delincuencia, tuvo consecuencias terribles. Pero para los maleantes. Con su “autoritaria” energía para acabar con la violencia, no “atendiendo las causas”, sino los hechos, en un impresionante breve plazo, desapareció los asesinatos. Mientras, las inversiones se están incrementando y las condiciones de los salvadoreños, mejorando notablemente. Esa es la verdadera razón de los gobiernos. Y lejos de significar un problema para la democracia, resultó una bendición, pues, contrariamente a lo que hoy sucede en México, con los “Abrazos No Balazos” de la 4ª Trastornación, los delincuentes quedaron totalmente fuera de los procesos electorales, lo que da una enorme tranquilidad y favorece la democracia. ¿Cómo debatir con esto?

Mientras que la 4ª Trastornación en siete años, ha logrado que la violencia, la inseguridad y la muerte, se equiparen o superen a las de un país en guerra. (Nos damos el quien vive con Ucrania). Además, nos están causando una infinidad de males que nos están llevando a la catástrofe. Si Trump, no anunciara que enfrentará enérgicamente al narcotráfico, no veríamos alguna esperanza posible. Necesitamos esperar, para ver hasta dónde llega este combate. Es posible que los cárteles pierdan el poder que tienen y que algunos gobernantes coludidos con ellos, sean encarcelados. Al menos eso se escucha, con intensidad creciente. Quizás por eso “Su Alteza Desigualísima” no aparece. Se comenta que, indebidamente, usando unidades de las Fuerzas Armadas suele viajar furtivamente entre Palacio Nacional, Cuba y La Chingada. ¿Será?

En cuanto a su “humanismo mexicano”, tan pregonado, solo es un terminajo hueco para sus discursos engaña bobos. Llegando al poder la 4ª Trastornación, de inmediato puso a funcionar su crueldad e insensibilidad inhumana, quitándoles a los niños con cáncer sus medicamentos, eliminando el Seguro Popular y disminuyendo, año con año, recursos al Sector Salud, mientras se burlaba, prometiendo falsamente mejores servicios médicos que los de Dinamarca. A partir de entonces su maldad e indiferencia ha golpeado a infinidad de mexicanos. Las víctimas de las catástrofes ocasionadas por la naturaleza o malas decisiones gubernamentales, los enfermos con pésima o nula atención médica, la burla y persecuciones para las madres que buscan siquiera los cadáveres o restos de sus hijos desaparecidos y una larga lista que constata su “Inhumanismo Mexicano”.

El campo de exterminio es un escándalo que está circulando por el mundo. En otros países, con población más reactiva, significaría la caída fulminante de tales gobernantes, pero; aunque en Teuchitlán se ejecutaban las horripilantes, vergonzantes y bestiales, crueldades cometidas durante la II Guerra Mundial en Auschwitz y demás campos de concentración, donde la crueldad y maldad humana se explayan a sus anchas, aquí y ahora; ¡NO PASA NADA! Y aunque, la prensa no informa, que, para que no quede el menor resquicio de duda que esto está inspirado y relacionado con el mal, en el Rancho Izazaga, se encontraron estatuillas y figurines de la satánica Santa Muerte y muestras de brujería. Se sospecha que ahí, (y en palacio), se realizaban ritos satánicos donde se cometen sacrificios humanos. (Recordando a Huitzilopochtli). (Por algo el “Ex” y su calca, al tomar posesión, se aventaron su ritual chamánico). (El FBI encontró treinta capillas de la Santa Muerte cerca de Nuevo Laredo, donde se sospecha hubo asesinados rituales). Esto, confirma que esta lucha, también es una lucha espiritual entre el bien y el mal.

Y aún hay más. Así como Auschwitz no fue el único campo de concentración, Teuchitlán tampoco lo es. Gracias a la cortina de humo causada por el fuero del “Cuauh”, (que absurdamente, fue apoyado por las mujeres “antifemenistas”), pasó inadvertido, que, en la cercana comunidad de la Vega, las Guerreras Buscadoras de Jalisco, encontraron otro campo, donde se encontraron 37 jóvenes reclutas secuestrados y armas. (Por eso “Claudis” no las soporta). Y para evitar curiosos, ya lo aseguraron. ¿Cuántos más de estos campos aparecerán? Dos semanas después de la publicación del primer campo de extermino, en Zacatecas, encontraron un mega laboratorio de fentanilo de cuatro hectáreas. (Ultima hora: aparece otro campo similar en Villa Hermosa). ¡A que Calderón!

En fin, están sucediendo demasiadas cosas en México y el mundo. Esto del “campito”, tendrá una repercusión enorme. Apenas es la puntita de un gigantesco iceberg, cargado de sorpresas. Necesitamos estar al pendiente, para asumir el papel que el destino nos está otorgando. No olvidemos, que somos parte de esta trascendental lucha espiritual.