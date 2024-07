Probablemente compartamos dictador 1 2 3 4 5 6 7

Lo sucedido en este fatal sexenio, y lo que amenaza el próximo, abre la puerta a una infinidad de consideraciones. Los mismos políticos entendieron que no era saludable que el poder se concentrara en un solo individuo e idearon un gobierno dividido en tres poderes, lo cual adoptaron muchos países. Alguien por ahí dijo que el mejor gobierno es el que no se nota. México lo adoptó, aunque parcialmente y se establecieron ciertos mecanismos buscando impedir la concentración exagerada de poder. Esto hasta 2018 funcionaron relativamente, pero a partir de ahí, fracasaron rotundamente y tenemos un presidente ostenta tal concentración que, puede hacer, casi, lo que se le da la gana y está causando graves daños. Al parecer esto mecanismos, funcionaban hasta cierto nivel de maldad, pero hoy ese nivel fue mucho mayor.

Efectivamente, antes eran perjudiciales, pero cuidaban las formas, no eran tan descarados, realizaban algunas obras positivas, aún los peores, dejaban algo rescatable y el país avanzaba. Pero en este solo encontramos maldades y nada, absolutamente nada positivo de cierta importancia. Entrando quitó sus medicinas a los niños con cáncer y cuando los padres angustiados reclamaron, los acusó de golpistas y no se compadeció. Se necesita mucha vileza para hacer sufrir a estos niños y a los que los aman. Esa fue la chispa, con la que arrancaron las maldades y agresiones contra el pueblo y el país. Se negó totalmente al dialogo. Solo lo hizo con las Madres Buscadoras argentinas y, sospechosamente, con la Presidente del INE. Se amuralló en Palacio para no escuchar a nadie y no distraerse de su proyecto dictatorial. No hizo algo positivo que quedara para la posteridad, solamente maldades, empeoradas por su ineptitud y la de su despreciable jauría. Pero la historia los espera para refundirlos en su estercolero.

Los partidos siguen “requeteconfirmando” que el país les vale medio comino. Ellos están ocupados en rescatar las migajas que les dejaron. Están cosechando los frutos de su pésimo desempeño. Callaron los atropellos gubernamentales, y junto con el silencio ciudadano, jugaron un papel medular, para que la maldad de un individuo esté destruyendo a México y a punto de implantar su dictadura del imperialismo “socialistoide”, la cual necesita pobres, muchos pobres e ignorancia. Y siguen en las mismas, están más preocupados en reelegirse o heredarle el “trono” a uno de su palomilla. Es más, ya no solamente no son oposición; Jorge Romero, señalado por el dedo de Marquitos para sucederlo, se dobló y manifestó que el PAN está abierto al “diálogo” para “fortalecer” al Poder Judicial, cuando lo que están tratando es de nulificarlo. Es asqueroso. ¡Qué bonita oposición! Por eso la sociedad les dio la espalda a los partidos, se lo ganaron a pulso.

Si impone a su pobre “Calcandidata”, ella y nosotros compartiremos dictador. Para acabar de nulificarla, la está rodeando de un gabinete fiel a él, con lo que su dictadura habrá dado un paso gigantesco. Pero todavía no será el último clavo a nuestro ataúd. No cabe duda que nuestro “agachismo” sigue pesando mucho. Claudia no canta mal las rancheras, ya dijo que: “deslindarme de López Obrador es como alejarme del pueblo”. Indiscutiblemente que los fundadores del PAN, tuvieron mucha razón en considerar que la formación de ciudadanos de valía es vital. Somos ciudadanos a los que nos juegan fácilmente el dedo en la boca. La ignorante Ministra del Pueblo, “Lenina” Batres se transporta en camionetas lujosas, que cuestan más del millón, mucho más que el par de camisitas y la carcachita con las que nos debemos conformar. Mientras, los “pobrecitos” sacrificados funcionarios de la 4ª Trastornación viven en una opulencia “súperfifí” ofensiva. Ahí tenemos, como muestra a una Rocío Nahle y un Bartlett con sus múltiples mansiones. Los ejemplos sobran, pero el pueblo se traga el cuento de su honradez y amor por los pobres. Es difícil de entender que el Troglodita de Palacio, tenga un buen nivel de aceptación, mientras su gobierno es reprobado.

Hoy, en las redes se está constatando que una gran cantidad de mexicanos han abandonado la lucha. Aunque, desde antes de las elecciones, en el ambiente dominaba un temor de que el gobierno realizaría algún tipo de

“megafraude”, como efectivamente, sucedió. Lo sorprendente es que, lo hicieron de una forma inesperada y de difícil comprobación. Hay quienes creen que ciertamente ganaron, pero muchos lo dudamos a pesar de sus numeritos. Para empezar, de alguna forma el arranque de la campaña electoral fue el primer día de Mañanera y desde entonces ha sido un medio de propaganda. Luego, volvió a arrancar hace tres años con la presentación de las corcholatas. Proceso que, aún el mismo Ebrard, consideró injusto. Claro que, como normalmente sucede con la prepotencia presidencial, fue una voz que clamó en el desierto.

Dispuso de al menos $22,000,000,000 para su campaña, 37’000,000 de afiliados a programas sociales presionables, un ejército de “Servidores del Presidente” amenazando electores, además, gobernadores y presidentes municipales operando, una mañanera haciendo campaña y un INE infiltrado, que le permitió lo prohibido. Esto ya es una forma de fraude. Posteriormente se han encontrado irregularidades que hasta podrían invalidar la elección. El caso es que, aunque a la fecha no está dicha la última palabra, muchos ya se rindieron. Si bien es muy probable que a pesar de todo ese “porquerillero”, imponga a su títere. Luego con la “claudicación” de Xóchitl, (hubiera platicado con María Corina), otros más se rindieron. Esto es grave, pues la única arma con la que cuenta la sociedad es la manifestación masiva y la resistencia civil. Hay que luchar masivamente.

Veamos a los venezolanos, están por enfrentar otra elección de Estado fraudulenta y están manifestándose masivamente con tanta fuerza, que se escucha que Maduro está negociando su huida. Llevan años sufriendo una cruel dictadura, pero siguen en pie de lucha. No tardamos en saber si lograron triunfar. Nosotros, todavía tenemos oportunidad de impedir que la acabe de implantar, pero hay que luchar. Tenemos que entender que, a pesar de lo poderoso del gobierno, a fin de cuentas, la sociedad unida es mucho más fuerte, porque es la que genera la riqueza.

José Guadalupe García Naranjo, uno de los principales líderes ciudadanos, asegura que se han presentado las impugnaciones procedentes y hay otras esperando turno. Si se apegaran a la Ley, podrían invalidar la elección. Caso remoto, dado que tanto el INE y el TEPJN están secuestrados. Así que, lo más probable es que la Trastornación continúe. De ser así, la lucha será mucho más difícil y la sociedad tendrá que reaccionar mucho más fuerte, si no todo estará perdido. Será la última llamada. Ante tal catástrofe, cabe recurrir a un tema que podría molestar a muchos. Pero que es válido, pues, estamos ante un caso de gravedad extrema y de que al menos nominalmente, la mayoría somos católicos. Y que, aunque, muchos toman como vacilada eso de orar para solucionar problemas graves como el que enfrentamos, recordemos que la Virgen de Fátima dijo a Sor Lucia, que, si un millón de portugueses rezaban diariamente el rosario, Portugal se liberaría del comunismo que se había apoderado del país; rezaron y Portugal se liberó. Cuando Atila, estaba a las puertas de Paris, Santa Catalina puso a rezar a los parisinos y el “Azote de Dios”, siguió su camino sin tocarlos. Para derrotar al “Azote de México” podemos hacer lo mismo. Es tan efectivo orar, que hay países comunistas que, catalogan a las cuentas del rosario, como un arma muy poderosa y las prohíben. Si ellos, que no creen en eso, le temen, significa que hay algo oculto que ellos si detectan y nosotros no. Lo curioso del caso, es que, que ellos siendo ateos, creen en el poder del rosario, más que nosotros. Han palpado que es un arma poderosa y nosotros la desperdiciamos. ¡Qué esperamos!