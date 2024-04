Un problema de muchísimas aristas

De verdad que lo catastrófico de este fatal sexenio está frenético. Algunos “negocios” de la familia imperial están conociéndose. Se constata que el Tren Maya, el CHAIFA y todas las obras de la 4T, están hechos con las patas. Un ferrocarril nuevo que no llega a su destino, pero, aunque no se descarrila, se sale de las vías. Una Mexicana de Aviación, que no tiene pasajeros y ya debe millones. Un “aeropuertucho” que está costando más que lo presupuestado para el de Texcoco, que, aunque se presumió como de los mejores del mundo, se le cayó el techo. No hubo víctimas, porque está desierto. Día con día, aparecen muestras que la corrupción ha crecido mucho. El narco ya está asesinando candidatos. La violencia sigue de plácemes. En fin, multitud de hechos que comprueban que, en todos sentidos, que este, es el peor mandato de la historia de México, desde los tiempos de las cavernas.

Lo sorprendente y desalentador es que, a pesar de tanta maldad y destrucción, en las encuestas la aceptación presidencial sobrepasa el 50%. O bien, están “cuchareadas”, somos masoquistas o estamos idiotas. En Colombia, el narcoterrorista Petro, apenas está empezado a realizar sus maldades socialistas y su aceptación no sobrepasa el 30%. ¿Será que los colombianos son menos “penitentes” qué nosotros? No cabe duda que venciendo a la dictadura, debemos ocuparnos de la formación de ciudadanos conscientes. La riqueza de un país se encuentra en la calidad de sus habitantes.

Ya andando en lo internacional, cabe mencionar que ahora que el libertario Milei derrotó al “marxicastrichavista” Fernández; Maduro, Petro y el “Candidato-Presidente”, (obviamente secundado por su “Ecosubcandidata”, que se diferencía de él, por ser mujer), involucrándose indebidamente en asuntos argentinos, lo agredieron. Pero Milei, demostrando una vez más sus pantalones: a Petro le respondió que era un terrorista asesino; a Maduro un dictador y al “Atolero digital” que lo halagaba que un ignorante, hablara mal de él.

Xóchitl brincó, declaró que no le parecía que ofendieran a nuestro presidente. Que se lo dejara a ella. Por lo que me permitiré comentarle que no se meta en los pleitos de un “brabucón” de cantina, menos, cuando él provocó. Quien se lleva se aguanta. No lo ofendió, solo lo describió, además no es quien, para quitarle su derecho de réplica. Es conveniente considerar que sería muy benéfico para la humanidad, que los líderes promotores de la democracia, la libertad y el progreso, se aliaran para enfrentar la amenaza del imperialismo “marxistoide”. Así que, en lugar de dividirse, sería conveniente que unieran fuerzas e intercambiaran experiencias para bien del mundo.

Y como ahora me encuentro de “comentador”, voy a permitirme comentarle a nuestra candidata, aunque muy posiblemente, serán comentarios que clamarán en el desierto, porque difícilmente llegarán a su destinataria.

Para muchos mexicanos la vida es el derecho básico y primordial. Ella se declara defensora de la vida, pero ahora que estuvo en el ITAM, encontramos algunas incongruencias que conviene comentar. Es un tema muy extenso y controversial, pero hay que tocarlo. En su exposición no tomó en cuenta que la vida humana inicia en el momento de la concepción, pues declaró apoyar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. (Eufemismo utilizado por el globalismo, que significa asesinato de un nonato). Lo que indica que solamente defiende la vida de los nacidos. Supongo que acepta este asesinato, creyendo que hay situaciones en que el aborto es el mal menor. Efectivamente hay embarazos que implican muchas dificultades, pero, su solución no es asesinando nonatos.

Esta “solución” ocasiona que la vida de la madre que pidió o permitió el asesinato de su hijo, cambie significativamente, ya que toda su vida cargará, el remordimiento del homicidio de su propio hijo. Esto lo callan los promotores de este crimen. La humanidad a lo largo de su historia ha resuelto favorablemente problemas mucho más complejos, algunos mediante solidaridad social. Este, requiere que la solución contemple los intereses de “todos” los involucrados, incluidos los que no puedan defenderse y las secuelas que se padecerán por el asesinato de un hijo. El catolicismo, defendiendo los derechos de los nonatos, rechaza este homicidio. Si, ella dice que es muy “xingona”, podrá encontrar una solución sin muertos. Además, si ha declarado que ella no importa, ya que representa un proyecto de la ciudadanía, deberá tomar en cuenta lo que opinamos los ciudadanos al respecto y se apegue a eso. Esperamos que no sea igual al “ya no me pertenezco”, pues, parece ser que la gran mayoría de mexicanos estamos en contra de esta infamia. Curiosamente, reclama por el millón de muertes imputables a este mandato, pero apoya al millón de asesinatos anuales de nonatos. Esto es algo aterrador para los bebes asesinados. No comprendemos que pasa por la mente del ser humano que no respeta el derecho a la vida de un ser inocente e indefenso, que ni siquiera ha nacido.

Sería conveniente que nuestra candidata analizara a fondo el problema. Que se imagine que todavía está en el vientre de su madre, y ella dijera que tenía el derecho para abortarla y lo haría. Por lo que ella manifiesta, es de suponerse que se rebelaría, pero de nada le habría servido. Quiero creer que, si profundizara el tema, posiblemente, coincidiría con el sentir mayoritario, pues es una persona inteligente y consciente. Pero si no, que realice una encuesta y democráticamente se apegue al sentir mayoritario. Y así podría solucionarse esta controversia, que causa escozor a muchos y puede afectar la elección.

Ahora que tocamos el aborto, cabe mencionar que, si profundizamos, encontramos que es uno de los temas más desgarradores y complicados, que, en algunos países, muestran descarnadamente la indiferencia, crueldad, vileza y miseria humana. Miseria en todos sentidos, pues es un problema de muchísimas aristas, en dónde se mezclan la ignorancia, la indiferencia, la pobreza económica, la maldad, la explotación, el abuso, el hambre, la irresponsabilidad, el dolor e infinidad de males, que, al conjuntarse, nos mueven la frontera del bien y el mal. No son pocos los lugares dónde, conviven niñas famélicas, con taras provocadas por la desnutrición, prostitutas preadolescentes, embarazadas, solitarias, sin educación, sin hogar, adictas al alcohol o las drogas, con tantas carencias que, a la gran mayoría nos quedan fuera del alcance de nuestra imaginación. Un submundo que pasa inadvertido y por lo tanto desatendido. Vidas y ambientes sin esperanza, que estrujan y hacen llorar dolorosamente a cualquiera que tenga corazón. Esta es una lacerante lacra social, que si Xóchitl, efectivamente, defiende la vida, debe atenderla, junto con la sociedad, pues es algo muy complejo que, como humanidad nos lastima y nos exhibe. Esto requiere mucha solidaridad, tolerancia, comprensión, es decir mucho amor.

Es natural que existan diferencias de criterio, pero si estas diferencias se dan entre el líder social y la sociedad, es indispensable buscar conciliarlas. Si esto fuera imposible, hay que buscar que dañen lo menos posible. Solamente dos mujeres tienen posibilidad de ocupar la presidencia. Así que, votando por otra persona, equivale a votar por la candidata más perjudicial. Una, que si bien apoya que las madres aborten y simpatiza con el movimiento LGBTSYTGNLKÑRWQK, tiene buenos sentimientos, ofrece resolver los problemas causados por el Troglodita de Palacio, para mejorar la vida de los mexicanos y representa una esperanza. Mientras, la otra ofrece continuar el 2º piso de la 4ª Trastornación. Lo cual implica, promover el aborto, persecución religiosa y culminar la tiranía “socialistoide”. O sea, un cúmulo de males garantizados.

No cabe duda que, necesitamos mejores políticos, mejores ciudadanos y una mejor Xóchitl. Y que, en este momento crítico de nuestra patria tenemos que echarle muchas ganas para: salvar a México, superar las diferencias mediante el diálogo, la tolerancia y la prudencia. Pues muchas veces solamente son malos entendidos y necesitamos votar masivamente el 2 de junio.