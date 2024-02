Última llamada, última llamada

Ahora que Xóchitl en su visita a EEUU se movió como pez en el agua y se presentó exitosamente en varios foros, tanto de autoridades como de paisanos, quienes tuvimos oportunidad de verla en alguno de ellos, pudimos sentirnos orgullosos y darnos cuenta de la diferencia que existe entre alguien con dotes de verdadero estadista y quien, que, aunque ocupe una presidencia, carece totalmente de ellas. Alguien que se achica y arratona ante mandatarios extranjeros, (Trump afirmó que no había conocido a alguien que se doblara tan fácilmente). Como bien lo sabe, no se anima a presentarse en foros internacionales, solo asiste a reuniones con camaradas “marxicastrochavistas”. Mientras, a ella la vimos respondiendo valerosamente cualquier pregunta, por difícil o comprometedora que resultara y contestando con seguridad y contundencia. No usa el “no argumento” de los “otros datos” y del “no no no no no no no no”. Esto, a muchos nos confirma que podemos votar por ella confiadamente. Más, cuando la otra alternativa es una candidata, que es un simple títere sin gracia, que no le dejan la más mínima libertad para argumentar y moverse. No tiene nada nuevo que ofrecer. Las dádivas están contempladas en la Constitución. Este sexenio ha sido de destrucción y violencia. Por eso, su campaña se reduce a repetir, como disco rayado, los argumentos y propuestas de su encargado de campaña. El cambio a la Constitución que proponen, es para concentrar todo el poder en el Ejecutivo, pues desaparece o debilita instituciones prodemocracia, que limitan sus abusos o lo transparentan.

Cuando le preguntaron en que era distinta de su jefe: solo pudo balbucear, que se diferenciaba en que ella era mujer, luego se atragantó y no mencionó otra diferencia. Parece que no visitará EEUU. Además de que no le han dado permiso, no tiene nada que decir y, sobre todo, quedaría expuesta a la dura prensa gringa, que la haría talco, pues la cuestionaría por los muertos ocasionados por la falta de mantenimiento del Metro y otros temas espinosos. Y si las preguntas de la prensa mexicana le parecen agresivas; con las de la estadounidense lloraría.

Estando en lo internacional, cabe mencionar que ahora es El Salvador quien nos refuerza la esperanza, pues nos indica que Latinoamérica, ya está reaccionando contra los sátrapas “globalistas”. (Lo mismo pasa en Europa). Nayib Bukele fue reelegido de forma brutalmente arrasadora, obteniendo más del 85% de votos y 58 de 60 diputados. Al parecer es un Récord Guinness en la historia de la democracia. Esto lo logró porque gobierna, de verdad, no de “lengua”, busca el bienestar del pueblo y resuelve sus problemas más apremiantes. No para enjaretarles una dictadura u obedecer a los organismos globalistas internacionales. El Salvador era de las naciones más inseguras del mundo, con la tasa más elevada de asesinatos. Combatiendo enérgicamente a la Mara Salvatrucha, desterró la violencia. Gracias a sus excelentes resultados, se ganó la voluntad popular, los elogios de la prensa honesta, (la globalista lo presenta de tirano) y trajo grandes beneficios al país. Como rápidamente se convirtió en uno de los países más seguros del mundo, causó admiración internacional, el turismo se incrementó significativamente, es sede eventos de resonancia mundial y es ejemplo mundial.

Contra de los criterios globalistas de la ONU y de la vacilada de los abrazos, que solo nos avergüenza y causa risas en el mundo, mejor protegió los Derechos Humanos de los salvadoreños, que los de los delincuentes, logrando que los salvadoreños reaccionarios, se volcaran por él en las urnas, ya que quieren vivir con dignidad y paz. Ojalá que en México haya suficientes

“reaccionarios”, que voten por un gobierno, desligado de la delincuencia, interesado en la seguridad y tranquilidad de la población.

Ojalá que en Argentina, con el libertario Milei, no les suceda como nos sucedió con Fox. Votamos por él pero no supo realizar los cambios requeridos y enfrentar a los antipatriotas legisladores priistas, que perversamente, desde el Congreso se dedicaron a sabotearle sus proyectos. Se olvidó que contaba con el entusiasta apoyo popular que ansiaba el verdadero cambio y no supo respaldarse en él. Milei, apenas tiene tres meses en el poder y ya los malintencionados rojillos lo acusan, absurdamente, de dictador y otros males, imposibles de cometerse en un lapso de tiempo tan corto. Enfrenta a los líderes que se beneficiaban con el empobrecimiento de los argentinos, que, son expertos en sedición y agitación, que usarán para intentar derribarlo. Aunque los izquierdosos, pregonan que se ocuparán de los pobres y del pueblo, mienten, pues solo les interesa el poder, no el bienestar comunitario. Afortunadamente, ya se dio el primer round y los venció ampliamente, pero la lucha apenas empieza. Ojalá, Milei no fracase como Fox y los argentinos hayan escogido al líder que rescate a su país de la destrucción “marxicastrochavista” y lo encause lo más rápido a la prosperidad y el progreso. Esto ayudaría a que más mexicanos reaccionen y voten por un gobierno que se ocupe por el bien de su patria.

Cabe comparar lo que sucedió con Milei y lo que está pasando en nuestra patria. Mientras, Milei fue un líder carismático que poco apoco fue posicionándose hasta que, gracias a su desempeño y argumentos, en un relativo corto plazo llegó a la presidencia. Aunque como en México, también hubo electores engañados o necios que votaron por los enemigos de sus propios derechos y bienestar, fueron derrotados. Tenemos que lograr lo mismo.

En cambio nosotros tenemos una candidata que podemos decir que surgió, en un ambiente de desasosiego, en el que, aunque teníamos “preprecandidatos” que podrían ser excelentes presidentes, no tenían el carisma requerido para ser candidatos con características para triunfar. Había desesperanza. Y sorpresivamente, “YSQ” con su cerrazón, nos ayudó a resolver el problema. Gracias a que no tiene palabra de honor, cometió el error de provocar a una mujer, que no sabe dejarse, al desvirtuar, desde su mañanera, algunas de sus expresiones. Ella, sustentada en su derecho de réplica, le solicitó que la recibiera y como le ofreció que, si conseguía la orden de un juez, lo haría. Lo consiguió y cuando tocó en el palacio amurallado contra los ciudadanos, no le abrieron la puerta. La prensa, pendiente del hecho, lo difundió. Y a un sector social importante, le agradó su valentía y, en un hecho nunca visto, una buena parte de la sociedad, esperanzada, le solicitó que fuera su candidata. Ella aceptó y los tres partidos opositores, se vieron “forzados” a aceptarla como su candidata. (No lo hicieron con mucho entusiasmo, pero no les quedó otra).

Este tiene una enorme profundidad. Si analizamos calmamente, encontraremos que realidad la amenaza que enfrentamos, representa una extraordinaria oportunidad. Como el “Troglodita Palaciego” ha causado tanto mal para implantar su dictadura, provocó que un sector social importante reaccionara y se preparara para la defensa. Sobreponiéndose a los partidos, la sociedad, por vez primera, escogió a su candidata y lleva la voz cantante en esta guerra. En diversas manifestaciones ha manifestado palpablemente su peso, el cual, es mucho mayor, que el de los partidos. (Con los cuales hay que tener cuidado, pues ya están acomodándose para obtener “beneficios”). Todavía necesita esforzarse más para la batalla definitiva del dos de junio.

Es de vida o muerte aprovechar esta última llamada para constituir un gobierno verdaderamente democrático, que promueva el bienestar, controlado y vigilado por la sociedad. No es momento de tibios y “valemadres”, esta es nuestra última oportunidad. Tenemos una excelente candidata y una sociedad que está reaccionando y reuniendo fuerzas, para enfrentar una elección de estado y, en su caso, defender su voto. Tenemos que reunir la fortaleza requerida para derrotar ampliamente la perversidad y mañas del enemigo. Nosotros tenemos la palabra, no olvidemos que está en juego la patria y el futuro de nuestros hijos. ¡Todavía estamos a tiempo!