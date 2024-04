Se dejó ir una oportunidad de oro, pero algo se rescató

Finalmente, se realizó el esperado “debate”, el cual más bien fue un interrogatorio. Muchos teníamos, prácticamente, la certeza de que Xóchitl haría papilla a la “Ecosubcandidata” y daríamos un buen brinco para llegar al triunfo. Pero no fue así y desilusionó. Y ella misma lo sabe. En una guerra, es conveniente, en cada batalla, ver que estuvo bien y que mal, para hacer los ajustes necesarios, para la siguiente batalla, sobre todo, para la decisoria, en la que enfrentaremos un enemigo, que dispone de nuestros impuestos, tiene mucho poder y es despiadado.

La “Subcandidata”, no presentó ni una sola propuesta necesaria o urgente. Porque no puede, la 4ª Trastornación no tiene nada bueno que ofrecer. Solo cuenta con los programas de regalar dinero, que los ignorantes erróneamente creen que son “bondad” presidencial, mientras su destrucción y maldades, brotan a borbotones por todos lados. Evadió las preguntas y acusaciones, porque no tiene respuestas válidas e imitando a su “Amo y Señor”, mintió a granel.

Xóchitl, apegada a la verdad, refirió algunas atrocidades del sexenio. Algunos, soslayando que, la crueldad y maldad, están del lado de quien las practica, la calificaron de agresiva y belicosa. Y, como contestando se exhibía, no contestó. Lo malo, fue que, Xóchitl se lo toleró y no presionó. Pero, presentó propuestas claras y muy urgentes. Además, respondió satisfactoriamente todos los cuestionamientos.

Por esto, Xóchitl, triunfó ampliamente, pues su opositora no propuso nada, solo evadió las interrogantes, mintió y calumnió, además, como clasista, se refería a ella despectivamente. Pero, en este México surrealista dominado por la ignorancia, la indiferencia, la necedad y el fanatismo; donde la lógica y la razón no intervienen, no garantiza nada. Abundan adoradores del “Atolero Mayor”, que, en lugar de reaccionar, se aferraran más a su sinrazón. Así que, para conocer el impacto de este “triunfo”, hay que esperar un tiempo. Mientras, hay que trabajar muy duro.

Pareció que ambas siguieron el libreto, de sus asesores. A una, le prohibía contestar y le ordenaba que sacara lo más desagradable de su helada y acartonada personalidad. Lo cual hizo maravillosamente. Pues todo el tiempo, mantuvo sin problema, una cara agria, sin voltear a ver a nadie, dando la imagen de mujer déspota, inexpresiva, insensible, arrogante, lejana e intratable. Con su actitud, nos dio una probadita de cómo se comportaría, si la dejamos triunfar.

A Xóchitl, la armaron con un bonche de láminas y algunos kilos de tarjetas y al parecer, le establecieron como actuar y la “desmadraron”. El altero de tarjetas, que no necesitaba, solo la perjudicaron. Sentimos que, al cambiarla, la despojaron de su agudeza, frescura, naturalidad, espontaneidad y tenacidad, por lo que no insistió en que respondiera y la “Dama de Hielo” pudo sobrevivir a un evento, del que debería haber quedado hecha talco.

Varios “opinólogos” culpan a sus asesores. Hubo quien inculpó a Santiago Creel. Algunos consideran que, no es idóneo para el puesto, pues todas las veces que se ha lanzado de candidato ha salido derrotado. Por cierto, recuerdo, aquel comentado evento, en el que asistireron el presidente del Ejecutivo, la Presidente de la SCJN y el Presidente de la Cámara de Diputados. Los dos se sentaron juntos. Cuando arribó el Presidente, Norma Piña como cabeza del Poder Judicial, uno de los Poderes de la Unión, permaneció sentada, mientras todos se ponían de pie. Creel desconociendo que también representaba a otro poder de jerarquía semejante, muy respetuoso, se puso de pie. Mucho se comentó este inusitado hecho y se aplaudió a Norma Piña. Pero, no escuché que alguien comentara, la indebida sumisión, del representante del Legislativo. Ambos, por representar a uno de los tres poderes, debieron haber permanecido sentados.

Los que saben de televisión, comentaron que, desde el punto de vista de producción, estuvo muy mal hecho y con algunos detalles, en los que se puede interpretar que iban, premeditadamente, contra Xóchitl. No perdamos de vista que la Consejera Presidente del INE, tiene a muchos familiares cercanos que pueden quedarse sin hueso, si no favorece al “Candidato-Presidente”.

Y para variar, como es el presidente más atacado de todo el universo, por millonésima vez, la sensibilidad egocéntrica del “Payaso Victimita” quedó lastimada en lo más profundo, pues en el “debate”, tuvieron la osadía “antipatriótica”, de echarle tierra a sus obras chafas y, le dolió que ni siquiera, “su” “Títere” lo defendiera. Y es que, somos tan fijaditos, que nos quejamos porque desbarató el “Sistema mexicano de Vacunación”, que era uno de los mejores del mundo, con lo que el sarampión que llevaba años erradicado, ya regresó. Nos fijamos, que, en muchos lugares, los narcotraficantes, además, de haberse constituido en una Secretaría de Hacienda alternativa, ahora funcionan como un INE alterno. Ellos, deciden quien puede ser candidato y quien no. Ellos determinan como y cuando hacer campaña. Si alguien desobedece, lo borran de la lista o del mundo. Nos fijamos, que la ASF, recientemente, ya quedó en calidad de auditoria “carnala”, que cubrirá sus tranzas. Nos fijamos que padecemos, con mucho, el peor presidente de todos los tiempos. Y que, estos y hechos prueban que nos está llevando el caminito que recorrió Chávez para imponer su tiranía socialista del siglo XXI.

Muchos opinan que, Xóchitl requiere hacer ajustes en su cuerpo de asesores. Podría solicitar consejos a Diego Fernández de Cevallos, (el contendiente más contundente en estos “debates”). Barrió con Zedillo y Cárdenas. Aunque luego, inexplicablemente, cerró su campaña en pueblitos perdidos. Pero es de esperarse que lo haría gustosamente. También hay muchos youtubers que han expuesto buenas ideas. De lo que vi, me gustaron especialmente las de Pedro Ferríz. Valdría la pena que lo vieran.

También, valdría la pena que analizaran la estrategia perversa del enemigo. Una muestra la tenemos en el “Ricky Riquin canallín”. Claro que es una porquería, basada en la falsedad y la perversidad. Tal vez se pudiera construir una frase exitosa similar, pero apegada a la verdad y la ética. Eso de la “Dama de Hielo” va en ese sentido. Así, tanto se abarcaría al sector social que razona y requiere argumentos, como al que se deja llevar por esas expresiones.

Somos muy chistosos. Recordemos el caso del “HOY”, de Fox que, honestamente fue resultado de una necedad suya. Muchos creímos que había cavado su tumba, con su intransigencia y necedad, pero sorprendentemente, al día siguiente, esa barrabasada lo tenía en los cuernos de la luna. Y ese “HOY” todavía se escucha de repente. También de la perversidad y otros males, pueden surgir frases pegadoras, pero perjudiciales, tal fue el caso del conocido “cállate chachalaca”, que le quito muchos votos a su creador. Tal vez, sería conveniente encontrar una “frasesita” pegadora positiva. Con tanta perversidad y destrucción, no solamente podría surgir una, sino varias.

Aunque en este “interrogatorio”, está sabiéndose que hubo algo de ”mano negra”, lo que indica que el INE no será árbitro imparcial. Pues, con ayuda de una moderadora sesgada, que le hizo preguntas no programadas, que en beneficio de la “Dama de Hielo”. Le robaron tiempo a sus planteamientos. Si bien, a fin de cuentas, no la apabulló, si logró vencerla ampliamente, por lo que, con el tiempo podrían aparecer más votantes por México. Esta fue una experiencia, que servirá para preparar la mejor estrategia para, ya pulverizar al enemigo en el próximo “debate”. Por desgracia, está desatado causando daños y están saliendo a la luz pública, corrupción y maldades de familiares y cómplices, lo que está brindando material de sobra para poderlos derrotar.

Con nuestro voto, o no voto, este 2 de junio, definiremos si, les permitimos que construyan el 2º piso de la 4ª Trastornación, (que será la 5ª), con la que nosotros, nuestros hijos y nietos, quedaríamos en calidad de esclavos. O si enderezamos el rumbo, y vamos hacia la democracia y la libertad. ¡OJO! Será nuestra última oportunidad.