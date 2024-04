Que no nos hagan bolas

Últimamente, el “Becario de Palacio” está redoblando agresivamente sus perversos embates contra nuestra patria. Sus ataques los inició inmediatamente al ser declarado Presidente Electo y desde entonces se ha dedicado a realizar justamente lo opuesto a lo que prometió en campaña y a destruir. Su primera puñalada fue “pagar”, para que no concluyeran la construcción de un señor aeropuerto, que no nos costaría un solo centavo y constituiría un fuerte impulso al progreso. Durante años, pagaremos por nada. Los “socialistoides” necesitan acabar con la prosperidad, pues requieren muchos pobres, para implantar su “paraíso”. Antes de Castro y Chávez; Cuba y Venezuela eran boyantes. Ahora son miserables. Para construir la prosperidad nacional, se necesitan muchos años de trabajo productivo de muchos, pero, para destruirla basta un gobernante perverso y un poco de tiempo.

Evidentemente, hoy padecemos al peor gobernante de nuestra historia. Santana era un “niño bueno”. Los daños causados en este sexenio, no sería difícil que sean mayores a los causados por todos los presidentes juntos desde la Revolución. Lo que a los demás les causa dolor, a él le causa risa y risa que calienta. Esto es terrible.

La lista de males que ha ocasionado, es excesiva y variada. Nos llevó muchos años de lucha y esfuerzo, irle quitando poder al PRI y creando instituciones autónomas para limitar su poder, trasparentar sus actividades, proteger los derechos de los ciudadanos y tener elecciones razonablemente confiables. (El PRI se mantuvo en el poder mediante el fraude electoral). Y hoy, todas esas instituciones, ya desaparecieron, están infiltradas, están inhabilitadas o están siendo fuertemente atacadas. Un ejemplo es, el hoy “heroico” Poder Judicial, que está siendo agredido de mil formas, para anularlo y centralizar todo el poder en sus manos.

Esto es aterrador. La corrupción que prometió desaparecer, ha crecido exponencialmente. Hijos, hermanos, cuñados, primos y sobrinos, están bien involucrados. El desarrollo económico, ha caído. Ama tanto a los pobres, que los ha multiplicado. Despiadadamente quitó la atención médica a millones. La violencia y la impunidad están creciendo. Los recursos tirados directamente a la basura, es astronómica. Solamente para no tener aeropuerto, se dilapidaron $330,000‘000,000. Las obras “emblemáticas” del sexenio, además, de que no se terminarán, están plagadas de corrupción y hechas con las patas. Al Aeropuerto Inservible Felipe Ángeles se le cayó una parte del techo, no tiene autorización internacional y mensualmente cuesta millones tirados al basurero. Con lo gastado en Dos Bocas, se podría comprar, al menos, otra refinería activa. Lo que medio funciona del Tren Maya, da un servicio para llorar. Además, garantizó que no derribaría ni un árbol y lleva 10’000,00 talados, de cuyas maderas preciosas, nadie sabe, nadie supo. Es un ecocidio criminal. Y, ya se descarriló. ¡Vamos para atrás en “TODO”!

Tan solo, uno de los males anunciados en estos días, en otro país, hubiera ocasionado la caída del gobierno, pero aquí, aunque sean racimo, ¡no pasa nada! Así se trate del saqueo de las afores de los trabajadores, la posibilidad de ser encarcelados arbitrariamente, que el presidente perdone amigos o socios delincuentes, la eliminación del amparo, que es una aportación mexicana a la defensa del ciudadano contra abusos gubernamentales, que adoptaron muchos países. Y estamos a un tris de ser encadenados a un “paraíso” socialista.

Somos muy agachones. Es inconcebible que, a pesar de estas amenazadoras señales de peligro, un sector social siga indiferente, y otro complacido con tal destrucción. Hay electores hechos bola. No les gusta la candidata que mayoritariamente escogimos o está en desacuerdo con la alianza de partidos. Oficialmente hay tres candidatos. La Corcholata, la candidata de la sociedad y un esquirol, cuya misión es quitarle votos a nuestra candidata. Aparte hay un movimiento trasnochado, que, aunque tenga metidos algunos sacerdotes, no es difícil que sea inspiración del maligno, pues están pidiendo que voten por un candidato no registrado, lo que favorece al mal, ya que serán votos perdidos a su favor.

Si la candidata calca, nos derrota, con toda certeza, continuará la destrucción para culminar la implantación de la tiranía “marxicastrochavipejiana”. La candidata de la sociedad, tiene muchas cualidades excelentes, pero tiene dos fallas que lastiman a muchos. Circunstancialmente, tolera el asesinato de nonatos y simpatiza con el movimiento globalista LGBTYQREWRWQWE. Además, como de jovencita “fue” trotskista, malintencionadamente la difaman y pintan peor que la Dama de Hielo. Aunque fueran ciertas estas falsedades, siendo astutos como la serpiente y prudentes como la paloma, escogeríamos el mal “mucho” menor. Sería estúpido no votar, o votar por alguien que jamás triunfará, pues así ayudan al éxito de la candidata maligna y la construcción del 2º piso de la 4ª Trastornación, que está arruinando al país. Por esto, aunque nos disgustara la candidata del pueblo, votando por ella salvamos a México.

Para quienes se les atraganta la alianza de partidos, veamos lo siguiente. Desde la independencia, uno de nuestros problemas más pesados han sido los malos políticos. El PRI, que, salvo dos sexenios, hoy todavía nos tiraniza con su peor versión, aún con sus excesivos abusos, corrupción y hasta asesinato de opositores, hasta 2018, permitió que el país, progresara, aunque fuera poquito.

En el inter, hombres patriotas, inteligentes e idealistas, fundaron un PAN cimentado en valores dignos, y si bien, por años fue motivo de burla, jugó un papel importante en la incipiente democracia. Junto con la sociedad y otros partiditos, contribuyó a la creación de un órgano independiente, que organizara elecciones aceptablemente imparciales. Tan funcionó que muchos países lo copiaron. Esto abrió las puertas a la democracia. Así, hubo dos presidentes panistas, los cuales, por las razones que fuere, no hicieron los cambios requeridos, el electorado no les tuvo paciencia y regresó el PRI, que volvió a sus corruptelas y maldades. Desgraciadamente el PAN se olvidó de sus principios y hoy es un partidito más.

El PRI también tuvo sus crisis. Se partió en dos y surgió el PRD, (un PRI “B”), constituido por los más izquierdosos y algunos partiditos comunistas. Luego, ante el desencanto y resentimiento de un electorado enfermo, se dieron las condiciones para que un vivales, con sus mentiras, traiciones, teatralidad, crueldad, ambición y demás, tuviera la fuerza suficiente para hacerse de un partido para competir por la presidencia. Para conformarlo, buscó basura del PRI, PAN, PRD y de dónde fuera. Para redondear el engaño, a este PRI “C”, lo bautizó como MORENA, haciendo referencia subliminal a nuestra Morenita.

Aunque es mucho peor, hipócritamente, se presentó como un político “desigual” a los políticos comunes y un amplio sector del electorado por cansancio, decepción, resentimiento, ignorancia y otras debilidades, cometió el terrible error de creerle y hacerlo presidente. Engañó tan bien que, aunque está destruyendo la patria, todavía tiene seguidores fanatizados.

Así, el PAN quedó como una 2ª fuerza lejana a la 1ª. El PRI quedó muy dañado. Para colmo de males, los dirigentes de ambos, son bastante cuestionables. Y el PRD apenas pinta. El caso es que los tres quedaron tan débiles y quemados, que, la única forma para enfrentar al partido de la mafia del poder, es aliándose, a pesar de sus profundas diferencias doctrinales, algunas irreconciliables. Pero, más que nada, por el bien del país, ahora se requiere esta complicada, dudosa y absurda alianza. La cual, marcha más o menos. Sus estructuras y experiencia en elecciones valen mucho. Ahora, gracias a la reacción de la sociedad, esta pesa más que los partidos. Pero debe ser muy precavida y mantener a raya a algunos políticos.

Así que no dejemos que nos hagan bolas. No estamos eligiendo una candidata o un partido. Aunque no nos guste, votemos por la única candidata que nos ofrece democracia, pues la otra nos garantiza la tiranía. Y aunque, no nos agrade la alianza de partidos enemigos irreconciliables, votemos por ella, la otra alianza nos garantiza la dictadura “socialistoide”. ¡Votemos para salvar a México!