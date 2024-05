La constitución ya no es la constitución

En este México surrealista, estamos viviendo cosas aberrantes por todos lados, aunque con diferente gravedad. Los “Otros Datos” de la República “Democrática” de Pejetlán, las mentiras, la manipulación de información, la reglita marxista de dos o más escalas y otras distorsiones y engañifas, están en todo su apogeo. Y amenazan empeorar.

Es difícil saber por dónde empezar. Juan Pablo antes de que su mamá fuera candidata presidencial, como sucede a muchos jóvenes, se le pasaron las “cucharadas”. Intentó entrar a un antro, como no se lo permitieron, se puso necio y, aunque no fue escandaloso, la regó. Como es educado, al día siguiente se disculpó con los ofendidos. Cuando su madre se convirtió en candidata de la sociedad y la “Mafia del Poder” se percató que era una amenaza para sus planes siniestros, se pusieron a buscarle hasta debajo de las piedras para tronarla. Como encontraron que su empresa había realizado trabajos para el gobierno, falsa y teatralmente la presentaron como, la peor corrupta del universo. Malévolamente presentaron la totalidad de lo pagado como utilidad, sin considerar gastos. Y aunque todo fue legal, todavía hay quienes lo consideran indebido, por eso la Candidata de la Mentira, perversamente lo mencionó en el debate.

Además, para quemarla, publicitaron el video de Juan Pablo tomado y, aunque eso sucedió antes de ser candidata y de que el muchacho ya se había disculpado con los agredidos. Curiosamente una borrachera intrascendente de un joven y subirse a un yate, le avergüenza; pero no le avergüenza destruir, ni tantito, todo un país, ni los “negocitos” de sus hijitos, (que sin trabajar viven como jeques árabes). Así es su moral farisaica. Lo malo es que hay electores crédulos aferrados. Por eso, Mark Twain decía: “Ninguna cantidad de evidencias convencerá a un idiota”

Ya saqueó todos los fideicomisos que apoyaban alguna actividad cultural o benéfica. Criminalmente, saqueó el fideicomiso para enfrentar catástrofes naturales. Por eso dejó morir solo a Acapulco. Barrió con todos los fideicomisos, menos los del ejército. Hoy está atacando los derechos ciudadanos. Está neutralizando el amparo, una de las pocas defensas que los ciudadanos tienen contra los atropellos gubernamentales. Además, está intentado adjudicarse el derecho de perdonar al delincuente que sus “d’estos” determinen. Con tan solo estos dos puntos, la SCJN quedará en una simple vacilada. No podrá defender a los ciudadanos y sus sentencias podrían ser anuladas, por capricho presidencial. Esto, con otros atentdos, deja claramente que trata de concentrar todo el poder en sus manos; que nos olvidemos de la división de poderes, la democracia y la libertad. Solo los ciegos fanatizados no ven estas atrocidades.

Vienen las elecciones y ya tiene infiltrado al INE con una presidente más preocupada por los “huesos” de su numerosa parentela, que por la limpieza electoral. Como jamás había sucedido, el INE está permitiendo ilegalidades que favorecen a la Calca presidencial. Igualmente, el Tribunal Electoral sufrió una especie de golpe de estado. Una criada, aliada con un lacayo, tumbaron al presidente en funciones y se alinearon con su amo. Para demostrar su fidelidad, ya se negaron a recibir a la candidata opositora, porque iba a solicitarles que impidieran, que el “lavadero” mañanero, lo siga utilizando ilegalmente para promover a su Corcholata y perjudicar a su opositora.

Si analizamos la cantidad de males que nos ha ocasionado en estos años, encontraremos una lista tan extensa y un cinismo tan descarado y ofensivo, que nos hace palpar que, la Constitución ya no es la Constitución. Para colmo, el nepotismo no es solo cosa presidencial. Varios “cuatroteros” lo practican con entusiasmo.

Hoy todo es un rotundo fracaso, lo que funciona más o menos, es lo dejado por gobiernos anteriores y el trabajo ciudadano. La mayor crueldad sexenal es haberles quitado sus medicinas a los niños con cáncer,

causándoles la muerte o un sufrimiento por insensibilidad. Pero, la más monstruosa y perjudicial de todas, es la imposición de sus libros de texto, diseñados para generar seres ignorantes, incapacitados, adoctrinados para obedecer y quedar fuera de un mundo, donde la tecnología cambia casi semana a semana. Así les destruye su futuro y, consecuentemente, el de la patria. Pues la grandeza nacional depende de la calidad de sus integrantes. Y las nulidades que producirá este sistema educativo “mexicano”, importado de Cuba y Venezuela, generará solo miseria. Pero lo aterrador de esto, es que sus padres se quedaron cruzados de brazos y están agachados, permitiendo la aniquilación de sus hijos. ¿Qué les responderán cuando más delante sus vástagos les pregunten? ¿Por qué callaste papá?

Si estos padres son incapaces de defender el futuro de sus hijos, no podemos ser muy optimistas y esperar que se volcarán en las urnas para defender su patria. Además, el partido más numeroso es el abstencionista. Por esto debemos esforzarnos para dar a conocer clara y ampliamente el peligro que nos amenaza y contribuir al voto masivo. Hay tantas señales negativas, que sería idiota alegar mañana que fuimos engañados.

Aunque hay tres candidatos, solo existen dos opciones posibles. ¡Dictadura o democracia! El tercero solamente, es un esquirol traidor, con la antipatriótica misión de quitarle votos a la democracia. La “Vicecandidata” oficial, en primer lugar, debe obedecer lo que su patrón ordene. Sus resultados en la CDMX son negativos. Negligentemente, ignoró un aviso oportuno de fallas en el Metro y murieron pasajeros. Se le cayó una escuela, matando niños. En la pandemia permitió que dieran medicina contra piojos. Y todo quedó impune. En ambos debates, le exigieron una explicación y al más clásico estilo “pejiano”, se burló sin contestar. Lo peligroso es que, a pesar de su nefasto desempeño, increíblemente hasta hace poco todavía, aparecía adelante en las encuestas.

Además, como los logros sexenales son nulos, aunque servilmente alaba incesantemente al amo, no tiene en que apoyarse. Lo único utilizable para engañar bobos, son los programas sociales que dejó vivos, para “aportarse” recursos para la campaña y comprar votos. También puede engañar con el aumento de salario que ya nulificó la inflación.

En ambos debates salió derrotada. En el primero salió menos aporreada, pero en el segundo fue apabullada. Como tiene las manos vacías, al igual que su titiritero, (que promedia más de cien mentiras diarias), tiene que recurrir a la técnica nazi de Goebbels, de usar cantidades industriales de mentiras y más mentiras, calumnias y promesas que no cumplirá, pero que suenan bonito. No responde, porque no puede aclarar satisfactoriamente las maldades de la 4T; como sus nexos con el narco, sus resultados regresivos y otras perversidades más.

Aunque Xóchitl estuvo mejor en el segundo encuentro, pudo haberla exhibido mejor. Cuando le dijo que su familia cumplía debidamente con sus contribuciones, pudo haberle preguntado ¿Entonces porqué tenían su fortuna en un paraíso fiscal? Cuando malamente le echó en cara sus contratos “pérfidos”, le hubiera pedido que la demandara. Cuando se hizo la mártir argumentando que como eran falsedades, no contestaba; le hubiera explicado que solo eran preguntas, que podría contestar con solo un sí o un no. Y otros puntos más. Claro que es muy fácil opinar a toro pasado. Pero podría servir de algo mencionarlo.

Entre todas estas cosas nunca vistas, tenemos el caso de la gallina descabezada al estilo afrocaribeño y el hecho de que Villamil haya presumido una playera de campaña con la Santa Muerte, lo que, aunado a la ceremonia chamánica del Zócalo al asumir la presidencia, nos indican que recurren a las fuerzas de la oscuridad. Luego algunos se quejan que somos medievales, retrógradas y calificativos semejantes. Pero esto nos señala que es una lucha entre el bien y el mal. El descabezamiento de gallinas, la veneración de la Santa Muerte y la multitud de muertos indican un sexenio de muerte y violencia. Así que, promovamos el voto, presentémonos este 19 y recurramos con mucha devoción al Cielo para derrotar al mal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.