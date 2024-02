Probablemente enfrentaremos a su desconocido lado más obscuro

Dicen que, si quieres trasformar el mundo, tienes que empezar por ti mismo. Para eso es indispensable hacernos un examen de conciencia. Ahora, no se trata de transformar al mundo, se trata de rescatar a México de la dictadura del imperialismo “marxistoide” que está infiltrado en muchos países, especialmente en América; desde Canadá hasta Chile.

Viéndolo bien, este es un ataque masivo del mal contra la humanidad. No es “conspiranoia” paranoica, es la realidad. La prueba la tenemos cuando los peleles, que el globalismo ha logrado encumbrar en algunos países, reprueban a coro, el triunfo de candidatos que trabajan por la libertad y el progreso. Y la alegría que, también a coro, manifiestan cuando el vencedor es de su “equipo”. Ahora que, los argentinos nos dieron una lección, votando por Javier Milei, los “izquierdosos”, naturalmente, se molestaron y demostraron que asistieron a la misma escuelita.

Este logro argentino, es muy aleccionador para muchos países amenazados, especialmente para nosotros que próximamente, tendremos las elecciones más trascendentales de toda nuestra historia. Ellos, también, tuvieron básicamente dos opciones; permitir que continuaran con la destrucción de su patria y les implantaran la dictadura o votar por la democracia y el progreso. Aunque muchos votaron, contra su patria y contra sí mismos, ganaron los patriotas. (Esto demuestra, que el “pendejismo” político no es una exclusividad mexicana, sino un mal bastante generalizado).

Esto que hicieron los argentinos, es una lección esperanzadora, ahora que en las urnas vamos a enfrentarnos al enemigo, que está destruyendo nuestra patria y pretende encadenarnos a su dictadura socialista. Nos demostraron que la sociedad unida y un buen candidato, pueden derrotar a los “rojillos”. (Cabe aclarar que la oportunidad caduca). Pues, una vez que imponen y afianzan su tiranía, se enquistan eternizándose en el poder. Cerquita lo vemos en Nicaragua y Venezuela. Se reeligen una y otra vez. Ortega apresó a los candidatos opositores y Maduro ya declaró que, la mujer que en las encuestas sale mejor posicionada que él, la descalificó y por quince años no podrá presentarse como candidata. Así de “democrático” es el socialismo.

Al parecer, Milei va bien, y ya se está empezando a notar la diferencia entre el socialismo y la libertad. Como la izquierda además de perversa, es especialista en agitación, alboroto, manifestaciones y demás, todavía no tenía un mes en el poder Milei y los aburguesados líderes sindicales explotadores, intentaron organizarle un alboroto masivo para tronarlo, pero el pueblo sabio los ignoró y fracasaron rotundamente. Ya los argentinos no se dejan manipular y al parecer van bien. Es digno de mención, que tuvo las agallas suficientemente grandes como para ir al Foro de Davos, una de las principales fortalezas globalistas, a decirles sus verdades, como nunca antes nadie se había atrevido. Si de aquí a mayo, logra resultados notables y los conocemos, más de alguno votará por Xóchitl.

Para lograr lo que los argentinos, necesitamos encontrar nuestras fallas y corregirlas. Eso de echarle la culpa de todos nuestros problemas al gobierno; es una ligereza por no analizar bien los hechos. Es una irresponsabilidad porque no asumimos la responsabilidad que nos corresponde como integrantes de una comunidad, lo que perjudica socialmente. Y es un peligro, porque, si sentimos, que el culpable es otro, sentimos que no debemos corregir algo. Por eso, aquel

derrotista y significativo lema de “¡gánale al PRI!”. Necesitamos entender que formamos parte de una comunidad y que algunos de nuestros actos repercuten socialmente.

Si soy cliente de burdeles, los empujo a que consigan “mercancía”. Así, sí un día secuestran a mi hija, hermana o alguna mujer de mi familia, no puedo reclamar nada, porque yo, puse mi granito de arena para que se la llevaran. Es más, eso hago en todos los secuestros de mujeres. Hay conductas personales que tienen repercusión social.

Este crítico momento histórico que vivimos, exige que cada mexicano nos concienticemos de que urge, que en la medida de nuestras posibilidades, hagamos algo para evitar que el “Presidente Más Atacado Por Los Periodistas Desde Que El Universo Existe”, acabe de esclavizarnos con su cruel dictadura “marxicastrochavipejiana”. Que entendamos que, si no actuamos, los que pagarán el “pato”, serán nuestros hijos, nietos y los que le siguen. Porque cuando estas dictaduras, llegan al poder, se enquistan y para sacudírselas pasarán décadas. Ahí están los pobres chinos, coreanos del norte, cubanos que llevan décadas sojuzgados. Los europeos del este, fueron víctimas del imperialismo soviético, pero, después de varias décadas, lograron liberarse.

Lo que nos hace desconfiar, es que ahora que el más inculto, ignorante y perverso Presidente impuso los libros de texto de su 4ª Trastornación, que son una porquería y además, en contra de lo que deberían ser, son herramientas para adoctrinarlos, mal informarlos, promover la ignorancia, la promiscuidad, la homosexualidad, (una cosa es que haya homosexuales por cuestiones personales y otra que se promueva en las aulas), y ennegrecerles su futuro, en lugar de promover su desarrollo como seres humanos, los envilecen y anulan. Sorprendentemente, ni esta aterradora canallada, hizo que los padres de los niños afectados, reaccionaran y los defendieran en la proporción del mal. La verdad eso es vergonzoso y preocupante. Bien sea, por falta de “d´stos” o por ignorancia.

Esto nos hace pensar, que si estos padres, no reaccionan ni siquiera, ante este ataque brutal contra sus hijos, más difícil será que reaccionen para defender su patria, que, aunque sea donde, vivimos y se desarrolla nuestra vida, es algo más intangible. Así que, los que estamos conscientes de la tremenda amenaza que pende sobre nuestras cabezas, debemos redoblar nuestros esfuerzos, para que las filas de mexicanos que se apresten para la lucha, sea lo suficientemente numerosa para derrotar a tan peligroso e inhumano enemigo.

Tengamos muy presente que enfrentaremos una tramposa elección de estado. Cuya campaña arrancó, prácticamente, al arranque del sexenio, pues lo único que le importa. Le ha invertido una fortuna como posiblemente nunca antes. La compra de votos estará muy fuerte. Además, es muy posible que cuente con la violencia de la delincuencia. No olvidemos, que los dados están cargados. La presidente del INE, indebidamente, tiene reuniones con nuestro “Becario de Palacio”, (ni renta paga). Esto es tan inconcebible, como si un árbitro de futbol, días antes de la final tuviera reuniones, con el dueño de alguno de los equipos. Así que los obstáculos serán enormes, pero no invencibles.

Además, hay clarísimas señales, que, en el palacio amurallado, están espantados y como a lo largo de todo el sexenio nos han demostrado; que no tienen el menor interés por el bien de México, que tienen una insensibilidad inhumana, que quieren todo el poder, que no les interesa dialogar con la gente, ni siquiera con los afectados por fenómenos naturales. Es decir que su crueldad,

indiferencia, perversidad y su nula moralidad son enormes. Y como están desesperados, no es difícil que ahora, se vean obligados a sacar su maldad, al máximo y vivamos situaciones más difíciles. Esto no es de asustar. Si la sociedad reacciona, como se requiere, superará esto y más. Así que a darle, que la situación esta muy peliaguda. Pero insisto, si la sociedad reaccionamos, somos más fuerte que los rojillos. Además, para nuestra fortuna y desgracia, está cometiendo tantas maldades y están descubriéndose muchas tranzas que estaban ocultas y, eso, seguramente despertará a más ciudadanos reacios. Hasta MORENA está teniendo renuncias masivas e individuales. Estas son señales alentadoras. Recordemos, que la historia nos está esperando para ver donde nos pone. Si con “YSQ” en su estercolero o en un nicho de honor como salvadores de la patria, aunque nuestros nombres no aparezcan, irían dentro del paquete.

Este dieciocho de febrero, le daremos una “tanteadita” al agua de los camotes. Los creyentes, tomemos en cuenta de que, si la solicitamos, tendremos ayuda del Cielo, porque la necesitaremos muchísimo.

