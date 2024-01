Parece que la oposición está aprendiendo a ser oposición

No cabe duda que arranca la etapa final de la guerra sucia no declarada por el cabecilla de la 4ª Trastornación contra México. Está multiplicando sus ataques y daños por todos los frentes a su alcance y no deja de usar su reglita marxista de dos escalas. Por eso, lo que, como candidato, rasgándose las vestiduras criticaba, hoy como presidente lo realiza con mucha mayor virulencia y malicia. Se indigna si alguien, apegado a la verdad, la justicia y la razón, se atreve a informar o comentar, su mal proceder. Automáticamente lo agrega al catálogo de adversarios, lo que lo hace merecedor de los peores calificativos y amenazas.

Está afanadísimo socavando instituciones, especialmente aquellas que salvaguardan la democracia o la legalidad. Una de sus víctimas es el Poder Judicial, el único que tenía cierta independencia del Ejecutivo. Ya le dio una buena puñalada enjaretándole una ministra que, además de que ni idea tiene de que se trata el trabajo ahí, tiene como misión socavar a la SCJN para someterla a los intereses presidenciales.

Por eso repite como grabadora las consignas demagógicas de su amo. De entrada, en su primera intervención oficial, mostrando su ignorancia, ineptitud y servilismo, “barrió” con la Corte, ya que resulta un obstáculo para las pretensiones dictatoriales de su titiritero. Confundiendo su rol, se puso a criticarla con ganas y demagogia. Sin razón, la acusó de invadir la responsabilidad del Poder Legislativo, electo “democráticamente”, acusándola equivocadamente, de dedicarse más a legislar que a impartir justicia. Y continuando con la demagogia “cuatrotera”, ignorando que es un poder autónomo, la criticó por haberle “fallado” al pueblo de México, al no someterse a la (hipócrita) austeridad republicana, decretada, pero no practicada, por la presidencia, al negarse los ministros a bajarse el salario. (Olvidó que la traída y llevada, austeridad republicana y la pobreza franciscana, son puro cuento, ya que su amo, además de recibir un sueldo, que no desquita, pues, más que como Presidente, se desempeña como vocero de la presidencia, además por decisión propia, disfruta de un clasista y lujoso palacio, que amuralló, así como de un presupuesto como todo exquisito fifí, de $5’000,000 mensuales, solamente para su manutención y una corte de 160 “servidores del presidente”.

Expresó que se sentía alagada y honrada de ser considerada la ministra del pueblo. Nada más que, está totalmente desorientada, pues es no es su función, sino la de hacer que la Constitución se cumpla y evitar la promulgación de leyes inconstitucionales. Cosa que no hará, pues precisamente para eso “YSQ”, la metió ahí. Por lo pronto, con ella, Loreta Ortiz y la plagiaria Jazmín Esquivel ya tiene un trío servil. Y si la 4ª Trastornación se sale con la suya en las elecciones, en noviembre podrá introducir otro lacayo, lo que, para el otro sexenio, le permitirá promulgar una Constitución inconstitucional y acabar de implantar el “marxicastrochavismopejiano”.

Cabe recalcar que el enemigo no solamente se encuentra en el gobierno. Encontramos empresarios, dando muestras de su venalidad, hipocresía, lambisconería y candidez. Publicaron textualmente lo siguiente: “Felicitamos a Lenia Batres, (una Florinda con lengua de carretonero), por su juramentación como ministra de la SCJN. En Coparmex, confiamos en su compromiso con la Constitución y la autonomía judicial. (Ja, ja). Que su labor en esta gran responsabilidad contribuya al fortalecimiento de la SCJN (Ja, ja, ja) y favorezca una justicia equitativa (Ja, ja, ja, ja)”. Sería bueno, que estos lamebotas antipatriotas y miopes, echaran una platicadita con los empresarios

venezolanos, a los que Chávez expropió sus bienes, después de que lo apoyaron para llegar al poder. ¡Pobres borreguitos auxiliares del lobo!

Pero no solo el Poder Judicial está bajo su artillería. Lo crucial de este año son las elecciones, por ello ha redoblado sus embates. Para empezar, desde el arranque su sexenio, inicio la campaña con La Mañanera y desde hace meses mandó su Corcholata a campaña, bien provista de recursos, fueran de moches, “aportaciones”, diezmos o de dónde sea. Ya tiene en la mira lo de las pensiones. Por otro lado, ya logró imponer como Consejera Presidente del INE a una con 100% de lealtad, cero patriotismo, quien por cierto, mostrando “de qué lado masca la iguana”, también “apoya” la obsesión presidencial de bajar los salarios y ya mostró que los dados estarán cargados. Lo bueno, es que una parte del INE todavía no está contaminada, pero lo está erosionando poco a poco. También ya logró que sus sirvientes traidores, hagan lo suyo en el TEPJF. Ya le dieron un golpe de estado e impusieron en la presidencia a otra 100% lealtad. Mónica Soto ofreció que se portará bien y que será independiente del poder político, pero dijeron que para la construcción del Tren no cortarían ni un solo árbol, pero tiraron y siguen tirando millones, causando un grave ecocidio. Así que, es cuestión de esperar, pero no con mucha fe. Lo aterrador del asunto, es que el TEPJF, es la autoridad electoral máxima, más allá no hay donde apelar. ¡Aguas! Están preparando el fraude.

No solamente está desmantelando, desvirtuando o infiltrando instituciones claves para la democracia, el progreso, la educación, la salud, la seguridad, la justicia, la eficiencia, la honestidad, la transparencia y otros temas benéficos para los residentes de esta nación. En este sexenio, fuera de la carretera a Badiraguato, no se ha realizado, una sola obra significativa rescatable o valiosa. Las que iban a ser las tres obras emblemáticas del sexenio resultaron un vil “petardo”. Pero eso si, todas muy “inauguraditas”. La submarina Refinaría de Dos Bocas, no ha refinado ni una sola gota. Está costando una fortuna descomunal arriba de lo presupuestado. Está ocasionando un grave perjuicio ecológico. Probablemente no se concluirá este sexenio, ni se terminará. Y si se termina, no es difícil que, para ese entonces, la electricidad haya descartado a la gasolina.

Su “Militar” Tren Maya está costando mucho más de lo presupuestado, ha sido fuente de muchos atropellos a los lugareños, ha ocasionado el asesinato de varios activistas, está causando un criminal y devastador ecocidio, por su elevado costo quedará fuera del alcance de la mayoría de los habitantes de la región y obviamente, en este sexenio no terminará de construirse y probablemente nunca se terminará. Su única obra medio terminada, es su “clandestino” aeropuerto no internacional Felipe Ángeles, que ni tiene la autorización requerida. Pero, a pesar de la absurda presión presidencial, ni siquiera él, lo ha utilizado. Más bien, está resultando una carga inútil.

O sea que ninguno de los tres servirá. Como nunca habíamos visto, se está realizando un brutal despilfarradero de recursos en muchos sectores, con criminales recortes en otros y la corrupción rompiendo récords, con el auxilio de miembros de la familia imperial, lo cual no ha podido desmentir. Desgraciadamente, en todo lo que se mete la 4ª Trastornación, funciona mal o resulta dañino. Pero es que sus planes ni siquiera los desarrolla sobre sus rodillas, muchos los despliega sobre sus “d’stos”, los cuales no son muy aptos, pues como el mismo lo reconoce: ¡de milagro terminó la licenciatura! Por eso, casi diariamente tenemos noticias sobre alguna perversidad o escándalo. Lo que nos llevó décadas de lucha, lo está destruyendo en un dos por tres.

Pero hay buenas noticias; a pesar de este desolador panorama, hay esperanzas. Si reaccionamos como se requiere, lo derrotaremos. Ya el Congreso de la CDMX nos lo demostró. Unidos los diputados de los tres partidos, respaldados por el clamor popular, lo derrotaron en forma indiscutible, impidiéndole que la también plagiaria y lacaya Fiscal de la CDMX fuera reelecta. Este hecho es sumamente significativo. También hay más indicios claros de que ¡Podremos derrotarlo! Apretemos el paso y los creyentes pidamos la ayuda del Cielo. ¡Podemos ser optimistas! Tenemos un arma muy poderosa: nuestra credencial de elector. ¡Alistémosla para poder usarla el dos de junio!