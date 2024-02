Nos tocarán las elecciones más importantes de nuestra historia

Es verdad que solamente las últimas cuatro elecciones han sido razonablemente democráticas. En dos el electorado, buscando el cambio, votó por el PAN, pero como no se dio, regresó el PRI. Primero con Peña y luego con “YSQ”. Con Peña la corrupción volvió a relucir con mayor presencia, pero el país siguió progresando a paso lento. Pero lo sucedió un priista con piel de cordero. Y se dio el cambio, pero como la reversa también es cambio, vamos para atrás ya que está destruyendo al país, como ningún presidente lo había hecho. Ni siquiera Santana.

Resultó un peligroso miembro del Grupo Puebla, (antes Foro paulino) y, consecuentemente, está dedicado a destrozar al país y las instituciones que salvaguardan la democracia, limitan o transparentan al gobierno y protegen al ciudadano contra sus abusos, para encadenarnos al “marxicastrochavispejismo”. Y como ya se va, ahora para las próximas elecciones, violando la constitución y pretendiendo burlarse de la democracia, usa la fuerza del Estado, los recursos públicos y sus mentiras, para dejar, a como dé lugar, alguien que prosiga con su proyecto dictatorial globalista.

Aunque ya lleva avanzado su maligno proyecto, le falta. Y todavía nos queda la última oportunidad para salvarnos del comunismo. Hay exiliados venezolanos y cubanos que nos advierten el peligro que corremos. Dicen que a ellos los llevaron el mismo caminito por el que nos llevan. Básicamente desde que llegó al poder, se ha dedicado, a veces sutil y otras descaradamente, a su campaña. Afortunadamente, aunque intentó, no logró reelegirse. Pero hace hasta lo imposible, para imponernos una candidata de la continuidad, con la encomienda de construir el segundo piso de su destructiva y tiránica 4ª Trastornación. Una títere manipulable, con manos, lengua y libertad totalmente amarrados. Lo cual cada día es más notorio. Si su jefe dice A, ella. Sin gracia dice A A. Ya hasta habla “tabasqueño”.

Para su campaña, las mentiras, pilares del sexenio, siguen en todo su apogeo. Los apoyos de toda naturaleza están a disposición de la Corcholata, especialmente los financieros, (Los impuestos que pagamos, los usa para “jodernos”). La Presidente del INE es una sirvientita, que recibe instrucciones en palacio. El TEPJF, encargado de atender inconformidades electorales, ya fue tomado por “empleados” presidenciales. Así que enfrentaremos a una elección de Estado, apoyada por la prensa “chayoteada” o amenazada y el narco. No es casualidad que luego que EEUU publicara que el narco financió US $5’000,000 para su campaña 2006, buen tiempo los Hashtag #NarcoPresidenteAMLO, #NarcoCandidataClaudia, #NarcoGobiernoAMLO fueron tendencia en X, (antes Twitter).

Esta catástrofe y espeluznante amenaza “cuatrotera”, aunada a infinidad de males que está incrementando aceleradamente, más maldades que son descubiertas, no son para que nos aterroricemos y muertos de miedo nos paralicemos. Por el contrario, son acicates para que reaccionemos y salvemos a nuestros hijos, así como una magnífica oportunidad, para que algunos adoradores comprendan que adoran a un ídolo de lodo.

El arma que tenemos para derrotarlo, es votando el 2 de junio por México, aunque enfrentemos una elección de Estado “narcolizada”. Afortunadamente, el panorama electoral nos genera optimismo. De un lado tenemos una candidata, que solo es un parapeto. (Todo indica que otro es el candidato verdadero). El cual ya enfrenta consecuencias de algunas de sus maldades y

estupideces. Vemos que sus logros, prácticamente son nulos y sus fracasos numerosos. Tenemos las obras, que para él serían las “obras emblemáticas” del sexenio. Aunque las tres están muy inauguradas, no solo, quedarán inconclusas, sino que causan graves daños. Despilfarra una millonada mensual, para sostener su pseudo “aeropuerto internacional”, que ni él utiliza. Una refinería “submarina” que está causando graves perjuicios ecológicos, que cuesta lo que varias refinerías funcionado y que, si concluye, para entonces el uso de gasolina habrá bajado notoriamente. Un tren que, además de que es una mala idea, causa molestias y abusos a los vecinos, no se terminará y representa el peor ecocidio actual del planeta.

Esto no es algo para presumirse. Su Corcholata, contraviniendo su aversión por el estudio, tiene un doctorado, (aunque como se acostumbra en la 4T, su tesis es fusilada), pero se aguantó y la presumió como mujer muy preparada. Tal vez sabrá mucho, pero como funcionaria pública es un fracaso. Como gobernadora de CDMX, siguiendo los pasos de cerrazón de su “tutor”, se negó a dialogar con sus alcaldes. Por insensibilidad e incapacidad causó muertes en el Metro. Posiblemente ni mexicana es. Y como cereza pastelera, no conecta con la gente, no tiene nada bueno que ofrecer, solo repite sin entusiasmo las propuestas del titiritero. Si no acarrearan público, sus mítines estarían desiertos. En las encuestas, llegó a su techo y va en descenso. Se dice que el “Dedo Supremo” ya duda de haberla “apuntado”, y que está harto, porque todo se lo consulta. (No puede entender que por decidir todo, es su culpa. Ella no puede tomar decisiones). Si no fuera porque es una elección de Estado y usa los recursos públicos para su campaña, estaría irremediablemente perdido, pero, todavía le queda la posibilidad de que la sociedad no reaccionemos con la fuerza suficiente.

Del otro lado, los hechos indican, que un sector importante de la sociedad presionó por un lado a Xóchitl para que aceptara ser nuestra candidata, y por otro, a los partidos para que la lanzaran. Esto tiene un profundo mensaje, que no se ha aquilatado en su dimensión. Además de que este es el único candidato escogido por la sociedad, hay señales que indica que no estamos equivocados. Como nunca la sociedad, hoy, estamos por encima de los partidos políticos. Este es un parteaguas en nuestra historia. Esto indica que, si hacemos lo que México necesita, triunfaremos, y lo más importante de todo es que, tendremos la oportunidad de tomar en nuestras manos, las riendas del gobierno. Claro que para eso habría que trabajar duro.

Aunque, es probable que Xóchitl sea la mejor candidata de la historia, hay a quienes no les gusta o no los acaba de convencer. Algunos porque se dejan llevar por la campaña oficial de engaño y desprestigio o rumores infundados. Obviamente que el “Candidato” y seguidores están espantados. Pues, aunque como ser humano, tiene algunas deficiencias, las cuales, si analizamos objetivamente, comparadas con sus ventajas, no cuentan. Además, por su apertura e inteligencia, muy probablemente las superará. Entre sus ventajas, encontramos que no es una política como los acostumbrados y no tiene compromisos, ni políticos, ni económicos. Es tan honesta que en lugar de hacerse “autoaportaciones”, con sus recursos sostiene una fundación de verdad altruista, para ayudar niños indígenas. Por su empresa, contacta con tecnología de punta. Es una mujer que no le asustan los retos y sabe triunfar ante la adversidad. (Si ganamos encontrará, un país devastado, más ahora que, hay señales de que el “Troglodita Macuspano”, con Banxico infiltrado, ya echó a jalar las maquinitas de hacer billetes). Además, se ve que es sincera, tiene sentimientos, sabe escuchar, es sencilla, tiene carisma, personalidad, (ya la vimos moverse en el extranjero), da la cara, habla con verdad y conecta con la gente. Ahora que, si todo esto fuera tan solo ilusiones

guajiras, tiene una ventaja que nadie cuerdo puede negar; mientras la Corcholata nos garantiza que seguirán incrementándose los males de la 4ª Trastornación, ella representa la posibilidad de que mejore substancialmente el país y tengamos un mejor futuro. Si esto así fuera, el hecho es que de un lado el mal está asegurado y del otro el bien tiene posibilidades.

Por eso debemos de tener bien presente que en las próximas elecciones no solo se trata de una lucha entre dos candidatas. Estas elecciones son las más trascendentes, importantes, definitivas y peligrosas de nuestra historia. Por lo pronto manifestémonos este 18 febrero y entendamos que es una votación de vida o muerte, por la libertad o la tiranía.