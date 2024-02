Mancuerna candidata-sociedad

Este 18 de febrero, tal como muchos esperábamos, resultó un esperanzador éxito ciudadano y aunque al “Candidato presidente”, (más candidato que presidente), y a la Ecocorcholata, (no de ecología, sino de eco), se les ensuciaron sus “chonitos”, uno de sus emisarios, como acostumbran, apoyado en la falsedad de sus “Otros Datos”, intentó de minimizarla, diciendo que al Zócalo habían asistido 80,000, cuando realmente fueron como 700,000. Las imágenes ahí están.

Aunque el “Candidato presidente”, para no escuchar el clamor del pueblo, cobardemente huyó a una gira por ahí. Aterrorizado, amuralló con láminas reforzadas el palacio. Pero los peligrosos “invasores”, ni siquiera tiraron al piso una basurita. Fue un sinsentido amurallarse para defenderse de una agresión externa, cuando la verdadera amenaza contra México viene del interior de palacio, así que para que la muralla sirviera de algo, debió haberse instalado al revés, para proteger a los de afuera del de adentro.

En el Zócalo y en las demás ciudades, pudo percibirse el entusiasmo de los asistentes y constatarse, que no son “bots” como sus “Otros Datos” le dicen. Era gente vivita y coleando, gritando entusiasmada desde lo más profundo de su alma. Se vio gente humilde muy molesta por las promesas incumplidas. Algunos, de ellos dijeron sabiamente estar ahí por sus hijos. No eran acarreados forzados y aburridos, que desconocían para que estuviesen ahí, tan solo interesados en un refresco, una torta y algunos centavos. Fue una fiesta en la que un pueblo afrentado pudo externar su inconformidad y, más que nada, su esperanza.

Pero, para el “Candidato presidente” y su Ecocorcholata, solo fue un grupito de fachos”, corruptos, oligarcas, racistas, clasistas y demás letanía acostumbrada, que no van a lograr nada. Mientras que para la consejera presidenta del INE, fue algo que debería ser atendido y escuchado por las candidatas. Esto pudiera ser alguna señal de que, los elementos “infiltrados”, ya están empezando a comprender que sobre sus espaldas recae la patriótica responsabilidad de que estas trascendentales elecciones se realicen apegadas a la verdadera democracia y reflejen realmente la voluntad del pueblo y no la del “Candidato presidente”. De hacerlo así contarán con el apoyo y reconocimiento social. Además, en nuestra historia, aparecerán del lado de los buenos.

Debemos recalcar, que estamos viviendo un fenómeno jamás visto. Este 18 fue la sociedad la que triunfó, porque hoy, tiene mucha más convocatoria que los partidos políticos. Antes, ellos eran quienes se encargaban de estos asuntos. Pero como fallaron, la sociedad de forma espontánea se está manifestando. Esta es una oportunidad extraordinaria, para que ella tome las riendas del gobierno. Para ello, no solamente debe derrotar al “Candidato presidente”, sino que además debe poner en su sitio a los partidos políticos. Ellos, ya tuvieron oportunidad de hacer la tarea, pero, unos por unas causas y otros, por otras, todos fallaron rotundamente. Prueba de ello es que permitieron o fueron los causantes, de que hoy estemos a punto de caer en una dictadura. Y si la libramos, será gracias a la reacción social. Así que habrá que ponerlos en su lugar, para buscar y preparar políticos de verdad.

¡Aguas! Son muy marrulleros y van a lo suyo. Una vez más lo demostraron, van por su botín. Se adjudican triunfos que no son suyos y se deslindan de las derrotas que provocan. No tuvieron al candidato requerido para enfrentar a la “Ecocorcholata” con posibilidades de triunfo. Y la sociedad supo encontrar una que, a pesar de algunas limitaciones humanas, muy posiblemente sea, con mucho, la mejor candidata presidencial de la historia. Por sus méritos y no por ser parte de un grupo del partido, ha ocupado puestos de elección bajo las siglas del PAN. Más bien, ha sido una candidata ciudadana. Esto es vital, pues, aunque ha sido funcionaria pública limpia, conoce algunos de los entresijos gubernamentales y políticos. No es de los políticos que conocemos.

Como funcionaria, obtuvo muchos beneficios para la gente. En la cuestión indigenista, estuvo muy cerca de su sentir, dialogó, no se amuralló, como hace la 4T. Los impulsó con carreteras, electrificación, escuelas, casas y otros. Como delgada, fue honesta y cumplió bien la responsabilidad. Como senadora entre otros logros, fue una de las tres senadoras que le resultaron una piedra en el zapato, a las atrocidades del “Candidato presidente”. Y aunque hay quienes, sin pruebas, malintencionadamente la acusan de corrupción, a pesar de que le han buscado hasta debajo de las piedras, no le han encontrado “autoaportaciones” ni de medio centavo partido por la mitad o alguna corruptela. Cosa que en la 4T brota a primera vista, ya que la corrupción reboza por todos lados, incluida la familia y está saliendo mucho excremento ocultado. Sobre todo, ahora que estamos en el año de Hidalgo, del sexenio de Hidalgo. (Parece, que hasta están saqueando los billetes recién impresos que custodia Banxico).

Nuestra candidata, además, de que es una triunfadora que se levantó triunfalmente desde la pobreza extrema, a una situación económica próspera y desempeñar puestos públicos importantes tan exitosamente, que hoy es la candidata presidencial de la sociedad. Para llegar, vaya que tuvo que superar gran cantidad obstáculos. De llegar a la presidencia, enfrentará muchos problemas y el país, requerirá de esas habilidades triunfales. Arcas públicas saqueadas. Ya el Dr. Carlos Urzúa, (que Dios tenga en el cielo), con conocimiento de causa, dijo muchas veces, que ya no tenían dinero. Por eso ahora, como no son iguales y ni la Ley es la Ley, contraviniendo todos los lineamientos fiscales y comerciales, no pagan con cheque o mediante operaciones bancarias normales, a algunos contratistas del Tren Maya, absurda y riesgosamente, les pagan en “cash” adeudos multimillonarios, con maletas y más maletas repletas de billetes nuevecitos de a mil, en fajas ordenadas progresivamente. Esto incrementará la inflación. No por nada, tenemos un Rey del Cash.

Habrá que frenar la inflación. Enfrentará el problema de ubicar en su sitio a los militares, que lejos de su razón de ser, sin tener noción, los metieron a la corrupción del bienestar, realizando y controlando las más disímbolas tareas. Tanto construyen aeropuertos, sistemas ferroviarios, bancos y cualquier capricho de su Majestad; controlan aduanas, aeropuertos y abrazan delincuentes. Los encontramos en la ciencia y hasta en la sopa. Y como, muchas de estas tareas dejan “jugosas autoaportaciones” y están bajo Secreto de Estado, esto huele a que no las soltarán fácilmente.

Por cierto, sí el “Candidato presidente” nos venciera; la “Ecocorcholata” jacobina se encargaría de continuar con el desmantelamiento de México, sus instituciones democráticas y Derechos Humanos, así como acabar de ponernos los grilletes “marxistoides”. Tengamos bien presente, que sí no lo derrotamos con suficiente amplitud, esta será la última elección, en la que nuestro voto servirá de algo.

Para enfrentar al enemigo tenemos la mancuerna sociedad-candidata. La candidata sin sociedad nada puede hacer. Ahorita, una sociedad sin candidata es poco lo que puede hacer. La candidata no puede decir, yo voy a ganar, a hacer esto o lo otro. Debe decir: Vamos a… Tenemos una candidata excepcional. Como senadora la vimos, muy a su estilo, enfrentar con valor las ocurrencias, ineptitudes y maldades presidenciales. También le vimos otras características necesarias para, que unidos pudiéramos derrotar al poderoso “Candidato presidente”. Ahora que la campaña arranque, la sociedad debemos realizar una intensa campaña electoral, paralela a la de los partidos. Pero como no inspiran mucha confianza, la responsabilidad recaerá, principalmente, sobre nosotros. Tenemos que ser muy efectivos.

Una vez que logremos derrotar al enemigo, habrá que empezar la reconstrucción del país y las instituciones dañadas, así como superar todas las trampas y minas que perversamente, el “Atila Macuspano” dejará. Y confiamos que como, no es una política tradicional, juntos podremos fincar, de raíz, las nuevas bases, de un gobierno que efectivamente contribuya al verdadero bienestar comunitario. Hay mucho quehacer por delante. Lo primero es derrotarlo contundentemente.