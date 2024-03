La ley, la moral, la justicia y todo: soy yo

En estos momentos críticos, todos los días encontramos información que debemos evaluar cuidadosamente. Por un lado, nos indica que la reversa adquiere velocidad, mientras los atropellos, escándalos y demás se multiplican, pero también, revelan que la sociedad está reaccionando y puede adquirir la fortaleza para derrotar al enemigo. En política, hay un hecho que tanto la comunidad, como los políticos, desconocen o “desatienden”. Unos tienen obligaciones y derechos de patrón y otros de asalariado. Todo servidor público, es empleado de la sociedad; pues ella quien paga su salario. (Y también las “autoaportaciones” que se hacen). Por esto, al menos en México, es frecuente, que el funcionario abuse y se “autoaporte” los recursos comunitarios, a veces en cantidades ofensivas, mientras la sociedad, cuando mucho se queja, con los brazos cruzados.

Hay extremistas quienes creen que debemos deshacernos de los políticos, pero como por las características humanas, nuestras comunidades necesitan médicos, ingenieros y otros, también necesitan forzosamente políticos. Eso no tiene remedio. Además, los problemas ocasionados por políticos, no son solo su culpa. Para empezar, ellos son formados en nuestras familias, asisten a nuestras escuelas y se desarrollan en nuestro ambiente o sea que son fruto de nuestra sociedad. Una sociedad pobre en valores generará políticos “nefastos”. Aunque la perversidad humana también suele aparecer en las mejores familias, pues cada hombre decide su conducta. Así que, algunos políticos son perversos por deficiencia social. Lo peor de todo es que los dejamos hacer lo que quieran. Nos quedamos callados y ellos se despachan con la cuchara grande. Hoy tienen a nuestra patria al borde del abismo.

Los políticos se agrupan en partidos, se supone, que para proponernos proyectos gubernamentales benéficos y nosotros, con nuestro votamos escogemos. Frecuentemente los partidos son una banda de listillos que solo buscan su “bienestar”. El PRI nació de la “sugerencia” del embajador Dwight Whitney Morrow, hizo a los generalotes “triunfantes” de la Revolución, de que, en lugar de asesinarse, formaran un partido, para repartirse pacíficamente el botín. Y hasta la fecha, salvo dos sexenios, seguimos bajo el dominio priista, hoy con camiseta diferente. Al pasar de ser la primera fuerza a la tercera, muchos “chapulinearon”, quedando priistas de los de siempre, con algunos bien intencionados. Como liderean los malignos, sigue sin ser muy confiable.

Aunque, todos los partidos en sus principios “ofrecen” buscar el bien social, suele ser puro cuento. El PAN es el único partido que surgió, de líderes sociales prestigiados, que realmente buscaban el bien común. Lo cimentaron en valores sólidos y sublimes para luchar heroicamente. Iban más o menos, pero ante las atrocidades de Echeverría y López Portillo se fusionaron con los empresarios. Algunos de ellos buscaban el bien social, pero otros solo el suyo. Aquellos principios se fueron olvidando. Fue secuestrado y solo queda muy poquito del PAN original. Y hoy, desgraciadamente, es otro partidito más.

El PRD es una ramificación del PRI, conformada por sus miembros más “izquierdosos” y algunos partiditos comunistas, lo que vino a ser un PRI “B”. Hoy está muy disminuido porque muchos miembros “chapulinearon” al PRI “C”. (O sea MORENA). Este, en realidad no es un partido, es un movimiento organizado por un individuo, para llegar él a la presidencia y constituirse en dictador. Para ello conjuntó basura del PRI, PAN, PRD y de donde pudo. Así, conformó el peor PRI de la historia. Como no pudo reelegirse, escogió una “Ecocandidata” que es eco de sus dichos, con la misión de continuar con la destrucción del país y el desmantelamiento de las instituciones autónomas, para, como lo establece su testamento, en 2030 entregarle el cetro a su “influyente” hijito Andy.

Pero, tanto el “Candidato-Presidente”, (más candidato que presidente), como su “Ecocorcholata” están apanicados. Ya que están surgiendo muchos escándalos, incluso relacionándolos con el narco, que le pegan al amo y su familia y a ella. Este sexenio es, con mucho, el más pobre de todos, en logros significativos y el más destructivo. El peor enemigo de este Presidente, es él mismo y como está espantado, mandan sus vísceras hundiéndose peor. Está declarando la guerra a medio mundo. Ahora se está empezando a sentir la ausencia de resultados y está perdiendo muchos seguidores. El pueblo más necesitado empieza a enfrentarlo, por eso solo tiene eventos en instalaciones militares.

No se mide. Mostrando una vileza de lo más bajo, luego de rasgarse las vestiduras, reducir a nivel de “pasquín” al internacionalmente afamado periódico, divulgó abiertamente el número del celular de la periodista del The New York Times, que publicó que, en 2006, gente muy cercana al “Candidato-Presidente” recibió dinero del narco para su campaña. A esta noticia, le han seguido otras semejantes y anda de cabeza. Solo ofende, pero no demuestra su inocencia.

Vamos de mal en peor. Hoy en nuestro país, cometer un delito no es problema, el problema es darlo a conocer, ya que el delincuente puede demandar por invasión a su “privacidad”. (¿También clasifica como “Seguridad Nacional?). Vivimos el surrealismo “cuatrotero”. La inmoralidad y la ilegalidad, se “autoerigen” en autoridad moral, por encima de la legalidad. Como dijera la canción, “y mi palabra es la Ley.” (Pero “esta” palabra también es, el Estado, la verdad, la justicia, el bien, la patria, la democracia, la honradez, la ciencia, el bienestar y todo lo demás. El pobrecito de Luis XIV se quedó bien atrás, como un infeliz miserable; que solo le alcanzó para decir; “El Estado soy yo.”)

Por eso, cuando se le cuestionó sobre su violación a la privacidad; luego de aplicarle sus calificativos acostumbrados, usando su reglita marxista de más de dos escalas, minimizó el hecho y usó sus salidas bobas, argumentando que entonces en dónde quedaba su libertad de expresión. Nada puede acotar su “libertad”, está por encima de la Ley y de todo. Estas babosadas y cinismo enojaron a un gran sector. Y alguien para pagarle con la misma moneda, publicitó los números de uno de sus fifis hijos, de su “Ecocandidata” y de otros integrantes “ilustres” de su 4ª Trastornación. Su hijo, se indignó y, desconociendo los argumentos paternos, expresó que invadían su privacidad y ponían en riesgo su vida y la de su familia. Su “aspiracionista” a la presidencia, también muy indignada, agriamente anunció que cambiaría de número.

Pero, esto no paró ahí, pues, fue chispa para que arrancara una guerra sucia de invasión a la privacidad. Hay que tener mucho cuidado. Debemos tener muy claro que los mexicanos no somos enemigos entre nosotros. El hecho es que México tiene un enemigo que, con engaños y mentiras, nos está dividiendo. Los que le creen y apoyan y los que están con la patria. Esto es muy peligroso, pues sabemos cuándo se desata la violencia, pero no sabemos a dónde llegue. Al parecer, por ahora, solo se concretó a publicar datos privados, pero de ahí es fácil pasar a otro tipo de violencia. Él tiene un doctorado, ese si efectivo, en agitación y disolución social y sabe utilizarlo. Puede aprovecharse del conflicto, fomentarlo y usarlo de pretexto para suspender las elecciones y enquistarse en el poder. Seamos muy cautos.

Cabe mencionar que, en esta escaramuza de datos privados, también divulgaron el número de Xóchitl. Pero ella con su buen humor, alegremente comentó que le serviría para comunicarse con el pueblo. Así que para “variar”, le hicieron un favor. Cuando puso su celular en pantalla se vio una fluida cascada de mensajes, luego, al azar, contestó y se topó con un simpatizante que, sorprendido y muy entusiasmado, le echó porras. Lo usará para ocasionalmente escuchar al pueblo. Esta es otra pequeña muestra del abismo existente entre ambas candidatas.

Tengamos cuidado, no nos enfrentemos entre mexicanos, el enemigo es otro. Y es perjudicial para ambos bandos. No cabe duda de que tenemos mucho trabajo por delante. Ya arrancó la “campaña campaña”, para la batalla decisiva.