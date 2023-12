Están por dejar que la cultura de la muerte dé otro zarpazo

Me encontraba a mitad del próximo artículo, cuando accidentalmente, me enteré de algo que, desde mi perspectiva, es más criminal y grave, que las “obradorizaciones” que estaba comentando. Cambié de tema por tratarse de una ilegal legalización del crimen más vil, más cobarde, más inhumano y más injusto. Como es algo de vida o muerte, aquí estamos, pues la vida es el derecho primordial, más sagrado, derecho de derechos y cimiento de todos los demás. Sin vida, no existe ninguno.

La naturaleza, en su infinita sabiduría estableció, que, para el milagro de la transmisión de la vida, se requiere la reunión de los genitales femeninos y masculinos y que el cuerpo femenino se encargue del nuevo ser, hasta su nacimiento. Por esto, la mujer queda a cargo del cuerpo del nuevo ser. Hoy, la tecnología nos brinda la oportunidad ver el maravilloso proceso de la gestación, lo que ilustra gráficamente la verdad.

Si las leyes condenan el asesinato, no es por una ocurrencia “oscurantista” religiosa, estamos hablando de derecho. Y si la vida humana se inicia en la concepción, ahí debe empezar a protegerse. Es “puritita” lógica. Sin embargo, como los globalistas, “autopercibiéndose” dioses, en su afán de implantar su Agenda 2030, determinaron que somos demasiados seres humanos y quieren “arreglarlo”. Una forma es reducir los nacimientos, asesinando a los nonatos antes de nacer. (Y después también).

Para ello, con sus fortunas y poder, desarrollan estrategias perversas a muy largo plazo, patrocinan múltiples movimientos y organizaciones internacionales e infiltran los congresos del mundo con “peleles”, dedicados con inquebrantable terquedad, sin darse por vencidos, a legalizar este crimen, antes que atender temas locales verdaderamente urgentes.

Tan es así, que acaban de obtener un importante triunfo en México. Esta semana, los Congresos de Aguascalientes y Morelos fueron nuevamente embestidos, para despenalizar este asesinato. Lo sorprendente es que Morelos, siendo gobernado por un nefasto e ignorante morenista, pudo salir triunfante. Mientras que, lamentablemente Aguascalientes, a pesar de tener Congreso y gobernadora panistas y habitado mayoritariamente por gente tradicionalista; sorpresiva y vergonzosamente cayó.

Como acostumbra la 4ª Trastornación, (lacaya del globalismo), como ladrones, obraron amparados por la obscuridad de la noche y dieron el “golpe”. Lo más terrible es que, increíblemente, fue aprobado por unanimidad. Unos diputados “panistas”, ignorando el principio panista de la defensa de la dignidad de la persona, votaron a favor de la infamia y otros, buscando eludir su responsabilidad, no asistieron. Pero estos “eunucos”, son tan culpables o más, que los que abiertamente votaron contra la vida de nonatos indefensos e inocentes de toda culpa.

Es otro triunfo globalista. Actuar ocultos en la oscuridad por tantísimos años, usar el engaño, socavar los valores sociales, cambiar el lenguaje, los millones invertidos y otras estrategias que parecen de astucia satánica, les están dando buenos resultados. Gradual y perversamente han socavado los valores sociales y cambiado el lenguaje. No se habla de aborto, eufemísticamente, se le llama “suspensión del embarazo”. Uno de los argumentos más sobados para descalificar a la oposición, es que son fanáticos confesionales con ideas retrógradas, oscurantistas y arcaicas. Pero hasta aquí, la religión nada tiene que ver. Solo se trata de salvar vidas. Es estúpido que este problema busque resolverse asesinando bebés, cuando hay otras soluciones más acordes con la dignidad humana.

Efectivamente, los embarazos no deseados son un problema muy complejo, delicado y multifacético. Además de significar la muerte para los bebés, deja secuelas muy pesadas a, casi todos, los que participan en este crimen. Prácticamente, todas las madres se presentan a la ejecución de su hijo inquietas, en pésimas condiciones emocionales. (Una mujer que abortó cinco veces se presentaba con tranquilidad a los homicidios de sus bebés, acabó suicidándose). No es para menos. Es muy doloroso llevar a un hijo a su ejecución. Mañosamente, para no dar oportunidad de arrepentirse, las clínicas abortistas, cuidan el lenguaje y manejan a las víctimas con mucha astucia y rapidez.

¡Y no me vengan con que esto, es religión! Además, de ser un asesinato, es algo que deja secuelas psicológicas terribles en las madres. Muchas declaran que, desde el crimen, su vida ya no es vida. Es que su hijo no murió naturalmente y ella consintió su asesinato. Necesitan ayuda psicológica y espiritual, para sobreponerse. Algunas no resisten y acaban suicidándose.

Y estas secuelas no solo afectan a las madres, también a los que intervienen en él. Bien porque lo aconsejaron, limpiaron la sangre, tiraron los restos de bebé triturados a la basura o algo. Claro que también hay corazones de piedra. Se sabe del caso de un médico abortista, que a las criaturas que sobrevivían, sin miramiento, les rompía la columna vertebral por su cuellito.

No se trata de buscar culpables que castigar, satanizar o condenar a aquellos, que por las razones que fueren, voluntaria o involuntariamente participen en uno. En principio, se trata de salvar de la muerte a inocentes. Esta es otra circunstancia en la que la miseria humana se manifiesta en todo su esplendor. Es aterrador encontrar niñas prostitutas de diez años, solas, drogadictas, con graves carencias educacionales y problemas de toda naturaleza y, además, embarazadas. Algo verdaderamente desgarrador. No es posible culpar de este mal especialmente a alguien. Si queremos un culpable, este es la sociedad o sea nosotros.

Esto requiere un análisis integral muy profundo, con apertura, sensibilidad y solidaridad. Necesitan considerarse los Derechos Humanos, la Ley, la medicina, la psicología, los valores, los sentimientos, entre otros. Pues hay que tener bien presente, que no solo hay que evitar la ejecución de un nonato, también hay que ver por lo que será su vida y realización humana. Además, no se puede olvidar a la madre y la familia. Y no dejar el combate contra la cultura de la muerte. Una sociedad que aprueba el asesinato de sus nonatos, puede aprobar cualquier atrocidad. Esto es un verdadero reto para la humanidad.

Y claro que la Iglesia debe intervenir en esto. Pues para el cristianismo, la vida es un regalo de Dios, tan grande, que es sagrado. Por eso entiende que el primer deber social, es proteger la vida de sus integrantes, aunque todavía se encuentren en el vientre materno. Por eso tiene infinidad de instituciones que ayudan de diversas formas. Y, aunque algunos jerarcas no se atrevan, debe oponerse a toda injusticia o crimen legalizado.

Volviendo a la felonía perpetrada en Aguascalientes, al cerrar este escrito, la única que podría evitar los miles de asesinatos de seres humanos que tuvieran la desgracia de ser concebidos en el vientre de una madre, enproblemada, que vive en ese Estado, es la gobernadora panista. Ya que ella podría vetar lo aprobado ilegalmente por el Congreso. En sus manos está evitar que el globalismo se salga con la suya y, promueva la muerte. El día de la publicación de esto, la gobernadora todavía tendría unos días para vetarla. Ya declaró en los medios que es provida, pero le falta demostrarlo, esa declaración y nada es lo mismo. Algunos sectores sociales ya están manifestando su indignación. Aquí no se vale navegar en dos aguas. Aguascalientes y miles de nonatos esperan su respuesta con la que demostrará a sus gobernados, que clase de ser humano es.

Como la vida es el derecho supremo, me metí en este urgente y peliagudo tema. Originalmente iba a comentar algunas “obradorizaciones” temibles y sobre la Navidad, pero surgió esta urgencia y casi no dejó espacio para tocar la Navidad. Solo cabe decir: Los cristianos conmemoramos el nacimiento de Jesucristo quien, entre otras obras, vino a enseñarnos el amor verdadero. Si los hombres solo le hiciéramos caso en esto, tendríamos un mundo mucho mejor. No estaríamos amenazados por las “obradorizaciones”, ni nos causaríamos tanto daño, ni enfrentaríamos tantos males causados por la ausencia de amor. Ojalá, que en esta Navidad, aprendamos a amar siquiera tantito.