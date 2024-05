El PRIAN Moreno

Los lacayos de la 4ª Trastornación traen en la punta de la lengua, el satanizado término PRIAN, que usan para lo más malo del universo. Parece que esta palabrita la inventó el “Politiquero Mayor”, para hacer creer que PRI y PAN estaban amafiados, cuando el PAN ocupaba la presidencia. Cuando esto sucede normalmente en las democracias. Como los dirigentes panistas, estúpidamente se durmieron y no aclararon. la palabrita tuvo un éxito inusitado y hoy la usan hasta el hartazgo como su caballito de batalla. Si bien PRI y PAN, que no eran blancas palomitas, tuvieron acuerdos, pero no estaban asociados.

Lo absurdo es que muchos de los integrantes de aquel PRIAN “diabólico”, hoy son miembros encumbrados de un MORENA que quieren presentar como la pureza personificada. La lista de priistas y panistas ilustres es larga, y del dominio público. Para empezar, tenemos a su fundador y dueño, cuya formación priista no puede ocultarse. El segundo insigne prianista de la jauría, es el terrateniente urbano, Manuel Bartlett Díaz que entre sus “hazañas”, se encuentra que hizo caer al sistema electoral para realizar el traído y llevado fraude de 1988 que, aprovechándose de la ignorancia colectiva, usan para hipócritamente mostrar la “maldad” del PRIAN. Cuando su maligno artífice ahora es de los suyos. Ahora, ya también se le está cayendo el sistema eléctrico, por lo que, tendremos apagones en todo el país, menos en Belice, pues les pasará corriente, para que no los sufran.

La mayoría de ahora, “prianistas morenos”, están involucrados en temas de corrupción. Mucha basura. Vieron que MORENA llegaría al poder y por “amor a la patria” se afiliaron a sus filas. Hay casos increíbles. No es lógico que algún expresidente del PAN, se fuera para allá, pues son ideologías justamente opuestas. Unos ya denunciaron. Lo interesante sería saber porque lo hicieron. ¿Se dieron cuenta de su error y se arrepintieron? ¿Vieron que no tenían futuro? O ¿Qué?

Quizá el caso más impresionante, sea el de Tatiana Clouthier, que no solo se afilió al movimiento contra el que su padre combatió y ofrendó conscientemente su vida. Pues, bien sabía que lo iban a matar y no abandonó la lucha. El PRI lo asesinó y ella ahora trabaja, con gente que es parte de ese PRI que lo ejecutó y tal vez algunos de sus compañeros, formaron parte del grupito que determinó su muerte. O sea que está con parte de integrantes del partido que asesinó a su padre. Y luego nos asombramos de los hipnotizados con las mentiras cuatroteras.

Con lo anterior encontramos que hay dos “prianes”. Un PRIAN antiguo, integrado por el PRI y el PAN y otro PRIAN MORENO, formado por lo peorcito del PRI y del PAN. Esta aclaración se hace porque fue un término que la “Calcandidata”, que también calca a Xóchitl, utilizó al mayoreo en el tercer debate con su acostumbrado aire de superioridad, insensibilidad, lejanía, clasismo, acartonamiento, despotismo, frialdad y demás, que usa, junto con sus mentiras, como argumento fuerte de su campaña de desprestigio. No presentó proyectos concretos. Solo generalidades imprecisas. En cambio, manifestó, o dio a entender, que continuaran los males de la “obradorización”: la destrucción, los “Otros Datos”, la hipocresía, la cerrazón, la sordera, ataques al Poder Judicial, desaparición de instituciones autónomas que limitan, transparentan al gobierno, para concentrar todo el poder en el presidente y continuará la producción de atole. En una palabra, amenazó que continuará el peor gobierno de la historia, lo que acabará arruinando al país, para poder instalar su dictadura. Burlonamente, se negó a contestar preguntas y aventó mentiras y falsedades a placer. Y calcando a su amo, desapareció sin despedirse. Esto apenas en solo una pequeña muestra de lo que nos espera si esta altanera mujer llega a la presidencia.

Fue un combate boxístico, en el que una de las pugilistas se subió a su bicicleta y aunque le propinaron golpes excelentes, les faltó contundencia, salvándose de ser noqueada, cuando había todo para hacerlo. Pues la “Calcandidata” realiza una campaña hueca sin propuestas concretas, fundamentada en mentiras o en una nebulosa transformación, que no concreta nada, repitiendo lo dicho por el “Jefe Máximo de la Trastornación”. El candidato de MC, que ha “chapulineado” por varios partidos y que ahora con la caída del foro se exhibió, reconfirmó su calidad de esquirol y traidor a la patria. Pues su único objetivo es quitarle votos a la democracia.

Obviamente los periodistas vendidos, los cuales, al igual que los políticos deben pasarse a la báscula, ya que el periodismo al igual que la política se presta para hacer muchas maldades y “chapulineos”. Van de la mano. Al parecer Lord Molécula se ha convertido en un modelo a seguir. Luego del tercer debate, las candidatas fueron entrevistadas en diversos programas periodísticos en los que se ha notado que hay dos formas de atenderlas. A la de oposición le hicieron preguntas complicadas las cuales, afortunadamente, respondió de frente y con claridad, mientras a la oficialista, los émulos de Lord Molécula la rodearon de preguntas a modo y atenciones e incluso hasta le soportaron calladitos sus frecuentes desplantes y su costumbrita de no contestar. Vergonzosamente, la dejaron mentir y mentir. Así que la “Calcandidata” realizó un tranquilo evento de campaña con unos paleros. Entre estos “moléculos” destacó el elenco de Tercer Grado. La sociedad manifestó masivamente su inconformidad en redes sociales.

Del lado opositor tenemos a infinidad de mexicanos que repudiamos la dictadura que ya lleva bien adelantada, y nos manifestamos masivamente, pero como las elecciones no se ganan con encuestas, ni con manifestaciones, por impresionantes que resulten; sino con votos y ya solo quedan unas horas. Votamos en masa o preparémonos para padecer un sexenio peor que el actual, en el que concluirán con la implantación de su tiranía “Marxicatrochavipejiana”.

En la mañana, antes del debate, no debate, sino más bien un interrogatorio, una multitud impresionante de mexicanos patriotas conservadores, que quieren conservar un país democrático se presentó en el Zócalo y calles circunvecinas, para manifestar, su rechazo a la dictadura y deseos de democracia.

Esto, al Jefe de Campaña del “PRIAN MORENO”, le pareció una turba de traidores. Lo que indica claramente, que tenemos al enemigo de México sentado, nada más ni nada menos, que en la Silla Presidencial. ¡Qué cosas veredes Sancho!

Ya están apareciendo claras señales de que el fraude electoral está en proceso. El INE y el TEPJN ya están tomados. Le permiten que en la mañanera se inmiscuya en la campaña. Se han encontrado boletas ya marcadas a favor de candidatos del “PRIAN MORENO”. Hay videos de candidatos dando instrucciones para la compra de votos. Se dice que hay bodegas, al estilo Mac pato, repletas de maletas con billetes para adquirir votos. Muchos candidatos han sido asesinados. Los “Servidores del Presidente” se dedican a amenazar electores. En fin, sobran señales de que enfrentamos a una Elección de Estado y del Narco.

Escribiendo estas líneas, se difundió el asesinato de Emiliano, una criaturita de once años, a quien un “valiente” delincuente, que buscando abrazos, le metió tres plomazos, por intentar impedir el secuestro de su madre. Fue llevado a un hospital, que por los criminales recortes al sector salud, el niño murió por falta de materiales. Pero, si hay recursos para hacerles regalos a la tiranía cubana, venezolana y nicaragüense. El niño no quería morir, pero a la inhumana 4ª Trastornación le importa poco la vida. Esta es otra muesca más en las cachas del arma presidencial. Esto es lo que nos espera, si gana la “Calcandidata”.

Para colmo del cinismo, nuevamente, salió el payaso victimita, a declarar lo que podría interpretarse, como que el niño era un conservador que, aconsejado por Calderón, se dejó matar para perjudicarlo. Urge el voto, es más fácil defender un triunfo, que un fraude electoral. Dictadura o democracia.