El logro mayor de la 4ª transformación

Eso de la política es algo mucho, pero mucho muy complejo. Además, es algo que afecta la vida de todos, absolutamente a todos, nos interesemos por ella o no. Como los humanos requerimos vivir en comunidad, la comunidad forzosamente necesita un gobierno y este, fatalmente, estará a cargo de humanos con todas sus cualidades y defectos. Pero como en este, se concentra demasiado poder y muchísimo dinero, abundan las tentaciones y con demasiada frecuencia se manifiesta más el lado humano negativo, en ocasiones en grado extremo. Por eso, a lo largo de la historia, los gobernantes han causado infinidad problemas y atrocidades.

Para reducir lo más posible los males causados por los gobernantes, es indispensable descentralizar lo más posible el poder y transparentarlo. De ahí la idea de los tres poderes. Aunque, esta división en algunas naciones, como México, es una ficción. Y aún cuando fuera real, no es suficiente, se requiere fraccionar al máximo el poder y que algunas funciones claves las realicen instituciones independientes. Tales como la organización de elecciones, emisión de billetes, supervisión de los derechos humanos y algunas otras.

En México, después de años de patriótica y tenaz lucha, se logró arrebatarle al ejecutivo algunas funciones, entre las que destaca la trascendental organización de las elecciones. Además, se crearon algunos recursos protectores del ciudadano contra abusos gubernamentales, como el amparo, el cual copiaron muchos países.

En una sociedad sana, mientras el sector productivo genera la riqueza, progreso y prosperidad para todos sus habitantes, el gobierno se ocupa del establecimiento y observancia de las reglas que propicien un ambiente adecuado para el desarrollo, tanto social como individual. La riqueza no la genera el gobierno, definitivamente no es su función, por eso los países en los que se adueña de los medios de producción, por muchas razones, genera pobreza. Así, el estado no es la solución, el estado es el problema. Pues frecuentemente “el estado” es una poderosísima banda de parásitos. Es tan “rentable” vivir de los demás que algunos pretenden gobernar el mundo entero. y están tratando de imponer su Agendita 2030.

Las comunidades humanas funcionan como el cuerpo humano. En este, el hígado jamás tratará de hacer que la sangre circule. Siempre se ocupará de lo suyo. En cambio, en las comunidades humanas, es frecuente encontrar gobiernos tratando de generar la riqueza, lo que naturalmente, resulta un fracaso en la proporción del entrometimiento. El socialismo, al eliminar la propiedad privada y constituir un capitalista único y rector de todo; el empobrecimiento y la miseria, de todas clases, está garantizado. Lo aterrador del socialismo, o, como se le quiera llamar, es que no se contenta con adueñarse solo de lo material, pues para mantenerse, requiere eliminar la libertad y anular a los individuos, adoctrinándolos para manipularlos a su antojo. Es por esto que requieren de un sistema represivo, que pueda controlar y vigilar a sus víctimas hasta en su hogar, para evitar que alguien se le salga del “huacal” y mucho menos pueda asociarse para cambiar la situación. Por ello los hijos pueden delatar a los padres, los padres a los hijos. También promueven las denuncias entre esposos, hermanos y amigos, es decir todos contra todos. Por eso su sistema educativo, no educa, adoctrina, para que sus “disposiciones” se obedezcan sin chistar. Necesitan, quitarle al ser humano lo humano, para manejarlo a su antojo. Y el Estado no es otra cosa que un pequeño grupo de vivales listillos, que determinan lo que debe hacerse y creerse. Son los únicos a los que no los toca la miseria que ellos provocan. Esto va totalmente contra la naturaleza humana y la justicia.

Y precisamente, este imperialismo socialista es el que nos quiere imponer “YSQ”. Por eso está desmantelando, socavando, cooptando o infiltrando peleles en aquellas instituciones creadas para transparentar, limitar, orientar las acciones gubernamentales. Y va muy adelantado. Como no pudo reelegirse, ni ampliar su mandato, pretende enjaretarnos a su Corcholata, “adiestrada” en una institución de Rockefeller, (uno de los “promotores” visibles del globalismo), que ha mostrado un servilismo totalmente indigno. ¿Si llega a la presidencia lo obedecerá ciegamente durante todo el mandato, para luego, como “democráticamente” lo determinó en su testamento, en 2030 deje en la silla, a Andrés Manuel López Beltrán®, (su papi lo registró), para continuar su dinastía?

La campaña de la Corcholata será totalmente hueca. Además de que no se le ve mucha creatividad. Es una candidata 100% lealtad y obediencia, afanada en agradar y secundar a su “Dedo Supremo”. Por eso, su campaña será una burda caricatura de la del 2018, aderezada con la demagogia actual de su amo y señor. Por ello se avienta la siguiente desabrida arenga, que seguramente repetirá infinidad de veces: “¿Queremos que los ministros de SCJN se elijan por el ´pueblo? ¿Si o no? ¿Queremos que los consejeros electorales se elijan por el pueblo? ¿Si o no? Para eso necesitamos cambiar la Constitución. Para eso necesitamos tener mayoría calificada”. Así, ni toca, ni propone soluciones a los problemas que nos aquejan cada día con mayor virulencia. No soluciona la violencia, que hoy es el tormento más atroz, ni menciona la mortal falta de medicamentos, ni el problema de la inflación, ni nada que sirva en algo al pueblo. Para nada nos interesa cambiar la Constitución y menos como él quiere, pues quiere cambiarla para legalizar su dictadura. Con su campaña anuncian que, con ella, vendrá más de lo mismo, pero empeorado.

Los candidatos en campaña se apoyan en las obras importantes realizadas por miembros de su partido en la presidencia de la república. Y la pobre Corcholata, no puede hacerlo, porque el dueño de su partido y Presidente, (solo en papeles, pues es poco lo que le dedica al puesto), en obras tiene las manos vacías y llenas de sangre. Y es que, contradiciendo aquella declaración de su antecesor y cómplice, el Ilustre Sr. Lic. Don Enrique Peña Nieto, de que no había un presidente que se levantara con ganas de “joder”, él si se levanta con ese propósito. Al respecto en redes apareció un simpático video. A estas alturas, los males que ha causado son tantos que, “afortunadamente”, está logrando, que el “agachismo” y el abstencionismo, pierdan adeptos y que él decepcione adoradores. Aunque todavía tiene muchos feligreses 100% fidelidad ciega y que haga la maldad que haga, cerrando los ojos a la razón y la realidad, lo seguirán hasta la muerte. Está logrando unir a un sector muy numeroso en contra suya. Como sigue con sus perversidades y se descubrirán otras ocultas, tendrá muchos más desertores de sus filas. Cosa, que es de “agradecer”, pues nadie lo había logrado. Aunque el costo es demasiado alto, si lo aprovechamos le podremos sacar mucho jugo.

Además, mientras su corcholata, por su falta de carisma y de argumentos, no levanta, nuestra candidata Xóchitl, con su chispa y argumentos bien cimentados, está teniendo eventos abarrotados, que sobrepasan los treinta o cuarenta asistentes, que estúpidamente reconocen los adversarios. Esto, prueba que, habemos quienes queremos una patria grande y que bien podemos tener la esperanza de salir airosos de la elección de estado que nos están cocinando.

Tenemos mucho que hacer, la historia nos está dando oportunidad de participar en la verdadera revolución de México. La otra, según la versión de historia que tengo, nos la organizaron los gringos y solo nos dejó destrucción, muerte y al PRI. Necesitamos reconstruir lo destruido, rehacer

las instituciones infiltradas, desmanteladas o desvirtuadas. Y, sobre todo, ocuparnos en ser mejores ciudadanos para aprovechar la única oportunidad que nos está dando el destino, de fijar las bases para construir un México grande. Por lo pronto, revisemos si nosotros y los seres cercanos tenemos nuestra credencial del INE en orden. Si no, actualicémoslas. Y preparémonos para el dieciocho de febrero. ¡A Dios rogando y el voto buscando!