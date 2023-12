Arranca el 2024, el año más crítico de la historia

El 2024 está por arrancar. Ante la amenaza que pende sobre nuestra patria, no podemos decir “Feliz Año Nuevo” como tradicionalmente se venía haciendo, ya que será el año más decisivo de nuestra historia, en el que hay dos alternativas: dictadura o libertad, miseria segura o posibilidad de progreso. Lo esperanzador es que, aunque estamos a un paso del abismo, si la sociedad reaccionamos masivamente la salvaremos, pero si no, seremos esclavos. Así que hoy, un saludo de año nuevo podría ser: si quieres un año feliz, reacciona.

En estos cinco años, el país ha ido de reversa en casi todo y ahora al terminar este perverso sexenio estamos plagados de pésimas señales para el futuro. Ya somos el país latinoamericano con el menor crecimiento económico. La lista de estupideces, ineptitudes, caprichos, perversidades y demás “obradorizaciones” es demasiado extensa, y eso sin contar las realizadas en lo oscurito que no se conocen. No sabemos que le ordenó su amo, Larry Fink, el capo globalista y cabeza de BlackRock, cuando se “entrevistaron”.

En Zacatecas, veintiocho, diputados priistas, (del PRI tenían que ser), se pasaron en bloque a MORENA.

Entre algunas de las maldades actuales, encontramos la de la infiltración descarada, ilegal y antidemocrática en la SCJN. En la que, el traidor, ahora abiertamente entusiasta morenista Arturo Zaldívar, burlando la Constitución, renunciara sin causa de fuerza mayor, un año antes, con la finalidad de que el “Dedo Supremo” encajara una ministra servil. Con malignidad, por una lagunota legal, encajó una títere 100% fidelidad, cero capacidad. Es una familiar de un “cuatrotero”, que carece de méritos para esa magistratura. Si bien es abogada, no tiene la más mínima experiencia en juzgados. (Afortunadamente, no infiltró a un entomólogo o un alpinista). Bueno, es tal su ineptitud para el puesto, que ni siquiera sabe elaborar demandas. Como se da en la 4ª Trastornación, no sería difícil que su título, sea fruto del plagio. No será buena para los litigios legales, pero, como se aprecia en un video, es experta en mentar madres al por mayor. Ya demostró, que solo repite como grabadora las ideas absurdas y obsesivas de su “amo”. Así que, desgraciadamente, la SCJN, no solo está perdiendo su independencia, sino también su calidad y prestigio.

Aunque hace meses, el “Comandante Supremo” públicamente casi negó el video en el que Mauricio Ávila Medina, General en retiro, que sirvió más de cuarenta años en actividades de alta responsabilidad y riesgo, tuvo el valor patriótico de cuestionar al gobierno por la exagerada inseguridad existente, (y creciente), criticar su respaldo a la delincuencia organizada y su inacción en contra de esta, así como, describir algunos abusos dictatoriales de “YSQ”. Hoy se le está tratando como criminal, por el pecado de cuestionar el poder absoluto de “Su Alteza Disigualísima” y desaprobarlo. Si hubiera secuestrado, asesinado, robado o algo peor, estaría lleno de abrazos. Pero como, habló basado en hechos que están a la vista, la Fiscalía Militar lo citó como indiciado, (sospechoso de haber cometido un delito). Hoy, en México estamos al revés, se persigue la verdad y al crimen se le deja impune y se le “abraza”. Esto nos indica que debemos hacer como los de Texcatitlán, organizarnos para defendernos del crecimiento de los carteles, que, al cobrar derecho de piso y de tránsito, se han convertido en la “Neosecretaría de Hacienda Adicional”.

Cada año reduce, significativamente, recursos al sector salud y hace poco, estúpidamente, anunció que va a conformar una “súperfarmaciosota” que no servirá de nada, pero impresionará a sus seguidores fanatizados. Y aunque no ha informado, parece ser que también esta conformando una “súperhipermadedería” ya que se ha visto cantidad de camiones llevando troncos gigantescos de maderas preciosas a su famoso rancho. Posiblemente no tarde en anunciarlo.

Con sus “Seminauguraciones”, que no inauguran nada, no para de burlarse de nosotros, pues más bien son “ceremonias de la enésima piedra” y sus reinauguraciones, como la del Transístmico, (la original fue hecha por Porfirio Díaz). Por cierto, este fue uno de los motivos para que el gobierno gringo decidiera organizarle una revolución para derrocarlo, ya que competiría con su Canal de Panamá.

Estas acciones aunadas a todas las demás, que por sus “d’stos”, ha realizado en su mandato, contra México; como el ataque a sus niños con sus libros gratuitos, para cosechar ignorantes bien adoctrinados y pervertidos, son más que claras señales de a dónde nos lleva y el futuro que nos espera si no reaccionamos.

Y por si hubiera alguna duda, MORENA no lo oculta, abiertamente lo anuncia en su engañador documento, que a sus seguidores les suena como música del flautista de Hamelín, denominado “PROYECTO DE NACIÓN 2024-2030: POR LA RADICALIZACIÓN DE LA CUARTA TRASFORMACIÓN DESDE LAS BASES”, que puede consultarse en Internet. Algunos de sus malignos temas son: Revolución política, (pretende instalar un Congreso Constituyente para emitir una Constitución a su gusto); Revolución económica, laboral y fiscal; (Re) distribución y bienestar social; Igualdad y diversidad sexual; Educación para la revolución de las conciencias; Educación superior, ciencia y tecnología; Medios de comunicación y cultura digital; Revolución artística; Soberanía alimentaria; Salud digna; Seguridad y, como cereza del pastel, Latinoamérica (la autoproclamada bolivariana), unida e independiente frente a Washington. (Dale con el horrible imperialismo yanki). Para quienes entienden el doble lenguaje marxista, estos temas son suficientemente explícitos. Es el programa para implantar la dictadura del imperialismo marxistoide.

En la cuestión política, hay infinidad de formas de pensar y de no pensar. A la ligera se dice: que, si Xóchitl no es indígena, que, si es parte del complot “pejiano”, que, no vale la pena votar, que, son iguales y miles de argumentos semejantes, faltos de ganas y verdad. Algo peor que un político corrupto y destructor, es un votante que lo defiende o lo deja.

Para que este 2024 pueda resultarnos feliz, antes que nada, debemos estar bien conscientes que este año decidimos si dejamos caer a México en garras del “marxicastrochavipejianismo” o si, capitalizamos, este momento en que, por vez primera en la historia, la sociedad superó a los partidos y lo encausamos hacia la verdadera democracia, libertad y prosperidad, (aunque esta, tarde un poco, pues primero hay que reparar los daños causados por la 4ª Trastornación y eso ocasionará sacrificios y penurias).

Aunque todavía falta saber si Eduardo Verástegui, alcanza a entrar a la boleta, básicamente habrá dos alternativas. Este aspirante, no tiene posibilidades de triunfar, pero quitará votos. Si somos estrictos, un verdadero católico, entre otras cualidades, es responsable, prudente y objetivo. Aunque es empresario y artista, está totalmente desconectado del ambiente gubernamental y este tiene sus bemoles, así que sería irresponsabilidad aspire a gobernar. Si se mete a la competencia, comete una imprudencia, pues no tiene posibilidades de triunfo y solo favorecería a la candidata que amenaza continuar y radicalizar la fatal y destructiva 4ª Trastornación. Carece de objetividad, pues, aunque aquí, suele haber muchos engaños, equivocadamente considera que ambas posturas antagónicas son la misma cosa. Una es perversa y la otra tiene muchos visos de bondad. Además, requerimos un verdadero político, no un líder religioso.

Así que, es mucho lo que tenemos que hacer colectivamente, para que este año pueda ser feliz. Los “expertos” dicen que ganará el “Atila Macuspano”, pero hay analistas que dicen que ganamos nosotros. Así que escuchemos a los primeros, para apretar el paso y a los segundos para tener esperanza, entusiasmo y optimismo. Por lo pronto, debemos pasar lista de presente el domingo dieciocho de febrero, para luego votar el dos de junio. Entonces, veremos si somos borregos listos para el matadero o leones dispuestos a luchar por su libertad y la de sus cachorros. Ojalá, la mayoría estemos dispuestos a hacer lo necesario para que este 2024, sea un año con posibilidades de felicidad. Los creyentes debemos recurrir a las fuerzas Celestiales.