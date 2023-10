Shakira, de nuevo con problemas fiscales

No es por intrigar pero todo parece indicar que Shakira vuelve a tropezar con problemas fiscales, cuando se suponía que ya se habían calmado las aguas.

Resulta que los fiscales españoles acusaron a la estrella del pop de no pagar 6.7 millones de euros (7.1 millones de dólares) en impuestos sobre sus ingresos de 2018, dijeron las autoridades el martes en las últimas acusaciones fiscales de España contra la cantante colombiana. Se alega que Shakira utilizó una sociedad offshore (fuera de la costa), es decir, una corporación establecida en el extranjero, con normas y jurisdicción del país en el que se abren. No es un negocio ilegal, sino una forma de expansión para grandes inversionistas.

Shakira abrió un offshore con sede en un paraíso fiscal para evitar pagar el impuesto, dijeron los fiscales de Barcelona en un comunicado. Se dice que la cantante ya ha sido notificada de este asunto en su residencia actual (Miami, Florida). En Barcelona han alegado que la ganadora del Grammy pasó más de la mitad del periodo 2012-2014 en España y, por lo tanto, debería haber pagado impuestos en esa nación, a pesar de que su residencia oficial estaba en las Bahamas.

Los funcionarios del fisco español abrieron el último caso contra Shakira en julio pasado. Después de revisar las pruebas reunidas durante los últimos dos meses, los fiscalistas decidieron presentar cargos. No se fijó ninguna fecha para el juicio.

Shakira, cuyo nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, ha estado vinculada a España desde que empezó a salir con el ya retirado futbolista Gerard Piqué. La expareja, que tiene dos hijos, vivió junta en Barcelona hasta el año pasado, cuando pusieron fin a su relación de 11 años.

Durante la última década, las autoridades fiscales españolas han tomado medidas enérgicas contra estrellas del futbol como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por no pagar la totalidad de sus impuestos. Esos jugadores fueron declarados culpables de evasión de impuestos, pero evitaron ir a prisión gracias a una disposición que permite a un juez renunciar a sentencias de menos de dos años de duración, para los infractores por primera vez. Es una situación muy complicada elucubrar sobre los acuerdos privados entre la estrella colombiana y las autoridades españolas. Tal vez no tuvieron efectos resolutivos, la realidad es que las aguas están muy turbulentas y no se le ve final a la odisea fiscal de la barraquillera.

Incluso hay quienes se atreven a asegurar que la razón por la que Shakira no ha hecho un nuevo tour mundial se debe precisamente a este atorón de pago de impuestos. También se cuenta que la artista está planeando una gira de regreso para mediados de 2024 que podría ser acompañada de un nuevo disco.

La hermosa barranquillera ha estado muy alejada de los escenarios desde que terminó su El Dorado World Tour, gira que finalizó en noviembre de 2018 en el Parque Simón Bolívar en Bogotá (Colombia), tras haber recorrido más de 30 estadios por Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza, Italia, Luxemburgo, Portugal, España, Inglaterra, Canadá, Republica Dominicana, Brasil, Argentina, Chile y Ecuador.

Alrededor de este prolongado descanso de más de cinco años, la colombiana ha tenido pequeñas e intermitentes apariciones y sobre todo mucha expectación respecto a su nuevo trabajo musical. Se rumoró que vendría con un disco de colaboraciones en español e inglés, sumadas a algunos temas inéditos de su autoría. En su disquera no dan color de ningún tono sobre su futuro.

Otras fuentes aseguran, que ¨Shaki” tiene un acumulado de más de 100 canciones de su puño y letra, algunas de las cuales se podrían sumar a su nueva grabación. Aunque también es claro que la tendencia de los discos completos ya es obsoleta, pero la música nueva de los ídolos siempre será motivo de especulación.

Son más de 28 años de trabajo exitoso de la estrella del pop. Comenzó con el LP “Magia” en 1991 y cobró más fama en 1995 cuando lanzó el que es considerado su primer álbum oficial, “Pies descalzos”. Poco después lanzó “¿Dónde están los ladrones?” En 1998, grabó su “MTV Unplugged”, con el que ganó su primer Grammy, en la categoría Álbum Pop Latino.

En la década de los 2000 Shakira siguió cosechando éxitos, pues le regaló al mundo música espectacular contenida en sus producciones “Fijación Oral Vol. 1 y Vol. 2”. El impacto fue tal que volvió a llevarse el Grammy en esa ocasión por Mejor Álbum Latino Rock/Alternativo. Para 2006, la cantante fue la primera mujer latina en cerrar el mundial de fútbol en Alemania.

En los siguientes años la colombiana continuó siendo un semillero de éxitos, con temas como “She Wolf” y “Sale el sol”, con los que se mantuvo en los primeros lugares de popularidad en el mundo. En 2010 la famosa interpretó la canción oficial de la Copa FIFA Sudáfrica con “Waka Waka”, mientras que en 2011 recibió su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood. En ese mismo año comenzó a incursionar en el género urbano de la mano de Carlos Vives y Maluma.

Posteriormente grabó su álbum “El dorado”, con el que consiguió su tercer Grammy en 2018 dentro de la categoría de Álbum pop latino. Luego la colombiana se tomó un tiempo y en 2022 tuvo un regreso arrasador cuando retomó la música con canciones relacionadas con la separación de su expareja Piqué: “Te felicito”, “Monotonía”, “BZRP Music Sessions, vol 53”, “TQG” y recientemente estrenó la canción “El jefe”. Lo innegable es que Shakira sigue siendo la reina latina del pop, seguramente se le verá resurgiendo tras el paso del peor episodio de terror que ha nublado su carrera, ya todo lo demás es lo de menos.

Y para cerrar, algunas notas cortas: Hay equipos de lealtad y compañerismo que prevalecen a pesar de los tiempos y espacios, como “El team infierno” que surgió de la convivencia de cinco participantes de “La casa de los famosos”. Los intentos públicos por desprestigiarlos y enemistarlos han sido constantes. No obstante, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Wendy Guevara, Apio Quijano y Emilio Osorio han trascendido a la opinión pública. Se rumora que Televisa les propuso un programa nocturno de variedades. Ellos, por aparte, planean una gira de presentaciones musicales y de sketches cómicos. Podrían incluso integrarse al 90’s pop tour. La vida que se encarga de dar tantas vueltas podría juntar en el mismo escenario a GB5 (antes Garibaldi) con Mayer, con quien están enemistados.

Tanto escándalo que hicieron en Telemundo anunciando la fastuosa contratación de Fernando Colunga, para que todo terminara en pleito legal y con una serie millonaria enlatada y sin posibilidades inmediatas de salir al aire. Cuentan que “El Conde” serie de época protagonizada por Fernando, fue desde el principio un desastre. Desorganizada en su realización y con exceso de tolerancia para Colunga. Él influyó hasta en los libretos, producción, dirección, la historia y los llamados de sus compañeros. El resultado fue fatal. Finalmente, con un conflicto de contratación, el actor no estuvo de acuerdo en algunos ajustes que se le hicieron en edición a su personaje. Fernando demandó a Telemundo y la serie está impedida de salir a la luz pública debido a la lamentable querella legal. Que se agarren fuerte en “El Maleficio”, no se las vayan a andar aplicando parecida.

PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Cantante de banda, quien se quiere autoproducir un reality show con todo y familia?

RESPUESTA DE LA SEMANA PASADA: Edwin Luna.

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Cantante, actriz y conductora mexicana, quien ha sido invitada a hacer un controversial reality a cambio de un millonario contrato?