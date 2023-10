Sin impacto en EUA, cumbre en Palenque, Chiapas

Dicen que los momentos de grandes crisis llaman a definiciones amplias. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezo la reunión llamada “Por una vecindad fraterna y con bienestar” con los presidentes Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Xiomara Castro, Miguel Diaz Canel, Ariel Henry y con representantes de los países de Belice, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Panamá y de acuerdo al presidente López Obrador la reunión fue para abordar el fenómeno migratorio de manera conjunta y presentar en el mes de noviembre una propuesta al presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Y la verdadera gravedad del asunto es que el gobierno de EUA no ha tenido credibilidad y confianza en las varias peticiones que se le han realizado, entre otras la entrega de 100 mil millones de dólares para mitigar la migración. Y en Washington, la administración Biden ha estado silenciosa. Efectivamente las escenas son terribles y la angustia indescriptible de miles de migrantes que desean cruzar a EUA para contar con un proyecto y esperanza de vida que no lo tienen en su país de origen. Sin embargo, en el fondo preocupa a muchos las consecuencias que puedan seguir acumulándose en la actividad económica de las fronteras norte y sur de México. Por lo que el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador a pesar de contar con el propósito de enviar mensaje a Washington, no marco trascendencia en la administración del gobierno del presidente Joe Biden.

Que pega la ineficiencia en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el fenómeno meteorológico Huracán “Otis” categoría 5 en Acapulco, Guerrero. Con profundo dolor, sentimiento de indignación e impotencia los guerrerenses lamentan las innumerables muestras de desatención de los gobiernos municipales, estatal y federal. Escenas de llanto de miles de familias, desgarradoras, porque al lugar las autoridades no acudieron en el momento de la urgencia. El Fonden (Fondo de Desastres Naturales) reclamaron los guerrerenses lo utilizan para las campañas electorales y al grito de” Ya Ya Ya” lo queremos ahora.

Que al límite de credibilidad se encuentra la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, por la cantidad excesiva de inversión de recursos económicos que se le ha otorgado, entre el pueblo ya se está derramando el escándalo por el exceso de enormes aportaciones de dinero y ya se encuentra su credibilidad al tope, el pueblo se pregunta en dónde se está quedando la bolita.

Que repercusiones tendrán el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y el dirigente de Morena en la CDMX, Sebastián Ramirez Mendoza, por el error descomunal de organización en el evento que estaba preparado a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo del Estadio Azulgrana, la revelación hirió la gira por la CDMX de la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, la gran duda es, ¿qué verdaderamente pasó? ¡Y al enérgico grito de, no lo podemos creer! militantes de Morena exigen sanción.

Que en redes sociales quien se llevó porras y aplausos fue Xóchitl Gálvez Ruiz, pues hace cosa de unos días anunció la incorporación a su equipo de Carlos Urzúa Macías, quien fuera el primer Secretario de Hacienda del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

