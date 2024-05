¡Gubernaturas para Morena en riesgo, sálvese quien pueda!

Voces. Suenan tambores de guerra en Morena, PT y PVEM por sucesión de gubernaturas en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y CDMX. La sucesión entra en etapa intensa, no será la primera vez, desde décadas pasadas es costumbre que al finalizar el periodo gubernamental es intención inocultable de encontrar culpables ante los hechos de posiblemente no salir victoriosos con los candidatos respectivos de sus opciones políticas, quizás por ello parece sospechoso que a través de renuncias de la militancia y pasarse a otras opciones políticas con la completa posibilidad de triunfo están abandonando el barco de Morena, PT y PVEM, y como abejas alrededor de la miel son tantas las ganas de revivir en la escena política, que así andan varios ahora exmorenistas en torno de los candidatos de otras opciones políticas con posibilidad real de triunfo en cada entidad federativa que tendrá cambio de gobernador.

Compromiso de seguridad para México

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial por PAN, PRI y PRD, presentó su estrategia para fortalecer la seguridad en México. Destacó que proyecta reforzar la Guardia Nacional para que continúe sus labores en los municipios con altos índices de violencia y enfrente a los delincuentes, regresará los fondos de aportaciones municipales para la seguridad y ningún policía ganará menos de 20 mil pesos. Los mexicanos no se merecen vivir con miedo, con inseguridad. No habrá otra prioridad que la seguridad pública. Recuperar el respeto por la vocación de las Fuerzas Armadas, retirar a los soldados y marinos de las tareas civiles y reenfocar sus labores al combate a las organizaciones criminales. Gálvez Ruiz afirma que de ganar las elecciones actuará con toda la fuerza y capacidad del Estado, ninguna cortesía al crimen organizado y parar la crisis de inseguridad que se vive en toda la República Mexicana. Se congratulan por Gálvez Ruiz por vivir en un “México en Paz” para las nuevas generaciones de niñas y niños, poder caminar, jugar sin peligro alguno y no olvidar la infancia, después de la obscuridad se espera un nuevo México.

Que Xóchitl Gálvez Ruiz candidata presidencial por PAN, PRI y PRD inunda las redes sociales con singular alegría a su favor, dejando satisfechos a los cibernautas con la propuesta de “las personas que ganen menos de 15 mil pesos no pagarían ISR”.

Que Adrián de la Garza Santos, candidato a la alcaldía de Monterrey de la coalición “Fuerza y Corazón por NL” le lleva una amplia ventaja en intención de voto a Mariana Rodríguez Cantú. Su candidatura emana vitalidad, fuerza y poder, se compromete entre otros puntos a otorgar eficiente seguridad con una iniciativa integral, mejorar la movilidad que incluye invertir en un nuevo transporte público, agua limpia y suficiente para todo Monterrey.

Que Movimiento Ciudadano (MC) en la CDMX prende las alarmas ante la posible desbandada de candidatos a los diferentes cargos de elección popular, sus candidaturas se tambalean y todo parece indicar que las declinaciones hacia el PAN, PRI, PRD vienen en cascada. Por lo que Santiago Taboada Cortina, candidato a la jefatura de gobierno de la CDMX por el PAN, PRI y PRD está feliz, feliz, feliz.

Publirrelacionista

luis-fernando-1961@hotmail.com