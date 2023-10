EUA extrema medidas de seguridad por Israel-Hamás

Estados Unidos de América aplica una serie de medidas de seguridad para casos de ataques terroristas demenciales. Expertos y Analistas en seguridad de los Estados Unidos manifiestan su preocupación por los trágicos errores y fallas cometidas por los organismos y agencias de inteligencia estadounidenses del llamado “Martes Negro” del 11 de septiembre de 2001, quedando en emboscada las ciudades de Nueva York y Washington que sufrieron los ataques terroristas con miles de vidas que llegaron a su final. Hoy Estados Unidos de América extrema altas y eficientes medidas de seguridad, diversos medios de comunicación en USA apuntan que un alto porcentaje de estadounidenses se pronuncia por que el gobierno del presidente Joe Biden ordene las más altas medidas de inteligencia y seguridad y aplique cero tolerancias al terrorismo.

Puñalada al Poder Judicial

Difícilmente podría uno imaginar una situación así, estamos atónitos ante las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador que pide al Congreso de la Unión desaparezcan los llamados fideicomisos que serian resultado de aproximadamente 15mmdp, y que, según él, no es un fuerte golpe a los más de cincuenta mil trabajadores, declaraban por cientos en todo el país los trabajadores del poder judicial, votamos por AMLO y en campaña prometió no entrometerse en las decisiones del poder judicial. Concluyen los trabajadores del poder judicial, ante esto hay dos batallas, las manifestaciones de desacuerdo y la legal. además, invitamos a todos los dirigentes sindicales del país de ámbito municipal, estatal y federal a sumarse y exigir que se nivelen tabuladores en beneficio de los trabajadores iguales al poder judicial, los trabajadores de todos los niveles de gobierno merecemos un buen nivel de vida y no de miserias como lo manifiesta el presidente López Obrador, porque se duda ya de su austeridad republicana. Creemos que el presidente López Obrador más bien esta haciendo una cortina de humo para que el pueblo no se entere del endeudamiento de más de 2 Billones de pesos y sin saber a donde va a parar esa millonaria cantidad de dinero.

Que Raúl Ponce Elizalde tomó protesta como Diputado propietario (Morena) del distrito 42 en Ecatepec, Estado de México, quien a su vez promete que impulsará para Ecatepec el proyecto integral para infraestructura hidráulica y así resolver el problema de varios años, la escasez de agua. A Ponce Elizalde ya le ven mucho musculo los ecatepenses para participar en las próximas elecciones por presidente municipal.

Que Néstor Vargas Solano, Consejero Jurídico y de Servicios Legales al comparecer ante comisiones del Congreso Capitalino para rendir cuentas sobre las acciones de la dependencia, refirió que en materia inmobiliaria se atendieron 130 denuncias de hechos contra empresas constructoras y servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, de igual forma destacó que 179 niñas, niños y adolescentes realizaron el procedimiento administrativo de cambio de identidad de género de personas adolescentes, finalmente Vargas Solano refirió sobre el trabajo comunitario, operado por la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, en donde 35 mil 525 personas realizaron labores en favor de la comunidad por foto cívicas, mientras que 3 mil 435 por infracciones a la Ley de Cultura Cívica.

Que en redes sociales quien se llevo porras y aplausos fue el senador del grupo plural Germán Martínez Cázares al revelar y exhibir a su homólogo por Morena, Alejandro Armenta Mier, que cobra un sueldote mensual de 927 mil pesos.

Publirrelacionista

