¡AMLO: Nos falló!

Voces, el pueblo manifiesta: el Presidente que una gran mayoría anhelamos para gobernar el periodo 2018-2024 no cumplió con todas y cada una de las principales propuestas que hiciera en campaña, Andrés Manuel López Obrador nos falló. Sus encantos en campaña lo llevaron a tomar una gran fuerza electoral, su embelesamiento hizo que millones de personas entre mujeres y hombres cayeran rendidos y sin lugar a dudas votar por él, por Andrés Manuel López Obrador, parecía no tener reparo en atender todas y cada una de las demandas que la población mexicana hiciera, fueran por más seguridad, por mejor salud, por mejor educación, por más apoyos al campo, a los pescadores, a los ganaderos, a los jóvenes en becas para estudios en otros países, a las madres solteras, en ciencia y tecnología, mejores salarios en la burocracia, un mejor aeropuerto etc. Y es que justo desde su primer y placentero año de gobierno, un día hablaba como médico y al día siguiente de constructor y así comenzando a tirar la bolita de todo a los gobiernos anteriores en intención inocultable de construir enemigos, de encontrar culpables antes de resolver las múltiples demandas. Lo cual muchos millones de mexicanos concluyen que el presidente Andrés Manuel López Obrador, no cumplió, falló.

Que al grito de ¡sálvese quien pueda! la percepción de inseguridad en el país sigue y sigue al alza, rebasó los límites, crece, crece y crece la enorme cantidad de delitos de todo tipo y son ya incontenibles. El asesinato de un candidato en Coyuca de Benítez, Guerrero, sacude una vez más al país. La inseguridad pone en la mira del mundo al primer Presidente de México emanado de la izquierda, su visión de un país seguro no se logró.

Que con ansias se espera el posicionamiento de la candidata triunfante del proceso electoral 2023-2024. Se espera un cambio importante en el discurso, más sólido y moderado con una visión de estado amplia y de alcance nacional que despierte expectativas que satisfagan a todas las clases y sectores sociales del país. En la celebración del triunfo no habrá sorpresas no cambiará nada, el ritual continuará al estilo propio. No serán pocos los que esperen la cascada de nombres para formar el gabinete respectivo, comentarios van y vienen de posibles nombres para formar gabinetes según sea el caso y eso no es todo pues hay quienes afirman que este será el primer paso para calar a la candidata triunfadora. Todo lo demás será historia.

Que repercusiones tendrán para la presidencia 2024-2030 la percepción de credibilidad en las obras representativas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la cantidad excesiva de inversión de recursos económicos que se les ha otorgado; el Tren Maya, el Tren Interoceánico, la línea aérea Mexicana y la refinería Olmeca en Dos Bocas. Entre el pueblo se derrama el escándalo por el exceso de enormes aportaciones de dinero y su veracidad se encuentra al tope.

Que Carlos Slim Helú no ha emitido ningún mensaje o posicionamiento respecto de las múltiples incógnitas que se generaron con la percepción generalizada del posible distanciamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El tema pasó de ser importante a un asunto de primerísimo nivel.