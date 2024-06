AMLO: Claudia Sheinbaum con dimensión social, ¡lo mejor que le pudo pasar a México!

Voces. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera del martes 4 de junio expresó grandes elogios a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo: “es doctora, es académica, está muy bien preparada, ahora que va a gobernar una mujer el país nos va a ir mejor mucho mejor, en todo sentido, en lo económico, en todo lo que viene va a ser mejor. Me dio mucho gusto que ayer muchos jefes de estado jefes de gobierno y ministros felicitaron a la virtual presidenta electa, todos más que a mí de todas partes de todos lados”. Ahora la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se prepara para desde la presidencia de la república dar continuidad y avanzar con el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México, los retos serán inmediatos, más apoyos. En la celebración del triunfo no hubo sorpresas no cambió nada, el ritual continuó al estilo propio de Morena.

Que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que en septiembre dejará el sistema de salud en México como “el mejor sistema de salud pública, dejarlo como el mejor del mundo, con médicos de lunes a domingo, con equipos con médicos especialistas y con todos los medicamentos, hacer valer el estado de bienestar desde la cuna hasta la tumba, y ese es el propósito ese es el ideal que queremos convertir en ideal, esa bella utopía”. Será

Que la cascada de nombres para formar el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo no cesa, por lo que no hay que perder de vista a: Juan Ramón de la fuente, Rogelio Ramírez de la O, Omar García Harfuch, Tatiana Clouthier Carrillo, Andrés Lajous Loaeza, David Kershenobich Stalnikowitz, Félix Arturo Medina, Jesús Valdés Peña, José Alfonso Suarez del Real, Paola Félix Díaz, Luz Elena González Escobar, Martí Batres Guadarrama, Néstor Vargas Solano, Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Benita Hernández Cerón, Rebeca Olivia Sánchez Sandín, Esthela Damián Peralta.

Que Azucena Cisneros Coss prepara su equipo de trabajo para gobernar el municipio más grande del país: Ecatepec, Edomex, después que arrasó en las urnas con un 53 por ciento de la votación de acuerdo con el IEEM. Los principales nombres que se manejan son; Faustino de la Cruz, Raúl Ponce, Camilo Murillo, así como Claudia Fragoso, Eder Hernández y Miguel Noyola.

Que con ansias se espera el arribo de Aleida Alavez Ruiz a la alcaldía Iztapalapa, de la CDMX, entre el pueblo se derrama la alegría por la política triunfante, no son pocos los que esperan el inicio de su administración gubernamental.

Que Circe Camacho Bastida finalmente despachará en la afamada alcaldía de las trajineras Xochimilco de la CDMX, las múltiples incógnitas de triunfo que se generaron en resumidas cuentas se despejaron para los habitantes de los pueblos y barrios de la demarcación.

Que Alessandra Rojo de la Vega recibió en tiempo y forma la constancia de triunfo por parte del IECM en los momentos más álgidos.

Que Carlos Orvañanos Rea cumplió con el compromiso que le dieran los habitantes de la alcaldía Cuajimalpa de la CDMX, llevarse de calle una victoria rotunda.

Que Adrián de la Garza Santos pone en aprietos a Samuel García Sepúlveda pues, con su triunfo en Monterrey, NL., comienzan las especulaciones a futuro.

