AMLO: ¡18 millones de personas con Xóchitl!

En la mañanera del lunes 19 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba “los conservadores en México pueden llegar a ser hasta 15-18 millones de personas” no veo yo que el bloque conservador en el país en general, sea la facción que sea, tenga posibilidad de avanzar. Más pronto que tarde, analistas electorales anunciaban que lo dicho por el presidente López Obrador le daba delantera de triunfo a Xóchilt Gálvez Ruiz, basándose en la ultima elección presidencial del 2018, dando la razón al presidente López Obrador de que efectivamente esas 18 millones de personas apoyaron su llegada a la presidencia pero ahora regresan a su origen después de ver los resultados de su gobierno, restándole los 15 millones de personas que seria su posible voto duro actualmente de Morena dando como resultado los 33 millones de votación que obtuvo AMLO en el 2018. Por lo que en Morena y el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo deben estar diciendo no me ayudes compadre. El presidente López Obrador debe ser muy cuidadoso con sus palabras y datos de aquí en adelante.

Que el presidente Andrés Manuel López Obrador inundó las redes sociales el jueves 22 por la mañana anunciando que el NYT está por publicar un reportaje sobre un presunto financiamiento del narco a la campaña de 2018, investigado por el gobierno de Estados Unidos, en donde involucran a cercanos y hasta a sus hijos. “Es falso” aseguraba el presidente López Obrador. “El NYT es un pasquín inmundo”. Mientras que el (CPJ) programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas expresaba su “profunda preocupación” por la decisión de revelar públicamente los datos personales de la corresponsal Natalie Kitroeff.

Que el registro ante la autoridad electoral de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se vio opacado por la marcha por la democracia, por lo que seguidores y militantes de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” integrada por Morena, PT Y PVEM, rechazaban a los equipos asesores que decidieron que hubiera sido en la misma fecha, toda vez que según sus cálculos esperaban que la marcha no tendría éxito y fue todo lo contrario.

Que la Ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz se lleva miles y miles de likes el día que registra formalmente ante la autoridad electoral su participación como candidata a la presidencia de la república. Los Millennials y la generación Z le dan primer lugar y están a favor de Gálvez Ruiz en Facebook, X (Twitter), Instagram, TikTok.

Que excelente semana le pintó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, al entregar más de seis mil testamentos y escrituras en diversas alcaldías de la capital del país. En este evento acompañado del Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Néstor Vargas Solano, el jefe de gobierno Batres Guadarrama afirmaba que está cumpliendo con los compromisos que dio a conocer en meses anteriores.

Que Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal de los programas sociales en Baja California, se llevó porras y aplausos de los miembros de la 4T y militancia morenista por su férrea defensa al presidente Andrés Manuel López Obrador de lo acontecido por el NYT: “Hay colusión entre intereses económicos internacionales para desprestigiar al Presidente”.

