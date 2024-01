¡2024 no va lejos por la respuesta al cambio!

luis-fernando-1961@hotmail.com El cambio de gobierno en México inició el 02 de julio del año 2000, los resultados electorales fueron producto de un proceso evolutivo de la sociedad colectiva cansada de promesas incumplidas y de una percepción de la estructura gubernamental corruptas. Las reglas, los tiempos y los ritmos del proceso electoral se respetaron escrupulosamente. La sociedad decidió salir de su apatía haciendo realidad la alternancia pacífica, de manera silenciosa y poco a poco se fueron mostrando claros signos de un nuevo gobierno que finalmente se logró. A partir de ese momento se afirmaba “El pueblo es el que manda”, si los gobiernos en turno no cumplen, no son capaces de entregar a los ciudadanos lo que en justicia demandaron en su momento y si fallan, el proyecto político vigente será sustituido por otra opción. El cambio profundo en México se dio y continuo hasta el 2018. En este momento la sociedad mexicana está bien informada, plenamente consciente del nuevo México que se requiere, del próximo destino que se les den a los recursos económicos del país. Durante los periodos de cambio los ciudadanos han mantenido la esperanza que el gobierno en turno logre la meta de concretar el arribo del México nuevo por el que se eligió. En la actualidad seria ingenuo pensar que la paciencia de la sociedad mexicana no tiene límites.

¡NIÑAS, NIÑOS y JÓVENES POR VIVIR EN UN PAÍS EN PAZ!

El impacto en las masacres de jóvenes en diversas entidades del país ha sido tan grande en la juventud mexicana que exigen al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador parar la crisis de inseguridad que se vive en toda la República Mexicana, se congratulan por vivir en un “México en Paz” para las nuevas generaciones de niñas y niños, poder caminar, jugar sin peligro alguno y no olvidar la infancia, después de la obscuridad se espera un nuevo México.

Que Santiago Taboada Cortina precandidato único a la jefatura de gobierno de la CDMX por el PAN-PRI-PRD, cerro el periodo de precampaña en Alcaldías bastión de Morena, Iztapalapa y Gustavo A Madero, por lo que una vez mas fue visto como un político desafiante y el resultado le fue de lo mejor, contrario a la expectativa de la dirigencia de Morena en la CDMX, miles de simpatizantes en apoyo generando nuevamente explosiones de entusiasmo. Su presencia conmueve cada vez más a la concurrida audiencia qué se desgarra en el aplauso, es tanta la emoción de estar junto al precandidato que no lo dejan avanzar, le hablan, le solicitan, le preguntan, le tocan y le siguen en tromba. La multitud asimila y al concluir su discurso se llena de solicitudes, de manos extendidas, de palmas y sonrisas, se expresa el cariño, tupidos aplausos, interminables las porras. Una vez más, ahora en el cierre de precampaña otra histórica presentación que emano vitalidad, fuerza y poder, en un desafiante cierre de precampaña.

Que en la alcaldía Iztapalapa, CDMX, la candidatura por Morena para el periodo 2024-2027 será de Unidad, en un entorno de disputas resultaría que cualquier error generaría una tormenta e inestabilidad entre los grupos al interior del partido, por lo que se afirma que para la candidatura de unidad hasta el momento la mantiene la diputada federal Aleida Alavez Ruiz.



Publirrelacionista



