Vacaciones y flexibilidad: clave para retener y atraer talento

El 2023 inició con nuevas reglas en el mercado laboral mexicano, el Poder Legislativo aprobó una nueva Ley que incrementó los días de vacaciones para los trabajadores y eso se traduce en una oportunidad para las empresas y los colaboradores de nuestro país.

Las empresas podrán reforzar la conexión con su equipo no sólo garantizando el acceso a sus vacaciones, sino convirtiendo esta nueva legislación en la base de una mayor flexibilidad, un diferenciador clave para la retención y atracción de los trabajadores en la actualidad.



El talento es uno de los stakeholders más importantes que existen para cualquier empresa, y las compañías tienen frente a ellas la oportunidad de mejorar no solo la gestión de este grupo de interés, sino incluso sus operaciones y resultados.



Para los empleados, la flexibilidad es cada vez más importante, y hay datos que lo demuestran. Un 39% de los colaboradores que renunciaron a su trabajo en 2021, admitieron que su decisión estuvo ligada a jornadas laborales muy extensas.



El problema alcanza otras dimensiones cuando los colaboradores advierten directamente la importancia que tiene la flexibilidad. Hasta un 45% de los entrevistados para un estudio de Pew Research Center, determinó abandonar su empleo porque sus empresas no consideraban a este valor como esencial. Un interés fundamental del talento es tener la posibilidad de organizar sus propios horarios.

Este punto es todavía más relevante si consideramos que, hoy, existen distintas generaciones que conviven en los mismos espacios, con enfoques y prioridades diferentes. Por ende, el balance y la libertad para definir horarios, solo por poner un ejemplo, es fundamental.



En el mercado actual, tanto empresas como empleados activan las búsquedas de oportunidades y colaboradores, y para atraer talento, esta clase de condiciones se convierten en un aliciente para la propuesta de valor de una empresa.

Cambio de paradigma

A pesar del aumento al doble de los días de vacaciones para el trabajador mexicano, el país sigue siendo uno de los más rezagados. El promedio de 20 países de la zona es 18.4 días de vacaciones, el primer año, en México es de 12 en el mismo periodo.



Además, México es el país con jornadas de trabajo más extensas en el mundo (2,128 horas anuales), lo cual representa un 24% más que el promedio de países de la OCDE, de acuerdo con el estudio Perspectivas del Empleo 2022.

Los empleados con un buen descanso son mucho menos propensos a cometer errores u omisiones en sus responsabilidades diarias, mejorando su desempeño y habilidades, de acuerdo con The Sleep Foundation.

A ello se le suma un tema que no podemos olvidar: la salud. Entre 2000 y 2016, el número de muertes por cardiopatías derivadas de trabajar muchas horas aumentó un 42%, lo que resalta la importancia del descanso y la desconexión real de los colaboradores.

La salud mental también debe tomarse en cuenta: Cargas o ritmos de trabajo excesivo son algunos de los principales detonantes de ansiedad en el trabajo, y otros problemas psicosociales, señalados por la OMS.

En México, 75% de los trabajadores han experimentado estrés por causas de trabajo, de acuerdo con cifras del IMSS[1].

Nutrir la labor de los empleados con una cultura de confianza y flexibilidad permitirá a las empresas no quedarse únicamente con los alcances de una nueva normatividad laboral, sino que ayudará a que evolucionen y satisfagan las necesidades de todos los involucrados, incluidas ellas mismas.





Sr. People Manager de JeffreyGroup México