La gota que derramó TikTok

Cada vez que navego Tiktok pienso en toda la información que estará quedando almacenada en el cerebro sin la certeza de saber si será cierta o no. La precaución que aprendimos a tener como consumidores de noticias en aquellos años en que las redes sociales, Facebook principalmente, dejaron crecer el negocio de las noticias falsas es, para esta red, insuficiente. ¿La fuente es confiable? Me lo pregunto cada que consumo, cada que leo y que escucho lo que sea, donde sea, a la hora que sea. Sin embargo, la diferencia con Tiktok es la cantidad, es que no es un goteo de información, sino que es presión estilo Karcher que probablemente terminará permeando a la memoria, pero sin necesariamente clasificarse como verdadera o no, por más filtro que uno le quiera poner.

Hoy el consumo promedio de los usuarios de esta red, que ya cuenta con mil 500 millones de usuarios activos al mes en el mundo, es de 95 minutos al día. Eso significa un promedio de 475 videos de 12 segundos. Aunque varía, ya que la plataforma permite subir videos hasta de tres minutos, el consumo es de cientos de mensajes que el algoritmo, que busca retenerte el mayor tiempo posible, entrega sin piedad. La diversión termina cuando sabemos que ante una búsqueda de noticias –de temas sobre Covid-19 hasta tiroteos en las escuelas de Estados Unidos– el 20% de los resultados arrojados por la red social china contuvieron información errónea. Esto, según un reporte publicado por NewsGuard, una herramienta de periodismo y tecnología que rastrea información en línea, fundada por periodistas veteranos, uno ex Publisher de The Wall Street Journal y otro fundador de la Yale Journalism Initiative.

El reporte, publicado el año pasado, resalta que la búsqueda incluía temas como las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2020 y la insurrección del Capitolio hace dos años, y que en ambos los videos arrojados incluían información errónea y referencias a la teoría de conspiración de QAnon (que detalla una supuesta trama secreta organizada por un supuesto “Estado profundo” contra el expresidente Donald Trump y sus seguidores).

La diversión termina cuando agregamos lo que nos trae el más reciente Digital News Report del Reuters Institute. Por un lado, que en varios países la población presenta una evasión al consumo de noticias debido a que afecta su estado de ánimo, o porque los consumidores no le entienden bien a bien los temas que se tocan, y por otro, el aumento entre los jóvenes, de menos de 30 años, de consumo de noticias a través de TikTok. Ahora, particularmente México -quinto consumidor de TikTok en le mundo, con más de 50 millones de usuarios– queda al final de la lista de 46 mercados analizados que prefieren “leer” sobre “ver” noticias. Es decir, 45% de los encuestados en México por el Reuters Institute prefieren leer noticias, frente al 85% de los finlandeses, o bien 64% españoles. En nuestro país, 24% de los encuestados prefiere ver video, frente a 3% de los finlandeses u 11% de los españoles. El reporte sugiere que esto se debería al alto uso de redes sociales (TikTok e Instagram) para el consumo de noticias. Y finalmente, la confianza de los consumidores de noticias en los medios digitales en México ha caído del 49% en 2017 a 37% en 2022.

La propagación de contenido manipulado potencialmente dañino es difícil de cuantificar, pero algunos investigadores, según una nota de The New York Times, publicada en noviembre pasado, aseguran que encuentran cada día más ejemplos a medida que las tecnologías que permiten estas manipulaciones se vuelven más accesibles, y que también las noticias falsas, los contenidos con información incorrecta y los famosos deepfakes de personajes públicos cada vez son más difíciles de detectar. A fines del año pasado, usuarios de TikTok compartieron una captura de pantalla falsa de una historia inexistente de CNN que afirmaba que el cambio climático es estacional. Tan bobo como eso. Los fake news de Facebook no son nada en comparación a este panorama.

Saque usted más conclusiones y pongámonos a entenderlo mejor. Por lo pronto nos queremos dar un tiro, ¿no? Vienen años electorales y 27% del padrón electoral mexicano tiene menos de 30 años. Y lo de menos es ver a Claudia Sheinbaum tocando la guitarra o a Marcelo Ebrard comiendo tacos. Lo grave será que el algoritmo de TikTok seguirá insistiendo para que los usuarios se queden más tiempo en la red sin necesariamente diferenciar entre los contenidos con información verdadera o falsa.