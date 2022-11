Da pena el Congreso paritario

Son las 10 de la mañana del jueves. En el Congreso está por empezar la sesión solemne del Día Internacional de la Lucha Contra las Mujeres. La asistencia de los diputados de diferentes partidos lo refleja todo. Poca. Desinteresada. Hablamos sí, del Congreso paritario, en el que la mitad de sus integrantes son mujeres. A las mujeres las matan y los diputados y las diputadas se saltan la sesión o se conectan vía digital sin necesariamente poner atención en la que se expone la urgencia de resolver el tema más relevante en la igualdad de género.

¿Para eso les pagamos a los servidores públicos? ¿Esto es reflejo de los intereses del presidente? A pesar de que la violencia ha ido en aumento, este gobierno ha propuesto poner solo unos pesos más para los programas que la atienden. A pesar de que la Red Nacional de Refugios reportó que los centros para atender a sobrevivientes operan ya en números rojos, la propuesta es de aumentar solo 1.63% sus dineros.

Por otro lado, el programa con la mayor reducción en términos absolutos ha sido el de Apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. La disminución del 4.5% de los recursos significa que el programa tendrá menos dinero que en 2018. A las guarderías del IMSS se les reducirá el 3.5% comparado con 2022. Aquí el patriarcado ignorante y abusivo no repara nuevamente que sin el apoyo a las mujeres, los hijos de ellas se verán también afectados. “A mí me da pena estar en un Congreso paritario”, me dice la diputa Eufrosina Cruz, presente en la sesión. “Funciona como un robot, que no se mueve nada si el presidente no da la orden. No se trata del presidente.

Se trata de que nos están ultrajando, de que nos están matando”, agrega. “La gran ampliación de este año fue la aprobación de 14 mdp más para erradicar la violencia, y 19 mdp para refugios”, ironiza la oaxaqueña. “Cuando todos los días 11 mujeres son asesinadas. Somos el primer lugar del mundo de pornografía infantil. De ese nivel es la insensibilidad de un Congreso paritario”.

El discurso que presume destinar recursos sin precedentes para combatir las desigualdades de género el próximo año no aplica. Hay 97 programas presupuestarios que incluye el Anexo 13, pero únicamente 13 de ellos están enfocados hacia políticas en favor de la equidad de género, la prevención y atención a víctimas de violencia de género, y el impulso a la participación laboral de las mujeres. El resto no especifica la perspectiva de género. Como lo hemos dicho en años anteriores en este mismo espacio. El programa ganón es el de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que no está diseñado con perspectiva de género. ¿Qué tan difícil es entenderlo? Sobre todo, ¿qué tan difícil es entender que el beneficio de las mujeres es el beneficio de todos?

Se ha entendido muy poco o nada. De las mujeres asesinadas quedan miles de niños y niñas huérfanas de los que nadie se hace cargo. “Hay un entorno que queda en la orfandad. No hay un padrón de niñas y niños hijos de las que ya no están con nosotros”, me dice Eufrosina en corto, mientras al frente en el estrado se escucha la voz de un discurso al que en realidad nadie aquí está prestando atención. “La fiscalía no se hace responsable, el DIF no se hace responsable, la Secretaría de Gobernación no se hace responsable. ¿Quién les da la certeza emocional y educativa a esos niños? ¿Y luego no queremos que vayan a delinquir?

La diputada federal por el PRI presentó la semana pasada una iniciativa que busca la construcción de ese registro y seguimiento de los huérfanos de las mujeres asesinadas. “Hay que reconstruir la ausencia. ¿Esos niños quedan en la custodia de quien asesinó a su mamá?”, cuestiona.

Pero las iniciativas, como la que Cruz Mendoza presentó en abril pasado para que el Código Penal Federal considere el matrimonio infantil como delito grave, están estancadas en el Senado.

No es agenda prioritaria. Las mujeres no somos agenda prioritaria a pesar del Congreso paritario.