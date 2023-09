Madre buscadora acudirá a informe de Durazo a reclamarle sus dichos

El que insiste en querer “tapar el sol con un dedo”, nos platican, es el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño (Morena), pues por andar atendiendo las encuestas presidenciales de su partido no le contaron bien cómo estuvo y minimizó la agresión armada contra un grupo de madres buscadoras, de la cual aseguró que no había reporte y que “él tenía otros datos”. Sin embargo, nos indican, la que no se quedó callada ante sus dichos fue la líder del colectivo de búsqueda, Ceci Patricia Flores Armenta (quien se encontraba en la Ciudad de México), pues le reviró que esto no se va a quedar así y viajó desde ayer, 30 horas en autobús, hasta Hermosillo para estar presente este miércoles en el informe de gobierno de don Alfonso, pues, afirmó, “a mí no me van a dejar como mentirosa”. ¡La que se va a armar!

Alcaldía con secretarios pasajeros

El que “nomás no da una” en Sinaloa en eso de contrataciones, nos cuentan, es el alcalde de Guasave, Martín Ahumada Quintero (Morena), pues en menos de un año va por su tercer secretario del Ayuntamiento. Nos relatan que el primero fue Adán Camacho Gámez, quien dejó el cargo por conflictos con otros funcionarios y su lugar lo ocupó Daniel Hibraim López Armenta, pero sólo duró poco más de seis meses, pues renunció hace unos días para “sumarse a la bola” de Claudia Sheinbaum, aunque lo malo es que nunca aclaró “el escandalito” por los presuntos 36 apoyos por 558 mil pesos que canalizó al municipio cuando era funcionario federal de Bienestar. A ver si don Martín ahora sí revisa mejor los CV. ¡Ups!

Buenos para la “festejación”

Desde Morelos nos comentan que más de uno se sintió indignado porque parece que el discurso de austeridad es “letra muerta” en la delegación estatal del ISSSTE, donde los directivos son mejores para organizar fiestas de cumpleaños que para hacer su chamba. Nos relatan que, en pleno día laboral, las oficinas administrativas fueron adornadas con globos, ramos de flores, mesas, sillas y dos pasteles (para que alcance), en la mesa de centro, para celebrar a la jefa del departamento de Recursos Materiales y Obras, Evelyn Ramírez Pérez (herencia de la exdelegada Verónica Solano), y quien fue muy apapachada en su día, pues hasta posó con su pastel y sus orquídeas, aunque la atención a los derechohabientes quede para después. ¿Qué tal?