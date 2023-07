Hacen su “símil” de sección de la mañanera

Como dicen que “lo que hace la mano, hace la tras”, nos comentan que en Tamaulipas el vocero de Seguridad, Jorge Cuéllar Montoya (Morena), comenzó a imitar el estilo de “Quién es quién en las mentiras” de la mañanera presidencial y empezó a “batear” notas de la prensa. Nos detallan que don Jorge aseguró que “son notas falsas; ridículas en cuanto a la exageración” y sólo inquietan a la gente. “Es una irresponsabilidad de quienes lo hacen, son malos tamaulipecos” y le cuestionaron por qué la tardanza de información oficial cuando hay violencia y don Jorge capoteó la pregunta argumentando: “preferimos tardarnos y decir la verdad, que acelerarnos y decir una media verdad o una mentira”, ¡Olé, don Jorge!

Apoyo que no convence del todo

Desde Morelos, nos platican que, en el equipo de la senadora con licencia y aspirante a la gubernatura, Lucía Meza Guzmán (Morena), varios “se quedaron con la ceja levantada”, luego de que el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara expresó públicamente su apoyo a doña Lucía, en la celebración del Día del Abogado. Nos indican que los mal pensados especulan que el apoyo de don Uriel tiene “doble filo”, porque podría ser legítimo para ayudar a la senadora, pero otra parte de su equipo calcula que nada aporta la expresión del fiscal estatal, pues es un funcionario “no bien visto” por el presidente Andrés Manuel López Obrador que ha criticado en las conferencias mañaneras, por lo que consideran que doña Lucía “recibió el beso del diablo”. ¡Ay nanita!

Molesta activismo de diputada

Los que tienen a “su villana favorita” en Chihuahua, nos comparten, son los panistas, pues arremetieron de nueva cuenta contra la diputada federal Andrea Chávez Treviño (Morena), a quien señalan de que sólo visita al estado cuando “la corcholata presidencial” Adán Augusto López Hernández va (lo cual no es tan falso). Nos relatan que el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Alfredo Chávez Madrid, acusó a doña Andrea de no tener arraigo en la frontera y que sólo se dedica a levantar polémicas, sin resolver nada para Chihuahua y aunque doña Andrea siempre “contesta cada servicio”, en esta ocasión decidió guardar silencio, o ¿será que no se enteró por andar en la gira con don Adán?