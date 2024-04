Las mentiras de Claudia en el debate

Ante más de 13 millones de mexicanos que vieron el primer debate presidencial, la señora “corcholata” (les recuerdo, le digo así porque es como la nombró el Presidente López Obrador), dijo varias mentiras y aquí me permito enunciar algunas de ellas.

Mentira 1: “Los índices de feminicidio a nivel nacional han bajado más del 40%”

Realidad: Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos 47 meses de la administración anterior, se contabilizaron 2,660 feminicidios, mientras que en los primeros 47 meses del gobierno de Morena, se registraron 3,889 víctimas de este delito, esto representa un incremento del 46 por ciento. Queda claro que Sheinbaum mintió.

Mentira 2: “En la Ciudad de México feminicidio que se comete, feminicidio que es castigado, es decir, cero impunidad en feminicidios”.

Realidad: De los 332 casos que se registraron por el Secretariado Ejecutivo de diciembre de 2018 a mayo de 2023, sólo 144 recibieron una sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es decir, el 43 por ciento de las víctimas no tuvieron justicia. Es un hecho que Sheinbaum mintió.

Mentira 3: “El caso Rébsamen, como seguramente otros que va a plantear la candidata del PRIAN, los he aclarado, inclusive ha habido justicia”

Realidad: La señora Sheinbaum tenía conocimiento, desde un año antes, que el colegio no cumplía con los planes y programas en materia de protección civil, sin embargo, no lo clausuró siendo la entonces Jefa Delegacional de Tlalpan. Por su negligencia criminal, fallecieron 19 niños y 7 adultos. No queda duda que Sheinbaum mintió

Mentira 4: “Vamos por buen camino. El tema es seguir avanzando, fortaleciendo los sistemas de salud pública”

Realidad: El Seguro Popular beneficiaba a más de 54 millones de personas, mientras que el IMSS-Bienestar, apenas alcanza los 11.5 millones de beneficiarios. Hoy, 50.4 millones de mexicanos carecen de acceso a los servicios de salud. Hay un abandono del sistema de salud pública, no hay medicamentos, no hay insumos quirúrgicos, ni salarios dignos para el personal médico, 1 de cada 3 niños tiene su cuadro completo de vacunación. Durante la pandemia, México fue el quinto país con más muertes por Covid. Nuevamente Sheinbaum mintió.

Mentira 5: “Cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación”

Realidad: Según el Sistema Público de Auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de la Ciudad de México no ha declarado en qué gastó 7 mil 771 millones de pesos entre los años 2019 y 2021. No se presentaron estados de cuenta bancarios, ni pólizas contables de ingresos, ni recibos oficiales, ni relación de intereses ganados y transferidos. Está verificado que Sheinbaum mintió.

El pilón:

Primer acto: los vecinos de la alcaldía Benito Juárez reclaman un olor a combustible en el agua potable que llega a sus domicilios.

Segundo acto: el Jefe de Gobierno desestima las denuncias ciudadanas.

Tercer acto: los vecinos se organizan y se manifiestan para exigir la atención del gobierno de la ciudad y que se detenga esta negligencia que puede derivar en enfermedades. Sacmex y Protección Civil cierran un pozo de agua por la presencia de sustancias contaminantes en el agua potable.

¿Cómo se llamó la obra?: Morena le falla a la Ciudad de México, por eso ya se van.