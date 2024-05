Xóchitl, la primera presidenta de México

“Sheinbaum todavía no se recupera de la lona”, dijo Xóchitl Gálvez frente a simpatizantes panistas, priistas, perredistas y de la sociedad civil, al finalizar el segundo debate organizado por el INE, el cual, de manera contundente, ganó la abanderada de la alianza “Fuerza y Corazón por México”.

Sin lugar a dudas, Xóchitl ha reclamado las deficiencias del gobierno de López Obrador, ha sido enfática en perseguir los escándalos de corrupción de Morena y ha denunciado la opacidad y malos manejos de la administración morenista. Cuando sea la primera presidenta de México, dará a los mexicanos seguridad, justicia y un sistema de salud que funcione y salve vidas.

Las encuestas lo dicen, Xóchitl Gálvez rebasó a Sheinbaum, la “corcholata” de López Obrador.

Xóchitl tiene las mejores propuestas y un amplio conocimiento del sentir ciudadano. Reconoce la lacerante situación de inseguridad que se está viviendo en el país y propone ponerles fin a los abrazos a los delincuentes que han traído tanto sufrimiento a nuestra nación.

Xóchitl reconoce la importancia de nuestro país para la relocalización empresarial (nearshoring) y apuesta a hacer de México una potencia económica. Propone un Sistema Nacional de Cuidados, para que las mujeres puedan tener acceso a mejores salarios. Pondrá un freno al huachicoleo de gas y gasolina y restructurará a Pemex para que deje de perder dinero y se convierta en una empresa fructífera. Implementará políticas públicas para reducir la pobreza extrema, para fortalecer al campo y que haya programas de viviendas para jóvenes, entre muchas más propuestas.

Xóchitl ha dejado contra las cuerdas a la “candidata de las mentiras, Sheinbaum” porque la línea de la campaña de la señora “corcholata” es mentir. Claudia Sheinbaum dijo que no había aumentado la gasolina, cuando pasó de 18 pesos por litro a 23 pesos en 2024. Dijo que no hay inflación, cuando 2022 fue el año con más tasa inflacionaria de los últimos 21 años. Dijo que el país no se ha endeudado, cuando la deuda externa pasó de 14.2 billones de pesos en 2018 a 16.8 billones este año. Es claro que la señora Sheinbaum lo que propone es continuar con la corrupción, la muerte, la pobreza y el enriquecimiento ilícito de la familia presidencial. A ella, se le caería el país como se le cayó la Línea 12.

El ánimo en las calles ha cambiado, se respira el aire de triunfo de Xóchitl Gálvez. México ha despertado y en la última encuesta de Massive Caller -una de las 4 mejores encuestadoras-, publicada este miércoles, claramente se demuestra que la ciudadanía quiere honestidad, seguridad, salud y un gobierno sin corrupción.

El pilón: Hoy se cumplen 3 años del desplome de la Línea 12 de Metro en la Ciudad de México. La corrupción de Claudia Sheinbaum en la capital del país, es la principal culpable de la muerte de 26 personas y, a la fecha, no hay un solo servidor público responsable tras las rejas. ¿Dónde quedó Florencia Serranía? Cubierta bajo el manto de la impunidad de Claudia Sheinbaum.

Las víctimas merecen justicia y verdad a 3 años de la tragedia en Tláhuac.

Senadora de la República

