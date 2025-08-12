ENIGH 2024: Más ingreso, menos bienestar. El falso alivio para los hogares mexicanos

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 confirma una paradoja: si bien los ingresos promedio de los hogares mexicanos han crecido respecto a 2022, esta mejora no se ha traducido en un aumento real del bienestar. El encarecimiento de bienes y servicios esenciales como alimentos y salud absorbe gran parte del ingreso adicional, limitando el margen de las familias para mejorar sus condiciones de vida.

En el promedio nacional, el ingreso corriente trimestral por hogar creció 10.6% entre 2022 y 2024, al pasar de 70 mil 391 a 77 mil 864 pesos. Todos los deciles registraron aumentos, aunque con magnitudes distintas. El decil I tuvo un incremento de 13.3%, de 14 mil 820 a 16 mil 795 pesos, mientras que en el decil X el avance fue de 6.4%, de 221 mil 792 a 236 mil 95 pesos. El origen de estos ingresos varía de forma significativa: en 2024, para el decil I el ingreso por trabajo representó 42.5% del total y las transferencias —como remesas y apoyos gubernamentales— 36.2%, lo que refleja una alta dependencia de estos recursos. En contraste, el decil X obtuvo 62.8% de su ingreso del trabajo y sólo 15.6% de transferencias.

A nivel nacional, el gasto corriente monetario trimestral aumentó 7.9%, de 44 mil 166 a 47 mil 674 pesos. En el decil I, el gasto creció 4.9%, de 16 mil 163 a 16 mil 956 pesos, mientras que en el decil X aumentó 5.1%, de 112 mil 253 a 117 mil 989 pesos. En el caso de los hogares más pobres, el gasto supera al ingreso, lo que obliga a muchas familias a endeudarse para cubrir necesidades básicas, comprometiendo su estabilidad financiera. La proporción del ingreso destinada a cubrir alimentos y salud evidencia la presión económica: en 2024, los hogares del decil I destinaron 47.2% de su ingreso a alimentos y un porcentaje creciente a salud, mientras que en el decil X la proporción en alimentos fue de apenas 10.8% y el gasto en salud tuvo un peso mucho menor.

El gasto corriente monetario en alimentos aumentó 6.62% entre 2022 y 2024, mientras que la inflación acumulada en este rubro fue de 14.5%. En 2024, el gasto promedio trimestral en alimentos y bebidas para consumo en el hogar fue de 14 mil 120 pesos. En el decil I alcanzó 7 mil 921 pesos, equivalentes al 47.2% de su ingreso total, y en el decil X llegó a 21 mil 724 pesos, que representan el 10.8% de su ingreso. Esta concentración de gasto en los hogares más vulnerables deja poco margen para destinar recursos a salud, vivienda o educación.

En materia de salud, el gasto corriente monetario aumentó 8% entre 2022 y 2024, frente a una inflación acumulada de 12% en el sector. Destacan incrementos de 15.2% en medicamentos y de 10.7% en consultas ambulatorias. Aunque la afiliación a servicios públicos de salud pasó de 60.9% a 63% en el mismo período, muchas familias —incluso de bajos ingresos— optan por atenderse en el sector privado ante deficiencias del sistema público. Esto se refleja en el gasto de bolsillo: en el decil I, el gasto total en salud creció 5.81% y el destinado a medicinas se disparó 200.84%, mientras que en el decil X el gasto total en salud aumentó 1.84% y en medicinas 96.61%. El aumento extraordinario en medicamentos obedece principalmente al desabasto en el sistema público, que obliga a adquirirlos en el mercado, incrementando la demanda y presionando los precios.

Pese a los objetivos gubernamentales de garantizar atención médica gratuita y de calidad, el desmantelamiento del Seguro Popular y los problemas operativos del Insabi y del IMSS-Bienestar han dejado vacíos relevantes en cobertura y calidad. El aumento del ingreso, aunque positivo, no ha revertido las desigualdades en el acceso a bienes y servicios esenciales. En los hogares más pobres, el peso del gasto en alimentos y salud erosiona la capacidad de mejorar su calidad de vida y la dependencia de transferencias refleja una vulnerabilidad estructural. Más ingreso no siempre significa más bienestar: para que este crecimiento se traduzca en una vida más digna, se requiere contener los precios de lo esencial, mejorar el acceso a servicios públicos de calidad y reducir la necesidad de endeudarse para cubrir lo básico.

