El ahorro y la inversión en México más allá del retiro

En estos tiempos de crisis, tanto sanitaria como económica, en donde las perspectivas de controlar esta pandemia y el regreso a una actividad económica normal no son claros, es importante destacar una muy buena noticia como la reforma al Sistema de Pensiones anunciada por el Gobierno Federal. De ser aprobada, esta reforma tendrá un impacto muy positivo y de largo plazo para el ahorro en México, las futuras pensiones de todos los trabajadores, así como para la economía en su conjunto. A grandes rasgos, los puntos más importantes de esta reforma son: incremento en el ahorro para el retiro de los trabajadores, mejores pensiones para los más necesitados, y mejores rendimientos en el ahorro de los trabajadores.

Aplaudimos esta reforma, consideramos que, si bien no es la solución final y es necesario discutir a mayor profundidad la propuesta del tope a las comisiones que puedan cobrar las Afores, es una reforma que va en el camino correcto para fortalecer al sistema actual, con el fin de otorgar mejores pensiones para todos los mexicanos.

La evidencia empírica, así como la mayoría de la academia coinciden que la mejor forma de obtener una mejor jubilación es incrementar el ahorro. Esta reforma propone llevar el ahorro obligatorio al 15% del salario, de conformidad con los estándares internacionales. Se espera que con ese incremento los trabajadores mexicanos gocen de una pensión con una tasa de reemplazo equivalente en promedio al 70-75% del último ingreso del trabajador.

También, se propone flexibilizar el régimen de inversión de las Afores, la flexibilización del régimen de inversión es necesaria dado el tamaño y crecimiento que tienen las Afores (actualmente administran cerca del 20% del PIB) y sus necesidades de diversificación, en especial, después de los cambios hechos por las autoridades para establecer el modelo de fondos generacionales, cambio que nosotros también consideramos muy positivo. Esto en conjunto con un menor costo de administración, son pilares fundamentales para el éxito de una inversión a largo plazo como lo es el sistema de pensiones.

Por otro lado, si bien este sistema de pensiones es un sistema de contribución definida y cada trabajador tiene su cuenta de ahorro individual, el problema de las pensiones es un problema de todos y debe existir conciencia social. En ese sentido, esta reforma en conjunto con la reforma constitucional que garantiza una pensión mínima, intenta atender la situación de todas aquellas personas que ganan menos de 5 UMAs (~$13,000 pesos al mes) y/o no tenían las semanas mínimas de cotización.

Ahora bien, esta reforma atiende tanto el ahorro como la inversión para la mayoría de la población, pero solo referente a su retiro. Pero no atiende el problema del ahorro y la inversión para otras necesidades como puede ser comprar una casa, la educación de nuestros hijos, la posibilidad de quedarnos sin empleo en algún momento, etc. Tampoco cubriría las necesidades de pensión de aquellas personas que no coticen en el IMSS constantemente y/o que ganen más de 25 UMAS (~$65,000 pesos al mes) que es límite máximo para calcular la aportación obligatoria.

Por eso consideramos que es muy importante que en estos momentos recordemos la importancia del ahorro voluntario y su inversión adecuada. Si bien hay una posibilidad que esta reforma incluya algunas facilidades para el ahorro voluntario, está en cada uno de nosotros tomar control de nuestro futuro financiero. El valor tiempo del dinero – es decir que un peso hoy equivale a más pesos en el futuro – y el efecto compuesto de los intereses en el tiempo, hace que la mejor decisión que podamos tomar sea empezar a ahorra e invertir hoy, siempre dentro de nuestras posibilidades y en función de nuestro perfil como inversionista.

ETFs, la llave de acceso al ahorro a largo plazo en el mercado de capitales

En México existen diversas opciones para empezar a ahorrar e invertir con un horizonte de largo plazo. Ya sea el ahorro voluntario en nuestra Afore, contratar un programa de ahorro recurrente a través de un intermediario financiero, acercarse a un asesor financiero de un banco, casa de bolsa o asesor independiente, o a través de plataformas electrónicas que te permiten invertir directamente con ayuda de la tecnología.

A través de estas instituciones cualquier inversionista puede acceder al mercado de capitales en México, donde existen muchas alternativas para poder construir un portafolio diversificado y de largo plazo. Además de los bonos y acciones mexicanas, el mercado de capitales ofrece a través del SIC – la plataforma global de la BMV y BIVA – más de 2,400 valores extranjeros que incluyen bonos, acciones y ETFs internacionales.

Los ETFs por sus siglas en inglés “Exchange Traded Fund”, son fondos de inversión que cotizan en bolsa, en México hay más de 1,200 disponibles en el SIC y cerca de 20 ETFs en el mercado local compuestos por valores locales. Por sus principales características – diversificación, liquidez y bajo costo de administración – los ETFs son una alternativa muy interesante para aquellos los inversionistas que buscan complementar sus portafolios y alcanzar sus objetivos de ahorro.

En estos momentos de crisis que vivimos en México y el resto del mundo, coincidimos que la prioridad debe ser la salud y reactivación económica. Reconociendo esto, consideramos muy importante que se presente esta reforma al sistema de pensiones que ayudará a un mejor ahorro e inversión para la pensión de los mexicanos y la economía de país en el largo plazo. De la misma manera, creemos oportuno recordarles a aquellas personas que tengan ciertas posibilidades, consideren su situación financiera y evalúen si pueden empezar o incrementar su ahorro, e invertir para el largo plazo.