Amor con amor se paga

Juzgar una situación o diferencia entre dos personas es un tanto irresponsable, pues los únicos que saben la realidad de lo que sucedió son las partes involucradas: en este caso, Mauricio Sulaimán y Terence Crawford.

Durante la 63.º convención anual del Consejo Mundial de Boxeo, se desconoció a Terence Crawford como el campeón mundial de los supermedianos, debido a la falta de pago de la sanción del organismo verde y oro.

Según las declaraciones que nos dio Mauricio Sulaimán, sería un porcentaje del 0.6% de la bolsa de la pelea de “Canelo” y Crawford donde el oriundo de Omaha, Nebraska, habría cobrado la friolera de 50 millones de dólares. La cantidad del ahora monarca de las 168 libras rondaba los 300 mil dólares.

Parafraseando —sin citar de manera textual— parte de la Tercera Ley de Newton, podríamos decir lo siguiente: “A toda acción, hay una reacción igual o mayor”.

Con esto quiero dejar en claro que, la acción que toma Mauricio, la vivimos a menos de un metro de distancia, junto a la prensa internacional. Y dicho sea de paso, más que una provocación, fue una aclaración de un tema que —con base a lo que declaró Sulaimán— era algo pactado con anterioridad.

Es decir, Crawford —según Mauricio Sulaimán— habría acordado pagar el monto de la sanción que habían pactado. Recuerdo que, al final, el presidente del verde y oro dijo lo siguiente: “Al parecer ya no nos necesita, pero le deseamos lo mejor de aquí hacia adelante”.

Todo esto que citaba sucedió en Bangkok, Tailandia. Lo que significa que —con respecto al horario que tengo normalmente en Las Vegas, Nevada— hay una diferencia de quince horas entre ciudad y ciudad. Es decir, prácticamente en Tailandia están un día adelantados en cuanto al horario se refiere; por lo cuál la reacción de Crawford no fue inmediata porque quizás, mientras Mauricio lo desconocía, Crawford todavía dormía con un status de indiscutible, mismo que perdió en los brazos de Morfeo.

Es innegable que la reacción de Mauricio fue firme y seguramente cargada de molestia ante la negativa del pago, pero sobre todo, por la falta de comunicación. Misma que, según Mauricio, habría cortado de tajo Terence Crawford. Insisto, Mauricio fue firme, pero nunca grosero, arrogante, ni insultante. Simplemente informó su versión de lo sucedido.

La reacción de Crawford

En mi opinión, la manera de reaccionar de Crawford es otra historia. Entiendo que la manera en que responde es iracunda, pero sobre todo, repleta de mal gusto y una soberbia que nunca había advertido en el orgullo de Omaha, Nebraska.

Estas son algunas de las frases que Crawford dijo en un segmento en vivo en sus redes sociales:

“¿Por qué carajos te tengo que pagar trescientos mil dólares? ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué te sientes mejor que los otros organismos? Yo soy el que se sube a pelear, no tú. Todos los organismos aceptaron lo que les di. El cinturón que realmente vale es el de Ring Magazine y no pagas nada. ¡Puedes quedarte con tu maldito cinturón! ¡Tú eres el que me tendrías que pagar por usar tu cinturón! Tú lo único que haces es subirte a un avión y pasártela muy bien con tus amigos en hoteles y restaurantes caros. Tú no sabes lo que gané, estás especulando. Toma nota, Turki. Ojalá que gente como él se vaya del boxeo”.

Es claro que un tema estrictamente de negocios, Crawford lo elevó y lo llevó al terreno personal. Yo no estoy pidiendo que Crawford pague o que no lo haga, lo que ciertamente creo es que el enorme peleador sacó el cobre como vulgarmente se dice: derrochó odio y aprovechó sus redes sociales para golpear cobardemente a Mauricio de manera verbal.

Dejo esta información en la mesa para que ustedes formen su propio criterio con respecto a este ríspido tema, en lo personal solo dejaré a manera de cierre una reflexión: de la forma en que haya sido, Mauricio Sulaimán y el Consejo Mundial de Boxeo contribuyeron para que la carrera del guerrero de Omaha prosperara y se consolidara. Y si los cinturones para él no valen nada, ¿por qué antes de llegar a donde está seguía peleando por ellos?

Les pregunto: ¿Crawford se comportaría igual de arrogante sin cinturones?