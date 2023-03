Doña Francisca se pregunta: "¿qué pasa con esos chicos que grabaron?", para ella, también son responsables de la muerte de Norma y merecen castigo. "Le estaban echando porras, cómo es posible que están viendo que una chica no está metiendo las manos, pues ahí deberían de decir: “ya déjala, no sabe pelear”, pero no, ellos dicen: “dale más duro", "no le dejes de pegar”, ¿qué significa todo eso?, ¿qué corazón tuvieron?, yo no haría eso, yo no tengo corazón para hacer eso. A mí si un animal me muerde, yo no voy y lo mato. Mi hija era un ser humano para que le hicieran todo esto", asienta.

A todo México, incluso más allá de nuestras fronteras, horrorizó la pelea de dos adolescentes de secundaria que llevó a Norma Lizbeth a perder la vida. Agradezco infinitamente a su familia permitirme compartir la conversación que tuvimos.

Francisca Elvira Pérez, señala que la "pelea no fue a mano limpia, (la presunta agresora de Norma Lizbeth) tenía una piedra en la mano", y es por ello que exigen justicia, pues su hija de 14 años, era tranquila y la directora sabía del bullying.

Odio, dice, es lo que tiene la presunta agresora de Norma, "la chica fue descarada, a mí me lo dijo: “su hija por pendeja no metió las manos, su hija por pendeja no me hizo nada, mi cara está limpia, yo no tengo nada, y si sale cualquier cosa mi mamá va a pagar la curación”, ¿qué es lo que ella buscaba?, ¿matar a la gente?, ¿agredir a la gente?, ¿ser famosa en la escuela?, se le hizo muy fácil".

"Es un caso muy triste el de mi hija. Como madre yo pido justicia, yo pido que se cambie la ley, que quien asesine no salga de la cárcel en tres o cinco años porque es menor de edad, eso no es un castigo, es como si no hubiera pasado nada", fue lo que me dijo la mamá de Norma Lizbeth.

"Mi hija me comentó: "ni vayas (a la escuela), porque la directora no hace nada. Yo no soy la única a la que están molestando, hay otros más. A otro chico le bajaron el pantalón y la directora lo que hizo fue expulsarlo, pero regresaron los demás como si nada. No había castigo", comenta.

Doña Francisca narra que el día que Norma fue golpeada se había ido a trabajar, por lo que se enteró demasiado tarde, pero que cuando fueron a la escuela para hablar sobre lo sucedido en presencia de la directora, ella le dijo a la presunta agresora: “yo no le pegaba a mi hija como para que tú vengas y la golpees. Me dio mucho coraje, pero yo no me voy a manchar mis manos, no vale la pena, prefiero que hagan justicia".

La mamá de Norma añade que gracias a Dios han recibido ayuda, que ya se checaron de salud, y que por sus dos hijos (Alma y Omar), es que está haciendo un esfuerzo y va a salir adelante, "he tenido abrazos, apoyo, Dios es tan grande y me está ayudando".

Su anhelo no solo es que se haga justicia para Norma, sino que no haya otra madre sufriendo la muerte de una hija como lo está viviendo ella; reitera que no es justo que la presunta "asesina" salga en tres o cinco años, pues el bullying "no lo pueden tomar como si fuera un juego, los chicos deben entender que quien agrede debe de recibir un castigo ejemplar para que le vayan bajando tantito, esto no puede quedarse así. Al rato sale la chica (de la cárcel), y va a decir: “no me hicieron nada”, ¿y la vida de mi hija? Ya jamás la voy a volver a ver".

Agrega que como familia están haciendo un esfuerzo, "es un dolor muy fuerte, tengo que ser fuerte para pelear por la vida de mi hija, eso no se va a quedar así. Queremos que se haga justicia, porque mi hija fue un ser humano, no un animal para arrebatarle la vida así, eso es lo que pedimos, que se haga justicia".

El papá de Norma Lizbeth, don Braulio Ramos, dice que "hubo mucha omisión de las autoridades educativas como municipal", y asegura que en la secundaria donde acudía su hija, hay más casos de bullying.

"Estoy muy consternado por esto, en esta ocasión me tocó a mí vivirlo. Yo no quiero que otra madre, que otra familia viva esto. Hay que reformar esas leyes, es muy poco el castigo que se le va a dar a la niña que agredió a nuestra hija. La chamaca está detenida y ella sabe quiénes estaban grabando, quiénes gritaban, los que le ayudaron, si alguien le dio la piedra o ella lo planeó. Queremos que la muerte de Norma sirve para que no hayan más", señala.

