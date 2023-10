Aunque haya sucedido hace décadas, no habrá impunidad para pederastas

Fue el 29 de abril de 2021 cuando el pleno del Senado aprobó por unanimidad, la no prescripción de delitos sexuales contra menores.

Con esta reforma no importa el tiempo que pase, la víctima de este crimen de violencia sexual va a poder denunciar y pedir justicia siempre, mientras que el victimario tendrá que pagar y enfrentarse a todo el peso de la ley, toda vez que se elimina la prescripción de los delitos de corrupción de menores, pornografía, turismo sexual, lenocinio, pederastia, abuso sexual y violación.

Hoy, mientras usted querida lectora o lector está leyendo este artículo, cerca de cinco millones de vidas se están destruyendo, y no por seres distantes, sino por aquellos que debiesen amarlos y protegerlos.

"Maldita sea, siempre me dijeron que no comiera tantos caramelos porque se me caerían los dientes, pero nunca me dijeron que no dejara que me tocasen porque me arruinarían la vida; cuando advertí que aquello no era normal ya era demasiado tarde”. Son las palabras de Lorena que sufrió abuso sexual de su tío.

La historia de Lorena es la que viven en México cinco millones de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, de acuerdo con la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC).

Por eso me congratuló de que el pasado 12 de septiembre, el pleno de la Cámara de Diputados haya aprobado, por unanimidad, la no prescripción de los delitos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes.

No más impunidad a pederastas. Con la aprobación de esta reforma se confirma que las niñas, niños y adolescentes no tienen partidos, tienen derechos. Ya no habrá más pretextos para que las víctimas de este crimen hagan justicia. Las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a una vida sin violencia.

Quiero destacar que fue en octubre de 2019, cuando presenté ante el pleno del Senado la iniciativa, que también presentaron las senadoras Lilly Téllez y Antares Vázquez; y los senadores Ricardo Monreal, Martí Batres, Samuel García y Raúl Bolaños.

Cifras de ADIVAC señalan que uno de cada 10 delitos se denuncian y menos de dos por ciento encuentran justicia. Quiero compartirles que el promedio de agresiones cometidas por cada depredador sexual es de por lo menos 60 niñas, niños y adolescentes en su vida.

Yo he abrazado esta causa y quiero que la abracemos todas y todos, porque el delito de violencia sexual infantil alcanza incluso a bebés de seis meses. Una víctima de violencia sexual considerada sobreviviente, no va a poder tener una vida totalmente plena, porque el daño la va a acompañar toda su vida.

Los victimarios llegan a ser los padres, tíos, vecinos, hermanos, líderes religiosos, profesores, entrenadores de gimnasia, fútbol, amigos de la familia.

Es importante destacar que el delito de violencia sexual infantil no solamente se va a poder investigar cuando los agresores sean servidores públicos o ministros de culto, sino que las sanciones serán aún mayores, y una vez sentenciados, serán destituidos para así detener su destrucción y enfrentar la ley con todo su rigor.

Hoy miles de adultos, víctimas de este atroz crimen, no encuentran ni paz, ni justicia, ni reposo, pero afortunadamente, gracias a esta reforma al Código Penal Federal, podremos romper el silencio, la secrecía, pero sobre todo, no habrá más impunidad para los pederastas y sí justicia para niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia sexual.

"Amo y odio a mis padres, ellos supieron que a los cinco años el abuelo, que entonces tenía 90 años, iba por mí al kinder y cometía el crimen de violencia sexual", me dijo Maide.

Senadora de la República