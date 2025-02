Tenemos que hablar de Patricio O’Ward

El piloto regiomontano de 26 años, Patricio O’Ward, se ha convertido por méritos propios en una de las cartas fuertes de México para tener un piloto más en Fórmula 1. Como parte de la estructura de McLaren desde 2020, escudería para la que corre en IndyCar y en donde ha entregado grandes resultados, Pato ha estado tan lejos y tan cerca del Gran Circo tomando parte en prácticas libres y entrenamientos oficiales, nombrado ya como piloto de reserva oficial 2025 para el equipo campeón del mundo.

Pato O’Ward es un piloto que prácticamente se ha cocido aparte, desde muy joven se fue a Europa e incluso fue parte de la estructura de Red Bull Racing. Como la mayoría de los pilotos, comenzó su carrera en el karting, donde su habilidad natural lo llevó a competir en niveles más altos. Su paso a fórmulas de monoplazas comenzó en Europa, donde tuvo la oportunidad de desarrollar su talento en el Campeonato Eurocopa de Fórmula Renault. Sin embargo, fue en Estados Unidos donde O’Ward encontró su gran oportunidad. Su actuación fue sobresaliente en la Indy Lights en donde fue campeón en 2018, lo que le abrió las puertas a la IndyCar Series.

Ahí, Pato O’Ward se ha consolidado como el siguiente ídolo de la categoría, siendo la estrella del comercial de TV que la categoría mostró en el más reciente Super Bowl. Sus actuaciones en las 500 millas de Indianápolis, en donde ha tocado la cima un par de ocasiones, han sido épicas, y nadie duda en IndyCar que más temprano que tarde se llevará esa mítica carrera y que sólo es cuestión de tiempo para que también se convierta en campeón del serial.

En 2025, Pato será piloto de reserva oficial del equipo en F1, alternando su rol estelar en IndyCar. Y si bien se pensaría que está a sólo un paso de lograr ese asiento de tiempo completo, la realidad es que al tener en casa a dos potenciales campeones del mundo como el británico Lando Norris y al australiano Oscar Piastri (cuya rivalidad puede ser la protagonista esta temporada), las cosas lucen complicadas dentro de McLaren.

Pato se ha dado de plazo hasta 2026 para dar el paso definitivo en F1... “Si no estoy en un asiento para 2026 o firmando para algo en el futuro cercano, no lo quiero hacer…, ya hice mi parte y más de lo que tengo que hacer y siempre lo hago para el equipo, para los patrocinadores, si sale eso voy a estar contento de que lo hice, y si no, voy a estar en paz de que hice todo lo que pude”, declaró en su reciente incursión en la primera práctica libre en el pasado Gran Premio de México.

México tiene en O’Ward un piloto de clase mundial, si el juego de los asientos se da y la misma fortuna lo acompaña, su tiempo en Fórmula 1 llegará. Pero lo cierto también es que su estrella es tan grande que ha donde vaya brillará como hasta ahora, con luz propia.

@jorgedialogante

