Semana de rumores en torno al futuro de Checo Pérez en la F1

Apenas terminaba el Gran Premio de México, comenzó a desatarse una avalancha de especulaciones respecto al futuro del piloto mexicano, en muchas versiones alimentadas desde diversos puntos.

La F1 vivió uno más de sus innumerables capítulos del Club de las Pirañas, mote nada agradable, pero con el que también se le conoce al Gran Circo. En esta ocasión, los propios medios de comunicación se volvieron protagonistas, generando un clima de encono y animadversión hacia directivos y pilotos, confundiendo deliberadamente a los fans.

La propia prensa fue utilizada para esparcir versiones que sólo contribuyeron a crear un clima adverso. Primero, se generó el rumor de que habría un supuesto intercambio de pilotos entre Red Bull y Aston Martin, en donde Checo Pérez pasaría a la escudería inglesa y Fernando Alonso llegaría como compañero de Max Verstappen.

Sin embargo, hasta el célebre asesor de Red Bull, Helmut Marko, acusó a Alonso de ser quien estaría impulsando esa versión desde el paddock, dada su incomodidad dentro de Aston Martin. El español tuvo que atajar también la rumorología, aduciendo que todo era culpa de los medios de comunicación.

Otro rumor que siguió circulando esta semana fue el regreso de Daniel Ricciardo a Red Bull.

Respecto al futuro de Checo, se mostró hasta cansado de aclarar una y otra vez que su contrato con Red Bull sigue vigente hasta 2024, cosa que también tuvo que revalidar su jefe en la escudería austriaca, Christian Horner. A la cadena de rumores se agregó incluso que Pérez ya estaría renegociando contrato, el cual sería ahora por dos años, y que incluso no estaría sujeto a resultados. Sergio fue contundente respecto a quienes piden su cabeza desde la prensa: “Es fácil criticar desde el sillón, pero no me haré la víctima”, y remató ante Sky Sports: “Si ustedes los periodistas quieren escribir y decir eso, que mi lugar sólo está seguro si consigo el subcampeonato, eso depende de ustedes. Quiero decir que es el rumor que traen los medios”.

Checo fue más allá en sus declaraciones: “En la F1, cada quien tiene su agenda y cada quien puede decir lo que quiera y se hace el rumor... Ya estoy acostumbrado, pero a veces me cuesta entender la responsabilidad en el periodista. No digo que todos, pero la mayoría no entiende lo influyente que son sus comentarios en redes sociales, y lo que pueden llegar a generar; entonces, hay que tener más cuidado y ser más profesionales en ese sentido, en vez de estar ahí sentados en el sofá, haciendo rumores”.

Peligroso momento entre medios de comunicación y pilotos en la F1. No se diga entre la prensa y Pérez. Si bien, su relación ha sido buena, hoy vive los días más tensos. Es momento de tener la cabeza fría, sobre todo para Checo, quien sigue en la batalla por el subcampeonato, un logro inédito en el automovilismo mexicano. Desafortunadamente, la prensa irresponsable seguirá.