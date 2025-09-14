¡Qué diablos estás haciendo McLaren!

En los más recientes Grandes Premios de la presente temporada, la escudería inglesa de Woking ha tratado, paradójicamente en su búsqueda de ser justa, que sus estrategia de carrera y lo que pone en pista con sus autos, no afecte la lucha por el campeonato entre sus pilotos, el británico Lando Norris y el australiano Óscar Piastri. Sin embargo, como le ha ocurrido en décadas pasadas, viene manchando el título pareciendo favorecer en esta ocasión, a su connacional.

Para muestra un botón: en el pasado Gran Premio de Italia luego de una muy mala parada en pits del equipo para Lando Norris, la cual le permitió a su coequipero Piastri rebasarlo para tomar el segundo sitio detrás de Max Verstappen, McLaren le pidió al australiano dejarlo pasar para recuperar la posición. Piastri, fiel a su estilo frío y parco, alcanzó a comentar que las mala paradas en pits son parte de las carreras (¡algo que todos sabemos!), pero atendió la orden cediendo el lugar.

Lo anterior encendió la polémica internacional, con voces más que respetadas como el mismísimo ex mandamás de la F1, Bernie Ecclestone, quien fiel a su costumbre fue directo: “En el equipo McLaren siguen hablando de equidad, pero, ¿es justo que Piastri sea penalizado por un error cometido por el equipo? No”. El millonario de 94 años remató: “McLaren preferiría a un campeón del mundo llamado Lando Norris. Errores como las paradas en boxes o los daños en el motor y las roturas de suspensión se han vuelto más raros, pero forman parte del deporte. McLaren debería haberlo aceptado y dejar las posiciones como estaban”, concluyó.

Hasta las celebraciones de las victorias de cada piloto son muy notorias por parte del equipo; cuando Lando gana, Zak Brown, CEO de McLaren festeja en todo lo alto y es efusivo, y cuando Óscar lo hace, se muestra más mesurado. No es un secreto que Norris es un piloto McLaren, lo debutaron con 19 años en la temporada 2019 y desde entonces lo han impulsado. Pero en relación con Piastri, Norris lo ha visto agrandarse paulatinamente desde su llegada en 2023, y hoy está 31 puntos por delante en la lucha por el campeonato. Zak Brown claramente vio en Óscar potencial y se lo arrebató a Alpine.

El punto de inflexión para McLaren parece ser el GP de Países Bajos. Norris se encontraba a 9 puntos de Piastri, pero una rotura de motor lo dejó no sólo fuera de combate sino 34 puntos detrás. Desde ahí McLaren siente que le debe algo a su piloto de casa.

Los aficionados ya vienen reaccionando con el abucheo en el podio en Italia. No sería la primera vez que McLaren mancha la pugna deportiva; en 2007 las órdenes entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton terminaron por darle el título a Kimi Raikkonen en Ferrari. Por el bien de la F1, ¡déjenlos correr!

@jorgedialogante