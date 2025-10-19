McLaren; ¿un equipo inglés para un campeón inglés?

Con el campeonato de constructores ya decidido a favor de la escudería dirigida por Zak Brown —el segundo consecutivo—, el de pilotos sigue vivo, en donde si el neerlandés Max Verstappen no dice otra cosa, el título se quedará en casa, ya sea en manos del australiano Oscar Piastri (actual líder del serial) o del británico Lando Norris, quien actualmente se encuentra a 22 puntos de distancia, con seis Grandes Premios por disputarse.

Sin embargo, McLaren se ha encargado de empañar la disputa entre sus pilotos. Parecería por momentos que al equipo inglés le viene mejor un campeón inglés, pero vamos por partes.

Cierto, Lando Norris lleva más tiempo en McLaren, exactamente desde 2018 en donde tras ganar la Fórmula 3, ingresó al programa de pilotos de la escudería de Woking para ascender un año más tarde a un asiento como piloto titular. Como tal, le ha tocado recorrer parte del camino que a McLaren le ha llevado regresar a la cima desde la parte media de la parrilla. Sin embargo, Norris ha mostrado cierta debilidad de carácter en momentos clave: falló cuando estaba por lograr una pole position, falló cuando podía tomar puntos que su compañero iba a dejar, falló chocando a su coequipero más de una vez.

Con todo lo anterior, McLaren ha levantado suspicacias en varios momentos, uno de ellos en el GP de Italia, cuando después de una mala parada en pits con Norris, vino la orden de equipo a Piastri, que ya había tomado la posición, que la devolviera. Además, el CEO de McLaren aparece con cara larga cuando Piastri gana, y luce efusivo cuando lo hace Norris.

Pero más allá, en el actual juicio que se está llevando en Londres contra el tetracampeón de IndyCar Alex Palou por romper su contrato 2023 con McLaren, salió a relucir que Zak Brown fue —hasta julio de este año—, socio, director general y ejecutivo de Quadrant, una empresa de videojuegos propiedad de Norris. ¿No es esto un claro conflicto de interés? ¿Acaso esta empresa no tendría más valor si su propietario se convierte en campeón del mundo?

Oscar Piastri por su parte, llegó a McLaren en 2023, luego de ser arrebatado a Alpine un año antes, con grandes credenciales como campeón de Fórmula Renault, F3 y F2 en años consecutivos entre 2019 y 2021, asentándose en F1 y liderando la presente temporada.

Ante el crecimiento de Max Verstappen, que se ha subido al podio de manera consecutiva en los últimos cuatro Grandes Premios, me parece que McLaren debería concentrarse en blindar el título de Piastri más que en alentar a Norris a alcanzarlo. Si McLaren pierde el título de pilotos todos mirarán a Zak Brown como culpable, costándole incluso el puesto, pues se ha debilitado por el mencionado juicio en Londres.

