La pifia racista de Helmut Marko contra Checo Pérez debe marcar su adiós de la F1

Esta semana no acabábamos de celebrar la estupenda carrera del piloto mexicano en el Gran Premio de Italia cuando las declaraciones del hoy tristemente célebre asesor estrella de Red Bull, el austriaco Helmut Marko, irrumpieron en las redes sociales colocándolo en los trending topics como “racista” por miles de fanáticos de todo el mundo, por sus comentarios acerca de que Checo Pérez no puede ser tan bueno como Max Verstappen o Sebastian Vettel, por ser “sudamericano”, situación que le impediría concentrarse al 100 por ciento.

Por si fuera poco, varios factores incrementaron aun más la gravedad del asunto, en primera que los comentarios de Marko: primero, que lo hizo ante ServusTV, que es parte de la plataforma de contenidos de Red Bull, es decir, que las fallidas declaraciones vinieron desde “casa”; y segundo; que, tanto el equipo como tal como la FIA han guardado silencio.

De este modo, hoy hablan más los silencios de la FIA y del propio Red Bull al no pronunciarse al respecto. La escudería de la bebida energética por menos de eso despidió a su piloto Jöri Vips en junio de 2022 (por unos comentarios parecidos en una partida de videojuegos por Twich), y le vendría bien si en realidad, como dicen los rumores, busca deshacerse de Marko por sus imprudencias.

Tarde, tres días después, llegó la declaración de Marko: “Con respecto a mi comentario sobre Sergio Pérez, en ServusTV Sport and Talk, el lunes 4 de septiembre, me gustaría disculparme por mi comentario ofensivo y quiero dejar absolutamente claro que no creo que podamos generalizar sobre la gente de cualquier país. Estaba tratando de señalar que Checo ha fluctuado en su desempeño este año, pero fue un error atribuir esto a su herencia cultural”. Disculpa a medias.

El asunto no se ha mitigado con la disculpa de Marko, e instituciones como el Gran Premio de México se han un posicionado al respecto en redes. “En el #MexicoGP expresamos nuestro apoyo al piloto mexicano Sergio Checo Pérez. Los comentarios inapropiados no tienen lugar en ningún ámbito, incluído el deporte. Es importante que se tomen medidas para prevenirlo y que se presenten disculpas cuando sea necesario. Invitamos a todos a construir una comunidad más respetuosa y unida en F1 fomentando la sana competencia dentro y fuera de la pista”. Además, el Gran Premio de Italia ha hecho lo propio, y la prensa internacional ya califica el tema como “un escándalo racista”. A mes y medio del Gran Premio de la Ciudad de México, tanto la FIA, la Fórmula 1, Red Bull hasta los propios promotores de la carrera, tendrán que emprender una campaña que mitigue el asunto, pues la respuesta de los aficionados buscando defender a Pérez será otro escándalo.

No es la primera vez que Marko se expresa así, y sus días en la Fórmula 1 deben estar contados.