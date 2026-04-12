Gianpiero Lambiase a McLaren: La jugada de Zak Brown para atraer a Verstappen en 2028

Una de las noticias de la semana en la Fórmula Uno fue el anuncio de la llegada delingeniero británico —de ascendencia italiana—a la escudería Woking, El todavía ingeniero de carrera de Max Verstappen, quien ha sido artífice de las 71 victorias y los cuatro campeonatos del mundo del neerlandés en Red Bull, se unirá a la larga lista de elementos que se han marchado del equipo en los últimos cuatro años, que va desde el mismísimo Christian Horner (su director por más de 20 años), Jonathan Wheatley (director deportivo, hoy en McLaren), Adrian Newey (diseñador, hoy en Aston Martin), Sergio Pérez (piloto, hoy en Cadillac) y Lee Stevenson (jefe de mecánicos, hoy en Audi).

El movimiento de Lambiase pareciera una jugada de ajedrez de Zak Brown, CEO de McLaren, para llevar a Verstappen al equipo británico en 2028. En el contexto actual del nuevo reglamento técnico de la F1, quizá uno de los pilotos más decepcionados es el mismo Max, con un Red Bull fuera de forma, ahora motorizado por Ford.

Revisando contratos en McLaren, el del vigente campeón del mundo (Lando Norris) concluye precisamente en 2027, y sonaría improbable juntarlo con otro piloto “alfa”, como Verstappen, mientras que el de Oscar Piastri finaliza al término de la temporada 2028. Una dupla Verstappen-Piastri, con Lambiase como director de carreras, suena a una ecuación ganadora, sobre todo en un equipo que supo construir —de la mano de Roy Marshall (otro ex Red Bull)— un auto ganador en 2024 y 2025.

¿No renovar a tu piloto británico campeón del mundo para llevar a un foráneo? Sonaría algo ilógico para McLaren, pero esto ya pasó en 1992 en Williams, cuando el equipo no extendió el contrato del recién ganador del título Nigel Mansell, para abrir paso al francés Alain Prost, quien sumó ese año su cuarta corona. Así que el movimiento Lambiase-Norris-Verstappen no sonaría descabellado.

Quien parecería tener la delantera para llevarse a Verstappen en 2027 sería Mercedes, un cortejo que lleva ya varios años su director Toto Wolff, quien sólo espera a que el neerlandés tenga la puerta abierta, contractualmente hablando, si Red Bull no le da un auto ganador. De hecho, Mercedes renovó el año pasado a sus dos pilotos solamente por la presente temporada, manteniendo sus opciones abiertas, con Kimi Antonelli (hoy líder del campeonato) y George Russell viendo lo que sería su último año como Flecha de Plata si no lograra conseguir el título.

McLaren abre entonces el juego de las sillas, llevándose a Lambiase, una preciada pieza de Verstappen. El juego está más abierto que nunca y Zak Brown hademostrado ser un gran ajedrecista en el estanque de pirañas de la F1. Como siempre, el tiempo dirá.

@JorgeDialogante