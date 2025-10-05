El fantasma del pentacampeonato de Max Verstappen

Lo que parecía, hace algunas carreras, sólo cuestión de tiempo para que alguno de los dos pilotos de McLaren (Oscar Piastri y Lando Norris) se coronara, se ha puesto al rojo vivo ante el crecimiento del volante de Red Bull, quien ha sumado tres podios de manera consecutiva, dos con victoria (Italia y Azerbaiyán), así es que las posibilidades del neerlandés de hilar un título más a su cuenta lucen más altas que nunca.

Con 69 puntos por detrás del actual líder del mundial, el australiano Piastri, Max Verstappen parecería estar fuera de toda posibilidad de alcanzar la cima, si fuera cualquier otro piloto de la actualidad. Sin embargo, el de Red Bull se ha convertido en un verdadero monstruo de las pistas y hace soñar con una remontada épica, que le permitiría alcanzar su quinta corona, la cual lo ubicaría al lado de Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio y Lewis Hamilton.

Pero, ¿está creciendo Max o McLaren se viene cayendo? Ambas variables están en juego. Mientras Verstappen da pasos firmes, de la mano de un auto inferior al del equipo papaya, Norris y Piastri han sucumbido ante la presión de hacer válidas las apuestas sobre ellos, al tener el mejor coche de la parrilla y sumar —entre ambos— 11 victorias en 14 Grandes Premios, antes del parón de verano.

Los escenarios para que el de RB levante el título comienzan en que es Max, y pasan claramente con que los McLaren terminen fuera del podio o no sumen puntos, algo que ya pasó.

Aunado a lo anterior, en lo que resta del calendario, tenemos tres carreras con formato sprint (Estados Unidos, Brasil y Qatar), lo que daría a Verstappen más oportunidades de sumar. Pero, lo que es peor, es la actitud de McLaren, que parece decidido a no blindar la ventaja que tiene Piastri. Y es que en frente está Norris, quien sólo corre para él y reclama que el equipo haga lo posible para darle, como piloto de casa, las mejores oportunidades. Lo visto en Italia, donde la escudería le pidió a Oscar ceder su posición a Lando, luego de una mala parada en pits, levanta suspicacias sobre el favoritismo de McLaren sobre el británico.

Perder un campeonato del mundo por disputas internas es algo que a McLaren ya le pasó. En 2007, las tensiones entre Fernando Alonso y Hamilton los hicieron perder puntos a lo largo de la temporada y —al final— le permitieron a Kimi Raikkonen (en Ferrari) remontar una ventaja de 17 unidades y coronarse sólo un punto por delante del hoy siete veces campeón del mundo.

Si Max gana este fin de semana en Singapur, tendremos un campeonato que se disputará hasta la última bandera a cuadros, en Abu Dhabi (que tan buenos recuerdos le trae al de Red Bull), para deleite de los aficionados.

@jorgedialogante