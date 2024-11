Cuatro razones para (no) despedir a Checo Pérez

La temporada 2024 ha sido para el piloto de Jalisco una de las más complicadas de su carrera en tiempos recientes, sobre todo, en su paso por Red Bull, la todavía escudería campeona del mundo. Después de terminar como subcampeón de la máxima categoría en 2023 (algo que sólo han conseguido seis latinoamericanos: Juan Manuel Fangio, Carlos Reutemann, Rubens Barrichello, Nelson Piquet, Felipe Massa y el mismo Pérez), el año que comenzó con cuatro podios en cinco carreras se ha tornado una espiral donde el asiento número dos de la escudería austriaca parece complicarse aún con contrato firmado hasta 2026.

Durante todo el mes de octubre donde han tenido curso tres Grandes Premios (Estados Unidos, México y Brasil), Pérez debió dedicar tiempo en sus apariciones ante la prensa para reafirmar una y otra vez que su permanencia en Red Bull no está a discusión, quejándose de la falta de profesionalismo de varias periodistas de esparcir noticias falsas: “No, en absoluto [su despido]. Al final del día son sólo rumores. Me verás en Las Vegas, me verás el año que viene. Yo no soy el que se preocupa por eso. Eso es todo lo que puedo decir”, dijo el mexicano ante la prensa en Interlagos.

Aquí tienes cuatro razones para considerar mantener a Sergio Pérez en Red Bull Racing:

1. Rendimiento: Checo ha demostrado ser sólido y consistente cuando tiene la herramienta adecuada y apenas el mes pasado en Azerbaiyán estuvo a pocas vueltas de subirse al podio si no hubiera sido por el accidente con el Ferrari de Carlos Sainz. A menudo ha sido capaz de sumar puntos valiosos para el equipo, compitiendo no sólo en el ámbito individual, sino también ayudando a maximizar la estrategia de equipo, ayudándolo a lo que nunca había conseguido: el uno-dos en el campeonato de pilotos, ademas de contribuir a los títulos por equipos en 2022 y 2023.

2. Experiencia y adaptabilidad: Pérez aporta una considerable experiencia, habiendo corrido para varios equipos y enfrentado diversas condiciones. Su capacidad para adaptarse a diferentes circunstancias y proporcionar retroalimentación técnica sobre el coche es invaluable para el desarrollo y el rendimiento del monoplaza.

3. Relación con el equipo y patrocinadores: Como mexicano, Checo tiene un fuerte vínculo con el mercado latinoamericano, lo que ha sido benéfico en términos de sponsorship y marketing.

4. El factor Ford y el límite presupuestal: Una de las razones más poderosas para la renovación del contrato fue la marca del óvalo azul, la cual entra como proveedor de unidad de potencia para Red Bull en 2026, y en donde el mexicano es su figura estelar en un mercado vital como lo es México-Estados Unidos. Igualmente, despedir a Checo representaría erogar una alta cláusula de rescisión y en donde el presupuesto es crítico ante un año con nueva reglamentación.

