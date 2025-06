Checo Pérez no iría a Cadillac

Un piloto que busca regresar a Fórmula 1 después de ser subcampeón del mundo y comprobar ser un ganador de Grandes Premios, con marca de 39 podios. Por otro lado, una escudería debutante con tal presupuesto que abrió para sí misma ser el undécimo equipo dentro del serial, pero aún así sin la certeza de saber cuándo se convertirá en contendiente, lo que generalmente tarda años.

Estas dos historias que parecían converger hace unos meses parecen alejarse hoy, en donde la decisión, como comenté hace unas semanas, depende más del propio Checo Pérez que de la marca americana Cadillac. El de 35 años se ha convertido en una ficha envidiable para varios equipos, en donde tanto la experiencia de más de una década en el máximo circuito como el firme respaldo de patrocinadores envidiables son un aporte difícil de ignorar.

Y es que el piloto mexicano estuvo esta semana dando una charla en el evento “Festival de las Ideas 2025” en Puebla, en donde ante un foro abarrotado contó su historia dentro del automovilismo deportivo. Ante la insistencia del público, Pérez explicó que sigue buscando el mejor lugar para regresar a la F1: “Estoy consciente de que no he cerrado mi carrera como me gustaría y como lo merecemos. Si regreso, será a un proyecto importante que me motive. De encontrarlo, volveré”, subrayó.

Más de uno de los fanáticos asistentes a la conferencia del mexicano clamó más de una vez: “¡Cadillac!”, a lo que Pérez sólo sonrió. Sin embargo, tanto lo dicho por el propio Checo como que parte de su equipo representante estuvo en Mónaco la semana pasada explorando posibilidades, habla de que se busca asiento fuera del radar de Cadillac, del que tanto se ha hablado. No por nada el propio Mario Andretti, directivo y asesor de la marca, ha expresado más de una vez que el ex Red Bull encaja perfecto en el equipo.

Lo que Pérez dejó ver en Puebla es que Cadillac no tiene por el momento los argumentos para convencerlo y mucho menos un auto con el cual pueda aspirar al podio cada semana, en el mejor de los casos aspirar a los puntos en la media tabla, lo cual para un equipo debutante sería toda una hazaña. Con esto, el mexicano deja claro que lo que busca es el equipo que mejor le responda a una pregunta: “¿Para qué regresar?”.

La respuesta a decir de Pérez vendrá después del parón de verano de la F1, es decir, tras el mes de agosto. Mientras tanto si regresa o no a la F1 seguirá en suspenso.

