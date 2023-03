TikTok, televisión y boletos

El más reciente acoso de legisladores de Estados Unidos a la plataforma de videos virales, TikTok, me ha dejado varias lecciones que quiero compartirte. Me queda claro que, para muchos norteamericanos, todo lo que se vea fuera de su esfera de control político, económico e ideológico, es una amenaza. En ese sentido, TikTok, por el hecho de que sigue radicando en China es una amenaza para sus valores e ideología. Sin embargo, pensar que esta aplicación puede ser una herramienta de espionaje, me parece muy exagerado.

Otra cosa que me queda claro es que TikTok puede ser una herramienta de consumo adictivo. Sin embargo, este mismo modelo puede ser adaptado por las televisoras tradicionales para, sin caer en la adicción, ofrecer los contenidos que está buscando el televidente. La hiperpersonalización y la superagregación de contenido es algo que quieren tener las audiencias, sobre todo las más jóvenes. TikTok tiene la hiperpersonalización pero la superagregación está del lado de los dispositivos móviles. Quien pueda conjugar esos dos factores con su transmisión en línea, en vivo, en directo, encontrará un modelo de negocio atractivo.

Si una televisora puede mandar a un televidente que mira el fútbol, el noticiero o la telenovela a su propia plataforma, donde encontrará contenido adicional que le gusta y se engancha, será más efectivo que mandarlo a otras redes sociales. Si yo pudiera ver en mi celular más chistes del programa, la repetición del gol, más videonoticias del día e interactuar con ellas, tal vez ya usaría menos Youtube y menos TikTok.

Creo que las televisoras tradicionales se han adaptado de manera correcta a los nuevos tiempos, sin embargo, creo que pueden hacerlo mejor y más rápido sobre todo en el contexto de que el péndulo de la transformación digital viene de vuelta.

Nostalgia boletera

Desde hace un par de meses Ana María Arroyo llegó a darle un nuevo rostro a Ticketmaster México y se ve con la próxima pelea de box entre el Canelo Álvarez y John Ryder. Este combate programado para el 6 de mayo en el estadio Akron de Guadalajara trae consigo una especie de nostalgia boletera.

A fin de evitar malentendidos, la compañía informó que los boletos para dicho evento serán exclusivamente físicos y podrán recogerse a partir del 3 de abril. Así, los aficionados tendrán más de un mes de anticipación para recoger su bolero en alguno de los 142 Centros Ticketmaster del país. En esta ocasión no estará habilitada la opción de imprimir en casa.

Y no es que Ticketmaster esté frenando sus procesos de transformación digital en el acceso a eventos, solamente se trata de un caso excepcional para dar mayor certeza a los asistentes. Por eso, la empresa hizo un llamado a los fans a resguardar los boletos en un lugar seguro, y no publicar fotos de éstos en redes sociales.

Se ve que después de los recientes yerros, poco a poco la empresa empieza a cambiar bajo el liderazgo de esta ejecutiva que apenas a mediados de enero tomó el control de la boletera. Uno de estos cambios es pedir a los asistentes estar atentos a los diferentes canales institucionales de comunicación para recibir información oficial sobre este importante evento que ha atraído las miradas del mundo a Guadalajara.

Visita alemana

En meses anteriores, T-Systems México dirigido por Carlos Celaya, ha sido anfitrión de altos directivos del corporativo en Alemania. Recibió al CEO de la empresa, Adel-Al-Saleh y al Chief Commercial Officer (CCO), Urs Krämer, quienes, entre reuniones con el equipo local, encuentros con clientes prioritarios e inauguración del Centro de Ciberseguridad de la compañía, han destacado la relevancia de la oficina mexicana para el corporativo. Ahora, con un crecimiento promedio anual de casi 20% en facturación en los últimos 16 años, colocan a México como uno de los mercados más rentables para la empresa. La empresa ya vende en México más servicios de Ciberseguridad, Digitalización y Nube, por ello, la presencia en el país en esta semana de Björn Weidenmüller, el responsable de los negocios internacionales de T-Systems, refuerza la importancia de la oficina local.

Automatización de compras

Ayer terminó en la Ciudad de México la CPO Latam 2023, un foro donde se reúnen y dialogan los profesionales en compras y adquisiciones. En este evento, el debate se puso de buen nivel, pues Rogerio Camargo, director general de B2B Negocios y Luis Medellín, director de compras de byva, coincidieron en señalar la importancia de la automatización de las compras. Dijeron que se debe involucrar a los expertos en estos procesos y detectar cuáles son las mejores prácticas del mercado. Medellín planteó que, luego de una experiencia de más de dos décadas en Jafra y en Kaltex, difícilmente la automatización podría dejarla de lado.

Esta práctica no solo ayuda a realizar procesos con más eficiencia, sino que además reduce importantes costos. Dijo que, por ejemplo, en Fuller, donde trabajó antes de la automatización, llegaron a tener facturas en conciliación por un monto de 24 mdp, pero con la automatización de procesos el monto se redujo considerablemente a 32 mil pesos. Camargo expuso que 90% de los sitios de compras en Brasil ya se automatizaron, lo cual ha sido de gran ayuda para estimular la innovación. Ese es el camino. La automatización es un proceso que llegó para quedarse.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0