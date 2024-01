Smartphones, posición y emoción a prueba

Siempre he pensado que los gadgets, principalmente los smartphones, son juguetes para adultos. Tal vez soy muy aburrido con la mente de viejito o tal vez ya pasé mi etapa preescolar y por eso no me emociona mucho escribir sobre gadgets. Sin embargo, cuando se revelan datos de industria, con ventas, tendencias y análisis estratégico, me parece muy interesante.

Ahora que tenemos los datos más recientes de dos firmas de análisis global sobre mercados de tecnología como IDC y Canalys, me parece relevante comentarte cómo se está moviendo el mercado de smartphones mundial.

Ambas empresas revelan algo que no sucedía desde 2010: Samsung ha dejado de ser el líder mundial en ventas de smartphones. El nuevo rey, que desde hace mucho venía peleando el trono, es Apple con una participación de mercado récord en el cuarto trimestre de 2023. De hecho, Apple es el único de los 4 primeros vendedores globales que tuvo crecimiento el año pasado respecto a 2022.

Tanto IDC como Canalys explican que la recuperación del mercado mundial de móviles es una realidad tras siete trimestres consecutivos de pérdidas. El último periodo con cifra positiva fue el cuarto trimestre de 2021 cuando subió apenas 1%. La explicación que ambas firmas ofrecen es que todas las empresas tenían altos inventarios de equipo. Si a eso le sumamos los problemas inflacionarios mundiales producto de las guerras y la pandemia, era obvio que las ventas estuvieran a la baja.

En medio de la recuperación de las ventas a escala global en el cuarto trimestre, destaca el comportamiento de los mercados emergentes, como Medio Oriente y África, Asia Pacífico y América Latina. Tal vez por eso vemos con algo de sorpresa que otra marca china, poco conocida en México, como Transsion, ya ocupa el quinto lugar mundial.

Y por si todavía no has visto la tabla de posiciones, te actualizo. Según IDC, Apple es el número uno con 20.1% de market share y 234 millones de unidades vendidas. Samsung es el segundo con 19.4% y 226 millones de equipos; Xiaomi es el tercero, con 12.5% y 145 millones; y Oppo es el cuarto, con 8.8% y 103 millones de unidades.

Ese es el panorama donde no pintan marcas como Motorola, Huawei o Redmi, que en México siguen rifando. Y aunque la diferencia es amplia entre los dos primeros puestos a escala global con el resto de los fabricantes, la diferencia entre Apple y Samsung no es tan marcada. Probablemente en los próximos meses se vea otra voltereta, siempre y cuando la marca coreana pueda emocionar a sus fans con su nuevo Galaxy S24.

Galaxy S24

Efectivamente, ayer Samsung realizó su unpacked day en el cual presentó nuevos dispositivos insignia. Entre todos estos gadgets destaca el Samsung Galaxy S24 que, a decir de los verdaderos expertos en estos juguetes, no emociona mucho.

Intentando alejarme del espontáneo veto o desdén de muchos colegas en contra de Samsung, creo que desde hace tiempo sus smartphones rayan en lo mismo. Las limitaciones y estancamiento en el hardware de todas las marcas ahora serán compensadas con Inteligencia Artificial. Esa es la gran diferencia del dispositivo insignia de Samsung pues las novedades como traducciones y transcripciones de llamadas en tiempo real y bidireccionales, resúmenes de notas o edición de fotos con IA generativa, son la alternativa a la falta de novedades en el hardware del dispositivo que sigue siendo objeto de deseo.

Samsung venderá el Galaxy S24, el S24+ y el S24 Ultra en México a partir del 24 de febrero con precios que van desde los 19 mil 500 hasta los 40 mil, dependiendo de la configuración. Si lo quieres, ojo donde lo compras, recuerda que esta marca bloqueó muchos equipos vendidos en lo que llamaron "mercado gris".

¿Tú también Tío ViX?

ViX, el servicio de streaming en español de Televisa Univision se sumará a las plataformas que ofrecen transmisión con contenidos por suscripción con publicidad. Hace unos días informó que a finales de este año lanzará en Estados Unidos una suscripción nivel Premium, pero con publicidad. Esta nueva suscripción con anuncios brindará a sus clientes acceso al contenido premium exclusivo de ViX, incluidos deportes en vivo “a un precio más bajo con una carga publicitaria moderada”.

Aunque ViX ya tenía su oferta de video con publicidad o AVOD (Advertising Video on Demand) ahora permitirá que los suscriptores puedan ver contenido Premium que solamente podían ver los usuarios de SVOD. "ViX Premium with Ads ampliará el alcance de nuestro producto a más consumidores y creará oportunidades adicionales para que las marcas interactúen con nuestra creciente audiencia", dijo Pierluigi Gazzolo, CEO de ViX. Los detalles de precios específicos se revelarán en una fecha posterior.

ViX Premium se une a otros servicios de streaming como Max (antes HBO Max), Netflix y Disney+ que hicieron lo mismo el año pasado y a Amazon que pronto activará los anuncios para sus suscriptores de Prime Video.

Ciberseguridad para ti

A fin de fortalecer la ciberseguridad en las empresas, Silent4Business, dirigida por Layla Delgadillo, presentó su plataforma 4You. Esta solución no solo atiende las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), sino que también busca revolucionar el panorama de la seguridad informática. Lo que distingue a 4You es que incorpora herramientas de concientización a través de e-learning y un simulador de ataques. El núcleo de la propuesta de la empresa se centra en la detección temprana de amenazas mediante análisis de vulnerabilidades, rastreo de dispositivos, protección de identidad digital y optimización de dispositivos y conectividad.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0