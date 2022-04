Radiocomunicación: ¿quién desobedece al presidente?

Este asunto de la radiocomunicación de misión crítica es muy interesante, y más cuando se ponen en entredicho las órdenes del Presidente de la República. Probablemente ya sabrás de este tema, pero antes de que me suban al barco del nado sincronizado, quiero decirte que llevo años dando seguimiento a las redes y sistemas de radiocomunicación que usan los cuerpos de seguridad pública del país.

Hace exactamente un mes retomé el tema de las radios de misión crítica. Lo hice tocando el tema del “amigo güero” en Nuevo León, pero ahora advertí que venían compras raras o dirigidas en algunos gobiernos estatales y dependencias federales. Una ya sucedió en Sonora (de esa luego te cuento) y la otra se tiene programada dar el fallo para el próximo martes 26 de abril.

Se trata de la licitación pública LA-00700999-E17-2022, y se busca contratar la “sustitución de equipos de radiocomunicación VHF de tecnología analógica por equipos de tecnología digital”, en una secretaría de Estado con uniformados de alta estima. No me atrevo a señalar a nadie, pero si no digo que se trata de la Sedena, mi colaboración no sale en las síntesis de prensa y los altos mandos de esa secretaría no se darían cuenta que alguien está desobedeciendo las órdenes del presidente López Obrador.

En otra de mis colaboraciones recientemente te conté del acuerdo que publicó el Presidente el 30 de noviembre de 2020 (no 2021, como escribí de manera equivocada), cuyo objetivo es consolidar, interconectar y modernizar los sistemas de radiocomunicación de seguridad pública del país, en una nueva Red Integrada Nacional de Radiocomunicación (RINR).

El artículo tercero, numeral cuarto de ese acuerdo dice que la Comisión creada para dar vida a la RINR; debe elaborar, aprobar y emitir los protocolos y lineamientos técnicos de esa red; “bajo estándares abiertos, seguros y eficientes que promuevan la libre competencia”.

El pasado 29 de julio de 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó los acuerdos de la primera sesión ordinaria de la Comisión para la RINR. En el artículo 15 de los protocolos y lineamientos técnicos para crear y modernizar esa Red, se establece que; “en todo proceso de adquisiciones deberá garantizarse la participación de múltiples fabricantes y proveedores, a fin de propiciar mejores condiciones de competencia que garanticen precios competitivos y las mejores condiciones para el Estado”.

Todo esto viene a cuento porque en la mencionada licitación de la Sedena para renovar sus radios, se establecieron especificaciones técnicas que solamente podía cumplir la empresa Intercomunicaciones Móviles Satelitales (Inmosat).

Eso no lo digo yo, lo dicen seis empresas que no pudieron participar ni siquiera en las pruebas de concepto; pues Inmosat tiene la exclusividad de los servicios de comunicación con el Satélite Morelos 3 (usados por Sedena); es el único proveedor de la Semar, Sedena y Guardia Nacional; es el único representante en México de la empresa que fabrica las radios que se conectan con ese satélite y, por tanto; tiene el monopolio de esta comunicación, que es un simple radio de dos vías.

Me dicen que en los altos mandos de la Sedena tienen la firme convicción de cumplir con el acuerdo firmado por el presidente López Obrador. Sin embargo, pregunto: ¿quién está desobedeciendo la orden presidencial? ¿Quién está omitiendo las mejores condiciones de competencia que podrían generar un perjuicio de casi 123 millones de pesos al país? ¿Quién quiere ensuciar a la Sedena y al Presidente?

¿NETFLIX GRATIS?

El pasado 10 de marzo, en este mismo espacio; escribí que cada vez crecían más las posibilidades de que los proveedores de servicios de OTT de video como Netflix optaran por un modelo basado en la publicidad.

Ese día te dije que los servicios conocidos como FAST (Free Ad Supported Television) o televisión gratuita soportada con publicidad es el antídoto tanto para la llamada fatiga de suscripción como para el cord cutting (cancelación de cable), pues ahora los consumidores están ansiosos de tener opciones de contenidos de televisión a la carta, pero sin pagar y sin contratos.

Los terribles resultados de Netflix al cierre del primer trimestre indican que a esa empresa le llegó la hora de apostar por la publicidad, lo que por mucho tiempo estuvo negado para su director ejecutivo, Reed Hastings. En su reporte de resultados, el CEO de Netflix dijo a regañadientes: “Permitir que los consumidores, a quienes les gustaría tener un precio más bajo y toleran la publicidad, obtengan lo que quieren, tiene mucho sentido”.

En 2019, Netflix y Hulu tenían juntos 75% de las suscripciones OTT (Over The Top) en EU, pero para 2021 ese porcentaje bajó a sólo 38% como consecuencia de los lanzamientos de HBO Max y Disney+. Sin embargo, algunos especialistas no saben cómo enfrentaría Netflix este viraje hacia la publicidad, pues si bien reconocen que la gente toleraría más anuncios, eso no quiere decir que todo mundo aceptaría verlos, a menos que sea totalmente gratis.

En ese sentido, resulta un acierto la estrategia de proveedores como Vix, de TelevisaUnivision, la cual ofrece su servicio de streaming de video de manera gratuita, pero también ofrece una modalidad de paga por contenidos adicionales. El modelo freemium es lo que ha sido el modelo más exitoso hasta el momento, aunque todavía estaría por verse el resultado de esta nueva estrategia de apostar por la publicidad.

Mientras tanto, el valor de las acciones de Netflix cayó 35% cerca del mediodía del miércoles, no sólo por la pérdida de 200 mil clientes en el primer trimestre, sino por las presiones inflacionarias en todo el mundo, lo que lleva a considerar al entretenimiento como un gasto prescindible. Otras empresas de OTT como Disney, Roku o Paramount también perdieron en la sesión del miércoles debido a la percepción de que la competencia se incrementará en este sector, pues tendrían a Netflix disputándoles los mismos clientes.

En contraparte, las empresas de infraestructura publicitaria como DoubleVerify o Pubmatic se vieron favorecidas por el comentario de Hastings, quien, en pocas palabras, dijo que Netflix no batallará por desarrollar infraestructuras y estrategias para vinculación de contenidos con publicidad, pues contratará a los expertos. El cambio viene en serio.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0