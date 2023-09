Plataformas digitales haciendo publicidad

Hace unas semanas estuvo en México Bruno Almeida, director general y fundador de US Media, una empresa de representación comercial, de plataformas globales. Debo reconocer que al principio no entendía cuál era su factor diferencial pues me parecía como cualquier otra agencia de publicidad o central de medios. Pero no.

Durante la charla, fui entendiendo cada vez más que US Media se especializa en vender publicidad en plataformas digitales. ¿Cómo, las redes sociales y marketplaces vendiendo publicidad a las marcas? Si, efectivamente, ahora las plataformas digitales, sean de e-commerce o entretenimiento, despuntan en el mercado publicitario.

Almeida me puso el ejemplo de sus clientes como Tinder, WeTransfer o Amadeus, pero también me explicó cómo Uber está generando ingresos publicitarios. En el primer trimestre de este año, Uber finalmente registró utilidades porque abrió su plataforma a los anunciantes. La magia que hizo rentable a la empresa fue la publicidad, no el envío de comida.

También Amazon este año va a generar cerca de 60 billones de dólares de publicidad con un margen de ganancia de 80%. Tiktok también tiene una fuerte apuesta publicitaria.

Te lo comento porque hace unos días Pinterest lanzó en México Premiere Spotlight. Se trata de una nueva solución para anunciantes que presenta anuncios de video en sitios precisos de la aplicación. Por ejemplo, coloca esos anuncios en la página de búsqueda, lo que coloca a las marcas muy cerca de los usuarios que buscan nuevas ideas en Pinterest.

Casi en paralelo, la empresa de investigación de mercados Dataxis emitió un estudio que explica la fuerte apuesta de MercadoLibre (MeLi) al negocio de streaming con publicidad. En agosto pasado MeLi lanzó Mercado Pay, un servicio de contenidos de video con publicidad integrada o Ad-supported Video-On-Demand (AVOD).

MeLi es uno de los mercados digitales (marketplace) más grandes de América Latina. Sin embargo, el objetivo de Mercado Play es utilizarlo como herramienta publicitaria. En América Latina, la publicidad online está en aumento y representará el 50% de los ingresos publicitarios totales en 2022.

Dataxis calcula que MeLi tuvo ingresos publicitarios de aproximadamente 434 millones de dólares en 2022, un aumento de 77.7% con respecto a 2021. En sólo seis meses de 2023 ya generaron 70% del volumen del año anterior. Dataxis estima que, en 2023, la publicidad de MeLi podría alcanzar 9.4% de los ingresos de todo el mercado.

Dice Dataxis que durante 2022 el video online captó 17% de los ingresos digitales, seis puntos más que en 2019. En América Latina el mercado AVOD está dominado por los tres holdings, dueños de las principales redes sociales, Alphabet, ByteDance y Meta Group. Ellos son dueños de Youtube, Tik-Tok y Facebook entre otras y en conjunto acaparan 78% de los ingresos.

MeLi pretende utilizar el vídeo para potenciar las compras en su plataforma mediante publicidad dirigida a su propia oferta. Carlos Blanco, el especialista de Dataxis explica que el objetivo de MeLi para finales de 2023 es alcanzar un tamaño de catálogo de más de 10 mil horas de vídeo para el segundo trimestre de 2023 sólo ofrecían películas y solo se había logrado 30% del objetivo de la biblioteca. El círculo virtuoso podría cerrarse con el pago en línea pues MeLi ofrece servicios fintech mediante Mercado Pago.

No sé si sean buenas noticias para los medios tradicionales, tal vez solo es una nueva forma de vender publicidad, pero está industria cambia todos los días. Los medios, las empresas, los intermediarios, los anunciantes cambian. Quienes antes pagaban anuncios para difundir sus plataformas ahora están ganando dinero por vender publicidad. Son plataformas no nativas de la publicidad entrando a hacer publicidad.

LA IA EN EL SECTOR ASEGURADOR

Recientemente, en dos de los eventos tecnológicos, el INBOUND de Boston y el IBM TechXchange de Las Vegas, la inteligencia artificial (IA) se robó el protagonismo. Y aunque la IA está en boca de todos, el sector asegurador es el que está listo para despegar.

¿Recuerdas esos interminables formularios de cotización de seguros? Bueno, en un futuro no muy lejano, podrás obtener una cotización de seguro en tiempo real y tener tu póliza emitida casi instantáneamente.

Según un análisis de McKinsey, esta es la dirección en la que se dirige el sector asegurador. Un proceso de cotización y emisión más ágil que podría multiplicar por cien la velocidad de las transacciones actuales.

Un verdadero ejemplo de cómo la IA está tomando el mundo asegurador por asalto es WOOW, el Marketplace de seguros y servicios liderado por Margarita Zepeda Porraz en México.

Esta InsurTech mexicana está en la fase final de la integración de la IA en su plataforma. Su enfoque tecnológico y su capacidad para vender seguros 100% en línea en un tiempo récord promedio de 3 minutos, demuestran el entendimiento de las demandas del mercado actual, eso sin mencionar que siguen impulsando una oferta de pólizas altamente personalizadas y adaptadas a las circunstancias únicas de cada individuo. Cool.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0